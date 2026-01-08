Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Qué dijo el DT del Aston Villa sobre la salida del Dibu Martínez en el entretiempo del partido ante Crystal Palace
Unai Emery habló sobre el posible inconveniente físico que obligó al arquero argentino pedir el cambio en el entretiempo
El 2026 para Emiliano “Dibu” Martínez no arrancó de la mejor manera y enciende las alarmas en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni. El arquero de la selección argentina no pudo terminar el encuentro frente al Crystal Palace y debió ser reemplazado por un inconveniente físico tras la finalización del primer tiempo.
“Tiene una pequeña lesión. Una pequeña lesión. No soy médico, pero está en la pantorrilla”, explicó el entrenador Unai Emery en la conferencia de prensa posterior al encuentro.
En ese sentido, el DT no se animó a especificar por cuánto tiempo no podrá contar con el arquero argentino. “Lo revisaremos con el médico y esperemos que en unos días o semanas esté listo para jugar”.
El Dibu fue reemplazado en el entretiempo por el neerlandés Marco Bizot. Asimismo, mientras iba hacia el banco de suplentes, se lo vio con hielo en el gemelo izquierdo.
En octubre de 2025, el argentino había sufrido un desgarro en la misma zona, aunque no le llevó tanto tiempo de recuperación y finalmente pudo ser de la partida en la fecha FIFA de octubre.
El Dibu había tenido una buena actuación en el primer tiempo
Previo a su salida del campo, el arquero argentino mostró un buen rendimiento en los 45 minutos y había mantenido la valla en cero. Además, protagonizó una brillante atajada tras un remate de Brennan Jonhson.
“Jugó fantásticamente en la primera parte, y Marco Bizot también jugó fantásticamente en la segunda”, destacó Emery sobre el rendimiento del Dibu.
La molestia que sufrió Martínez se dio a pocos días del partido que tendrá el Aston Villa frente al Tottenham por la FA Cup. El club de Birmingham podría perder a una de sus figuras en medio de la lucha por el Premier League, donde se ubican en la tercera posición a ocho puntos del líder Arsenal con un partido menos.
