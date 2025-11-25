Fixture de los Pumas Seven para la temporada 2025-2026 del Circuito Mundial

El seleccionado albiceleste participará de una nueva edición con la ilusión de quedarse con el título; fue campeón de liga en los últimos dos años
Los Pumas seven tienen por delante una nueva temporada del Circuito Mundial. Tras ganar la liga en las últimas dos ediciones, la selección argentina quiere consagrarse en el SVNS World Championship, la nueva etapa del certamen que constará de tres fechas, en las que se dará a conocer el campeón. La participación albiceleste comienza este fin de semana, entre el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
El formato será distinto al de las últimas ediciones. En primera instancia se jugarán seis etapas con ocho participantes, a diferencia de los 12 que hubo la temporada pasada. Estos serán: la Argentina, Australia, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España. Todos ellos se verán las caras en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Kallang (Singapur), Perth (Australia), Vancouver (Canadá) y Nueva York (Estados Unidos).
Luego se disputarán otras tres etapas finales denominadas SVNS World Championship, a las cuales se sumarán los cuatro mejores equipos del SVNS 2, la segunda división del Circuito Mundial, por lo que habrá 12 participantes. Primero se jugará en Hong Kong, luego en Valladolid (España) y después en Bordeaux (Francia). El campeón se dará a conocer, justamente, al término del último fin de semana de actividad.
Fixture de Los Pumas 7s en el Seven de Dubái
- Argentina vs. Fiji - Sábado 29 de noviembre a las 6:10.
- Argentina vs. Francia - Sábado 29 de noviembre a las 9:38.
- Argentina vs. Sudáfrica - Sábado 29 de noviembre a las 13:34.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Fixture del Circuito Mundial de Seven 2025-2026
- 29 y 30 de noviembre de 2025 - Seven de Dubái (Emiratos Árabes Unidos).
- 6 y 7 de diciembre de 2025 - Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).
- 31 de enero y 1° de febrero de 2026 - Seven de Kallang (Singapur).
- 7 y 8 de febrero de 2026 - Seven de Perth (Australia).
- 7 y 8 de marzo de 2026 - Seven de Vancouver (Canadá).
- 14 y 15 de marzo de 2026 - Seven de Nueva York (Estados Unidos).
SVNS World Championship
- 17 al 19 de abril de 2026 - Seven de Hong Kong.
- 29 al 31 de mayo de 2026 - Seven de Valladolid (España).
- 5 al 7 de junio de 2026 - Seven de Bordeaux (Frncia).
Todas las medallas de los Pumas en el Circuito Mundial
- Oro (12): Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2023, Perth 2024, Vancouver 2024, Perth 2025, Vancouver 2025 y Hong Kong 2025.
- Plata (17): Santiago de Chile y Singapur 2002; Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004; Wellington y Los Ángeles 2005; George 2006, Ciudad del Cabo 2016, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018; Málaga 2022, Sídney 2023, Singapur 2023, Toulouse 2023, Dubái 2024 y Madrid 2024.
- Bronce (23): París 2000, Durban 2001, Mar del Plata 2002, Dubai y Londres 2004; George y Londres 2005; Singapur 2006, Edimburgo 2007, George y Londres 2008; George, Wellington y Adelaida 2009; George, Adelaida y Londres 2010; Sydney 2018, Dubai I y II 2021; Sevilla 2022; Dubai 2024 y Singapur 2025.
