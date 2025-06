Qué necesita River para clasificarse a los octavos de final del Mundial de Clubes y las combinaciones posibles

Este miércoles a las 22 (hora argentina) y en el estadio Lumen Field de Seattle, River se juega su última chance de clasificarse a los octavos de final del Mundial de Clubes 2025. Será en el partido ante el último subcampeón de la UEFA Champions League, Inter de Milán, también urgido de un resultado positivo para meterse entre los 16 mejores. Ambos observarán de reojo (y viceversa) lo que ocurra entre Monterrey y Urawa Red Diamonds, que juegan en simultáneo en el estadio Rose Bowl de Los Angeles, California. El minuto a minuto de ambos encuentros se podrá seguir en canchallena.com.

El Millonario complicó sus chances de avanzar a la próxima ronda tras el empate 0 a 0 con Monterrey en la jornada pasada. Así, en cuanto a cantidad de posibilidades, tiene más chances de meterse entre los 16 mejores que de quedar eliminado. El problema, sin embargo, es que el único resultado que le asegura avanzar sin depender de lo que ocurra en el partido entre mexicanos y japoneses, es una victoria.

Si Monterrey no le gana a Urawa Red Diamonds, River se clasificará directamente a octavos de final Rodrigo Néspolo

Un empate también le permitirá meterse en el cuadro de octavos, aunque únicamente si es por 2 a 2, 3 a 3 o con una mayor cantidad de goles. Si empata 0 a 0 quedará eliminado siempre y cuando los mexicanos derroten a los japoneses. Por otro lado, si iguala 1 a 1 deberá esperar a que los Rayados no ganen por una diferencia mayor a dos goles. Por último, si pierde solo se despedirá del torneo ante un triunfo de Monterrey frente a los Diablos Rojos.

Todas las combinaciones posibles de River

Si gana, se clasifica a octavos de final.

Si empata 0 a 0 y Monterrey le gana a Urawa Red Diamonds, se queda afuera.

Si empata 1 a 1, queda eliminado si Monterrey le gana a Urawa por una diferencia mayor a dos goles (si gana 3 a 1 al igual que el Millonario ante los japoneses, define el Fair Play).

Si empata 2 a 2, 3 a 3 ó con más goles, se clasifica.

Si pierde se queda afuera únicamente si gana Monterrey.

River se entrena en Seattle con la ilusión de dar la sorpresa frente a Inter de Milán Rodrigo Nespolo

Criterios de desempate en caso de igualdad de puntos

A) Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de grupo entre los equipos empatados en cantidad de unidades.

B) Mayor diferencia de goles en los partidos de grupo entre los equipos en cuestión.

C) Mayor número de goles marcados en los partidos de grupo.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) aclara en el reglamento de la competencia que, si tras aplicar los criterios de A) a C), los equipos están igualados, para determinar su posición definitiva, se aplicarán los criterios estipulados en los puntos A) a C) únicamente a los partidos de los equipos restantes. Si no se puede llegar a una decisión siguiendo este procedimiento, se aplicarán los siguientes criterios estipulados en los puntos D) a F) a los equipos igualados en puntos:

D) Mayor diferencia de goles en todos los partidos de grupo.

E) Mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupo.

F) Mayor número de puntos obtenidos por conducta deportiva (de jugadores y cuerpo técnico) según el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas:

Tarjeta amarilla : 1 punto menos.

: 1 punto menos. Tarjeta roja tras doble amonestación : 3 puntos menos.

: 3 puntos menos. Tarjeta roja directa : 4 puntos menos.

: 4 puntos menos. Tarjeta amarilla y tarjeta roja directa: 5 puntos menos.

La gran cantidad de tarjetas que recibió River en lo que va del Mundial podría perjudicarlo STU FORSTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Solo una de las deducciones mencionadas se aplicará a un jugador o miembro del cuerpo técnico por partido. El equipo con el mayor número de puntos obtendrá el puesto más alto en la clasificación.

G) Por sorteo realizado por la FIFA.