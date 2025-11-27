Pumas Seven en Dubái: días, horarios, TV y cómo ver online

La selección argentina inicia una nueva temporada en el Circuito Mundial y conforma el Grupo A en la primera etapa y jugará frente a Fiji, Francia y Sudáfrica;
El Circuito Mundial de Seven 2025-2026 se pondrá en marca este fin de semana con la primera etapa en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, donde los Pumas 7s competirán con el anhelo de comenzar la temporada con el pie derecho para ser protagonistas, algo habitual en los últimos certámenes.
El equipo albiceleste integra el Grupo A y debutará ante Fiji. Luego, se medirá con Francia y Sudáfrica. En caso de lograr el primer o segundo puesto, avanzará a las semifinales y competirá por el título. Si termina en el tercer o cuarto lugar, jugarán por el quinto puesto. En los playoffs, se cruzará con algún rival de la zona B (Nueva Zelanda, Gran Bretaña, España o Australia).
Fixture de Los Pumas 7s en el Seven de Dubái
- Argentina vs. Fiji - Sábado 29 de noviembre a las 6:10.
- Argentina vs. Francia - Sábado 29 de noviembre a las 9:38.
- Argentina vs. Sudáfrica - Sábado 29 de noviembre a las 13:34.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Todos los partidos de los Pumas 7s se transmitirán en vivo por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
El plantel dirigido por Santiago Gómez Cora lo conforman Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Bazán Vélez, Sebastián Dubuc, Luciano González Rizzoni, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Eliseo Morales, Santiago Mare, Marcos Moneta, Joaquín Pellandini, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.
El formato del Circuito Mundial es distinto al de las últimas ediciones. Primero se disputan seis etapas con ocho participantes, a diferencia de los 12 que hubo la temporada pasada, y son la Argentina, Australia, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España. Todos ellos se ven las caras en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Kallang (Singapur), Perth (Australia), Vancouver (Canadá) y Nueva York (Estados Unidos).
Luego habrá otras tres etapas finales denominadas SVNS World Championship, a las cuales se sumarán los cuatro mejores equipos del SVNS 2, la segunda división del Circuito Mundial, por lo que habrá 12 participantes. Primero se jugará en Hong Kong, luego en Valladolid (España) y después en Bordeaux (Francia). El campeón se dará a conocer, justamente, al término del último fin de semana de actividad.
Fixture del Circuito Mundial de Seven 2025-2026
- 29 y 30 de noviembre de 2025 - Seven de Dubái (Emiratos Árabes Unidos).
- 6 y 7 de diciembre de 2025 - Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).
- 31 de enero y 1° de febrero de 2026 - Seven de Kallang (Singapur).
- 7 y 8 de febrero de 2026 - Seven de Perth (Australia).
- 7 y 8 de marzo de 2026 - Seven de Vancouver (Canadá).
- 14 y 15 de marzo de 2026 - Seven de Nueva York (Estados Unidos).
SVNS World Championship
- 17 al 19 de abril de 2026 - Seven de Hong Kong.
- 29 al 31 de mayo de 2026 - Seven de Valladolid (España).
- 5 al 7 de junio de 2026 - Seven de Bordeaux (Francia).
Todas las medallas de los Pumas en el Circuito Mundial
- Oro (12): Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2023, Perth 2024, Vancouver 2024, Perth 2025, Vancouver 2025 y Hong Kong 2025.
- Plata (17): Santiago de Chile y Singapur 2002; Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004; Wellington y Los Ángeles 2005; George 2006, Ciudad del Cabo 2016, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018; Málaga 2022, Sídney 2023, Singapur 2023, Toulouse 2023, Dubái 2024 y Madrid 2024.
- Bronce (23): París 2000, Durban 2001, Mar del Plata 2002, Dubai y Londres 2004; George y Londres 2005; Singapur 2006, Edimburgo 2007, George y Londres 2008; George, Wellington y Adelaida 2009; George, Adelaida y Londres 2010; Sydney 2018, Dubai I y II 2021; Sevilla 2022; Dubai 2024 y Singapur 2025.
