Tabla Anual 2025: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana, en la previa de la fecha 12

Platense es el único equipo que ya se aseguró un lugar en el máximo campeonato continental por haber ganado el Apertura; el resto de los boletos se definen este semestre
Desde este viernes 10 de octubre y hasta el lunes 13 se juega la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino (Barracas Central vs. Boca Juniors quedó postergado por la muerte del DT xeneize, Miguel Ángel Russo). Los 30 equipos suman puntos para la Tabla Anual que define, además de uno de los dos descensos a la Primera Nacional, nueve cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de la temporada 2026.
Platense es el único club que, hasta el momento, tiene asegurado su lugar en el máximo certamen continental del año próximo por haber sido campeón del Torneo Apertura 2025. También se clasificarán directamente los que ganen el Clausura y la Copa Argentina. Los otros tres boletos se lo quedarán los tres mejores de la Tabla Anual, que actualmente, mientras se disputa la jornada 12, son Rosario Central (53), Boca Juniors (50); y River Plate (49).
- Los seis que les siguen en esa clasificación estarían accediendo a la Sudamericana 2026: Argentinos Juniors (48), Deportivo Riestra (47), Tigre, Huracán, San Lorenzo y Barracas Central (43).
Una cuestión a tener en cuenta es que los clubes que acceden a los certámenes internacionales como ganadores de algún torneo (Apertura, Clausura o Copa Argentina), liberan su lugar en la Tabla Anual siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Sería el caso del Calamar, pero por ahora está 15°, lejos de los puestos de privilegio.
Lo mismo ocurrirá si Racing se consagra en la Copa Libertadores 2025 -en la que ya está en semifinales- y, a nivel doméstico, queda entre los tres mejores de la temporada. Caso idéntico puede darse si Lanús conquista la Sudamericana 2025 -también está entre los cuatro mejores- y accede por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acabe primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.
Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026
Copa Libertadores 2026 (6)
- Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.
- Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).
- Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).
- Tabla Anual 1: Rosario Central (a definir).
- Tabla Anual 2: Boca Juniors (a definir).
- Tabla Anual 3: River Plate (a definir).
Copa Sudamericana 2026 (6)
- Tabla Anual 1: Argentinos Juniors (a definir).
- Tabla Anual 2: Deportivo Riestra (a definir).
- Tabla Anual 3: Tigre (a definir).
- Tabla Anual 4: Huracán (a definir).
- Tabla Anual 5: San Lorenzo (a definir).
- Tabla Anual 6: Barracas Central (a definir).
Cronograma y resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025
Viernes 10 de octubre
- San Lorenzo 0-1 San Martín de San Juan.
- Defensa y Justicia 1-0 Argentinos Juniors.
- Central Córdoba 3-1 Unión.
- Newell’s 1-1 Tigre.
Sábado 11 de octubre
- Postergado: Barracas Central vs. Boca Juniors.
- 16: Gimnasia vs. Talleres.
- 18: Banfield vs. Racing.
- 22.15: Belgrano vs. Estudiantes.
- 22.15: Vélez vs. Rosario Central.
Domingo 12 de octubre
- 14.30: Aldosivi vs. Huracán.
- 16.45: Instituto vs. Atlético Tucumán.
- 16.45: Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz.
- 19.15: River Plate vs. Sarmiento.
- 21.15: Independiente vs. Lanús.
Lunes 13 de octubre
- 18.30: Platense vs. Deportivo Riestra.
