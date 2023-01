Qué es la Celebration Week de la Liga de Francia y por qué generó polémica, críticas y hasta un boicot

escuchar

“Los jugadores necesitan tiempo para descansar. No tienen un trabajo de oficina. Se están esforzando cada vez más debido a la intensidad de las competiciones”.

La declaración de Philippe Piat, presidente de la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales (UNFP), el único sindicato de jugadores de Francia, sentó una clara posición en relación al planteo de la Federación Francesa de Fútbol de poner en práctica la “Celebration Week” y que haya actividad en la Ligue 1 y 2 durante la semana que va entre la Navidad y Año Nuevo.

“A fines de mayo, los jugadores ni siquiera tienen tres semanas de descanso antes de comenzar a entrenar a fines de junio para prepararse para la próxima temporada, y ahora se da esta situación, agregó el dirigente, que quería preservar el habitual período de descanso entre Navidad y Año Nuevo, que consta en el convenio colectivo de todos los trabajadores de Francia, según consigna el diario Le Monde.

La polémica se desató porque por primera vez en su historia, el fútbol francés tiene acción durante el tradicional descanso navideño. Entre el 26 de diciembre y el 2 de enero se disputan las jornadas 16 y 17 de la Ligue 1 y la Ligue 2.

Este calendario inusual refleja las únicas franjas horarias que las autoridades del fútbol francés pudieron encontrar para aliviar el calendario cargado para la segunda mitad de la temporada, luego de una pausa de más de un mes para la Copa del Mundo en el otoño. Más claro: el Mundial de Qatar, programado para la inédita fecha de noviembre y diciembre, puso patas para arriba casi todos los calendarios del mundo.

🎨 @GregArtiste presenta su afiche para el #RCLPSG 🤩



🗓️ 01/01 - Jornada 17

⌚️ 13:45 🇲🇽 14:45 🇨🇴 16:45 🇨🇱/🇦🇷

🏟️ Stade Bollaert-Delelis pic.twitter.com/nX1PdEa6TX — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) December 31, 2022

Además de Francia, La Liga de España y la Serie B de Italia (segunda división) también decidieiron jugar durante la semana navideña y terminar sus ligas antes. En Francia, la Ligue de Football Professionnel (LFP) denominó a esas dos jornadas “Celebration Week”, en clara sintonía con el tradicional Boxing Day del fútbol inglés.

Pero la situación es diferente en Francia. Preguntado por el tema tras un partido amistoso el pasado 22 de diciembre, el técnico del Rennes, Bruno Génésio, no dudó en criticar a la LFP: “Espero que estén en los partidos... Que no estén en la playa de vacaciones. Porque ellos son los que tuvieron esta brillante idea. No creo que los jugadores estén exactamente encantados. En Inglaterra, sí, pero es una cultura diferente. Es distinto”.

Para disputar las jornadas 16 y 17 de Liga, la LFP solicitó una excepción al convenio colectivo. Esto se otorgó en diciembre de 2021 durante una reunión de la junta que reunió a todos los órganos representativos: jugadores, entrenadores y clubes.

Contactado por Le Monde, Riad Nouri, que juega en el Ajaccio de la Ligue 1, no ocultó su entusiasmo por jugar estos dos partidos. De las dos semanas de descanso que le concede su club, el delantero ha optado por tomarse sólo una semana antes de empezar a preparar la reanudación general. “Me gusta, porque no me importan las vacaciones de Navidad y los descansos largos. Creo que es emocionante jugar el 1 de enero, como lo hacen en Inglaterra”.

Un atractivo incierto

Con 2,62 millones de espectadores en las sedes de la Ligue 1 después de 11 jornadas, el campeonato 2022-2023 tuvo un comienzo histórico en términos de asistencia. A la LFP le gustaría mantener estos altos números durante los partidos de fin de año.

“Los clubes incrementarán el número de eventos en los estadios estos dos días para mantener las muy buenas cifras de asistencia que venimos viendo desde el comienzo de la temporada, con un 81% de ocupación”, indicó la LFP. En el Boxing Day, los partidos de la Premier League a menudo se agotan. Para Francia, no hay garantía de que el público esté allí.

“En Navidad y Año Nuevo, la mayoría de las veces tenemos mal tiempo con nieve o frío. Recomendamos adelantar la liga hasta fines de julio”, comentó el Sr. Piat.

Ya sea en el estadio o en las pantallas, el atractivo parece dudoso. La programación diurna (inicios a las 3 pm ya las 5 pm) para algunos de los juegos del miércoles 28 de diciembre y el lunes 2 de enero no ayudan. Los hinchas del Estrasburgo pidieron boicotear el partido contra el Troyes. Y para los jugadores, las vacaciones de invierno suelen ser el único momento para pasar tiempo con sus familias.

“A los jugadores ya no se les permite tener muchas vacaciones con la familia. Comienzan a entrenar nuevamente al comienzo de las vacaciones escolares. Si estos partidos de fin de año se mantienen en el futuro, ya no tendrán tiempo libre con sus hijos”, se quejó el jefe de la UNFP.

Con una liga reducida a 18 equipos, la próxima temporada claramente planteará menos restricciones de calendario. Como resultado, la “Celebración Week” no debería renovarse en el 2023-2024. Piat, quien está a favor de mantener las vacaciones de invierno, no descarta ninguna opción. “No debería volver a pasar, porque el convenio colectivo no lo prevé. A menos que se alcen las voces. Si la asistencia es mucho mejor que a fines de julio o principios de agosto, podría surgir la pregunta. una renovación total del horario”.

LA NACION

