“¿Qué le pasa al fútbol?????”: el reclamo de Mario Pergolini por River y por qué no todos los jugadores son “contactos estrechos”

Los diez contagios de coronavirus en River en la antesala del superclásico fueron la principal noticia del sábado. Mario Pergolini, empresario, conductor radial y ex vicepresidente de Boca, aportó su particular mirada de la situación. En una historia de Instagram, cuestionó la decisión de River de no aislar a ningún contacto estrecho de quienes dieron positivo. “Si hay 10 casos positivos en River (más el entrenador de arqueros y el jefe de seguridad del plantel), ¿el resto de los integrantes del equipo y el cuerpo técnico no son considerados ‘contactos estrechos’ y deberían quedar aislados? ¿Qué le pasa al fútbol?”, se preguntó el conductor.

Lo cierto es que el fútbol tiene su propio protocolo, endurecido hace algunas semanas luego de la aparición de decenas de casos en los planteles de la Liga Profesional. Lo que vale para un entorno familiar no necesariamente vale también para el deporte, por lo que la definición de “contacto estrecho” es específica de cada protocolo. “Para que sea un jugador del plantel sea considerado contacto estrecho de un positivo tiene que haber dormido en la misma habitación con él”, informan desde la Liga Profesional. En el caso de River eso no ocurrió: los jugadores viajaron a Colombia y se concentraron antes y después del partido contra Junior, de Barranquilla, en cuartos individuales.

Mario Pergolini expresó su malestar por la situación generada en River Plate a partir de 10 casos de coronavirus. Captura

Y además, los futbolistas y el cuerpo técnico se desplazaron en dos colectivos para evitar las aglomeraciones y se sentaron del lado de las ventanillas, tanto por tierra como por aire, lo cual minimiza la chance de contagios. Los aviones están equipados con filtros especiales que renuevan el aire por completo cada cuatro minutos. “Ninguno de los que van dentro del avión es considerado contacto estrecho en sí mismo”, agregaron fuentes de la liga. Sí es obligatorio que viajen durante todo el trayecto con barbijo o tapabocas puesto.

“River hizo todo lo que tenía que hacer, tanto en los viajes como a la hora de las comidas en los hoteles. Incluso podían usar los hisopados que les hicieron en Ezeiza al volver de Colombia, pero cuando vieron que había síntomas en una sola persona hisoparon a todo el plantel. Descubrieron esto hoy y aislaron a los positivos”, añadieron las fuentes.

El reglamento de la Copa de la Liga Profesional no tiene ni una sola referencia al coronavirus, por lo que la pandemia no es razón normativa como para suspender o postergar un partido. De hecho, hubo equipos, como Sarmiento, Gimnasia y Esgrima La Plata e Independiente, que afrontaron encuentros que les correspondían pese a tener brotes de Covid-19 en sus planteles. Los clubes pueden apelar a sus jugadores de la reserva, por lo que, entre éstos y los de la primera, hay a disposición cerca de un centenar de futbolistas, número suficiente para aislar a los infectados y presentar un conjunto completo. Claro que en este caso se trate del partido más importante del torneo, nada menos que un superclásico eliminatorio.

