Fixture de los Pumas Seven para la temporada 2025-2026 del Circuito Mundial

Los Pumas seven tienen por delante una nueva temporada del Circuito Mundial. Tras ganar la liga en las últimas dos ediciones, la selección argentina quiere consagrarse en el SVNS World Championship, la nueva etapa del certamen que constará de tres fechas, en las que se dará a conocer el campeón. La participación albiceleste comienza este fin de semana, entre el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

El formato será distinto al de las últimas ediciones. En primera instancia se jugarán seis etapas con ocho participantes, a diferencia de los 12 que hubo la temporada pasada. Estos serán: la Argentina, Australia, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España. Todos ellos se verán las caras en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Kallang (Singapur), Perth (Australia), Vancouver (Canadá) y Nueva York (Estados Unidos).

Los Pumas 7s participarán del Circuito Mundial 2025-2026 con la ilusión de salir campeones @dayabay - @lospumas7arg

Luego se disputarán otras tres etapas finales denominadas SVNS World Championship, a las cuales se sumarán los cuatro mejores equipos del SVNS 2, la segunda división del Circuito Mundial, por lo que habrá 12 participantes. Primero se jugará en Hong Kong, luego en Valladolid (España) y después en Bordeaux (Francia). El campeón se dará a conocer, justamente, al término del último fin de semana de actividad.

Fixture de Los Pumas 7s en el Seven de Dubái

Argentina vs. Fiji - Sábado 29 de noviembre a las 6:10.

- Sábado 29 de noviembre a las 6:10. Argentina vs. Francia - Sábado 29 de noviembre a las 9:38.

- Sábado 29 de noviembre a las 9:38. Argentina vs. Sudáfrica - Sábado 29 de noviembre a las 13:34.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fixture del Circuito Mundial de Seven 2025-2026

29 y 30 de noviembre de 2025 - Seven de Dubái (Emiratos Árabes Unidos).

(Emiratos Árabes Unidos). 6 y 7 de diciembre de 2025 - Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

(Sudáfrica). 31 de enero y 1° de febrero de 2026 - Seven de Kallang (Singapur).

(Singapur). 7 y 8 de febrero de 2026 - Seven de Perth (Australia).

(Australia). 7 y 8 de marzo de 2026 - Seven de Vancouver (Canadá).

(Canadá). 14 y 15 de marzo de 2026 - Seven de Nueva York (Estados Unidos).

SVNS World Championship

17 al 19 de abril de 2026 - Seven de Hong Kong.

29 al 31 de mayo de 2026 - Seven de Valladolid (España).

(España). 5 al 7 de junio de 2026 - Seven de Bordeaux (Frncia).

El fixture completo del Circuito Mundial de seven 2025-2026, con la participación de los Pumas SVNS

Todas las medallas de los Pumas en el Circuito Mundial