Qué dicen los descargos de Independiente y la U de Chile por los incidentes en el Libertadores de América

En horas de la mañana de este miércoles, Independiente mandó su descargo a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por los incidentes en su estadio que obligaron a la cancelación del partido ante la Universidad de Chile, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El club trasandino tenía hasta las 13 (hora de Asunción del Paraguay y de Buenos Aires) para mandar su documento. Luego, la Unidad Disciplinaria definirá la conformación del tribunal que juzgará el caso. A falta de la confirmación, todo indica que estará integrado por Eduardo Gross Brown (Paraguay), Amarilis Belisario (Venezuela) y Lucas Ribeiro (Brasil).

Según pudo reconstruir LA NACION, tanto Independiente como la U pidieron una audiencia ante la Conmebol para defenderse en persona. El procedimiento puede ser presencial, pero se hará la semana que viene en forma virtual. Recién después de analizar los argumentos y las pruebas de ambos clubes el tribunal dará su veredicto. “Tratarán de definirlo lo más rápido posible porque los equipos tienen que prepararse para los cuartos de final. De todas maneras, es un tema complejo y no es idéntico a lo sucedido en Colo Colo vs. Fortaleza: acá hay agresiones entre hinchas de los dos equipos”, adelantó una fuente cercana a la Conmebol.

Escombros en el piso del estadio Libertadores de América al día siguiente del partido de la Copa Sudamericana entre Independiente de Argentina y la Universidad de Chile, que fue cancelado por incidentes violentos, el jueves 21 de agosto de 2025, en Buenos Aires. (AP Foto/Gustavo Garello) Gustavo Garello - AP

Tanto Independiente como la U contrataron abogados externos para defenderse. Ariel Reck, reconocido especialista en derecho deportivo, se unió al cuerpo de letrados de los de Avellaneda. El paraguayo Gerardo Acosta, en tanto, defenderá al club chileno. Ambos buscarán lo mismo: salvaguardar los intereses de sus clubes. Y que la sanción de la Conmebol -en caso de que la haya- sea lo más leve posible.

El descargo de Independiente

La idea fuerza que se desprende del documento enviado por el club argentino es que la entidad presidida por Néstor Grindetti asume la responsabilidad objetiva como organizador y por sus hinchas. Pero aclara que por la responsabilidad objetiva como organizador le corresponden nada más que las sanciones de acuerdo a los antecedentes de otros casos. Es decir, multas económicas y, eventualmente, el cierre de la tribuna.

Así quedó la cancha de Independiente luego de los enfrentamientos entre las hinchadas de U de Chile e Independiente Pilar Camacho

Independiente recalca en su escrito que hizo todo lo que tenía que hacer, que cumplió con sus deberes de organizador y que la policía fue la que no aceptó ingresar a la tribuna visitante. El club de Avellaneda también resalta que en uno de los informes se habla de la presencia de sus hinchas en la tribuna. Las redes sociales están inundadas de filmaciones sobre las agresiones a los visitantes. Sin embargo, y según consta en el descargo, la cancelación del partido “se produce antes” de que estos hinchas -y los posteriores encontronazos con los visitantes- se vean. Es decir que, según Independiente, el espectáculo se cancela, en principio, sólo por la responsabilidad de los hinchas chilenos. Si la Conmebol le da la razón en este punto, los Rojos podrían tener buena parte del caso ganado.

“Los hechos de violencia comenzaron antes del inicio del partido”, relató Néstor Grindetti, presidente del club de Avellaneda. El directivo habló en vivo este mediodía y continuó: “Apenas ingresada al estadio, la parcialidad de Universidad de Chile, ubicada en la tribuna Pavoni Alta, inició una acción organizada y deliberada. Destruyeron las cámaras de seguridad para evitar ser identificados, provocaron un foco de incendio y vandalizaron sanitarios, butacas y estructuras de hormigón con el único fin de utilizarlos como proyectiles”, relató. Y remató: “Durante más de cuatro horas arrojaron objetos de manera ininterrumpida contra los hinchas locales en la tribuna Pavoni Baja y la Garganta 1. A ellos se sumó el ingreso de bombas de estruendo y armas blancas, lo que demuestra que no se trató de desmanes improvisados, sino de un plan de violencia premeditado destinado a generar caos y forzar la suspensión del partido”, postuló Grindetti.

"LOS HECHOS DE VIOLENCIA COMENZARON ANTES DEL INICIO DEL PARTIDO"



La palabra de Néstor Grindetti tras el descargo de Independiente en CONMEBOL#PelotaParada pic.twitter.com/LRXapFbLWl — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 27, 2025

Qué dice el documento de la U

Según trascendió, la argumentación del club argentino tiene casi el doble de páginas que la del club chileno: 35 contra 18. En diálogo con el diario La Tercera, de Santiago de Chile, el abogado Gerardo Acosta explicó los lineamientos de la estrategia de la entidad tasandina: “La defensa que va a presentar la U ante la Conmebol tiene tres partes: primero, una cronología de hechos no consignados por los oficiales de partido, partiendo de la declaración del entrenador los días anteriores, las bombas de estruendo en el hotel y los gestos de mono de un hincha y, además, el tema de las armas que tomaron de la bodega. Las pruebas son todos videos y, además, vamos a ofrecer testigos que van contar su experiencia traumática en ese evento", relató.

En la misma entrevista, el letrado -que integró el tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, con sede en Lausana, Suiza- anticipó: “Existe la posibilidad de que la U sea castigada sin hinchas. Yo creo que por un principio de proporcionalidad, porque los hechos se dieron siendo visitantes, la sanción debería ser solo de visitantes ya que el comportamiento de local fue bastante razonable siempre”.

Un punto importante es que la cancelación del encuentro de vuelta en el Libertadores de América no impide que la Unidad Disciplinaria de la Conmebol resuelva la continuidad del partido. Podría ser, incluso, a puertas cerradas y en otro escenario. Es más, la gestión del presidente Alejandro Domínguez aboga por “ganar los puntos en la cancha” y no en los escritorios. Así, y por más que el escenario más probable es que tanto Independiente como la U de Chile sean sancionados, existe alguna chance de que la pelota vuelva a rodar. Y que el clasificado a jugar por los cuartos de final con Alianza Lima (Perú) se conozca en un estadio y no en los escritorios.

Mientras tanto, Alianza Lima espera la resolución para ver qué equipo será su rival en cuartos de final, cuyo partido de ida está programado para el jueves 18 de septiembre a las 21.30. O bien, si el conjunto peruano avanzará directamente a semifinales. En este contexto, Independiente aspira -de máxima- a que el encuentro cancelado ante la U de Chile se complete.