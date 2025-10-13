Cuándo juega la selección argentina vs. Puerto Rico, por un amistoso de fecha FIFA: día, hora y TV

La selección argentina cerrará su gira por Estados Unidos, en el marco de la fecha de octubre de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), con el amistoso que disputará este martes vs. Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami. El cotejo está programado a las 21 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por TV a través de TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado sudamericano porque su victoria paga sustancialmente menos que una hipotética alegría de los centroamericanos.

Argentina vs. Puerto Rico: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional

Día: Martes 14 de octubre.

Hora: 21 (hora argentina).

Estadio: Chase Stadium (Miami, Estados Unidos).

Árbitro: A designar.

TV: TyC Sports y Telefé.

Streaming: TyC Sports Play, Flow, DGO, Telecentro Play y Mi Telefé.

Minuto a minuto: Canchallena.

El cotejo estuvo en duda. El mismo estaba previsto para este lunes 13 en Chicago, pero se postergó un día y se traslado al escenario de Inter Miami por el conflicto social que hay en “La Ciudad del Viento” a raíz de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. Sin embargo, la propia Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ratificó el choque y, luego de la alegría vs. Venezuela 1 a 0 el viernes pasado en el Hard Rock Stadium, el combinado albiceleste chocará frente a un rival muy inferior que no se clasificó al Mundial 2026 -fue tercero en el grupo F de las eliminatorias de la Concacaf por detrás Surinam y El Salvador- y tiene escasa historia en el fútbol internacional.

Más allá de lo que tendrá enfrente, el entrenador Lionel Scaloni utilizará el juego para darle minutos a jugadores que no tuvieron participación ante la Vinotinto. En ese contexto, tienen posibilidades de debutar oficialmente Lautaro Rivero, Aníbal Moreno y José Manuel López. Además, Lionel Messi, que se ausentó vs. el elenco venezolano, jugó el sábado en Inter Miami por la Major League Soccer (MLS) y está previsto que se reincorpore al plantel para enfrentar a los puertorriqueños. Nicolás Otamendi estará en la zaga central y tanto Rodrigo De Paul como Alexis Mac Allister son una fija en el mediocampo.

El entrenador Lionel Scaloni prueba jugadores en la selección argentina con vistas al Mundial 2026 Rebecca Blackwell� - AP�

El DT albiceleste tiene tres jugadores menos en relación a la lista de convocados. A la baja de Thiago Almada antes de los entrenamientos por una lesión, se sumaron las de Enzo Fernández y Franco Mastantuono, ambos desafectados por diversas dolencias.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Aníbal Moreno o Giuliano Simeone, Alexis Mac Allister; Lionel Messi o Nico Paz, José Manuel López y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Aníbal Moreno o Giuliano Simeone, Alexis Mac Allister; Lionel Messi o Nico Paz, José Manuel López y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni. Puerto Rico: Sebastián Cutler; Nicolás Cardona, Gio Calderón, Sidney Paris, Darren Ríos; Beto Ydrach, Juan O’Neill, Alec Díaz; Steven Echevarría, Wilfredo Rivera y Jeremy De León. DT: Charlie Trout.

Lionel Messi se reincorporó a los entrenamientos con la selección argentina y está disponible para el duelo vs. Puerto Rico LUIS ROBAYO� - AFP�

Luego de la fecha FIFA de octubre, la selección argentina afrontará otros dos amistosos en noviembre en Angola e India. En el continente africano, aunque no está oficializado, el rival sería el país anfitrión en el estadio Nacional de Luanda mientras que en territorio asiático los oponentes podrían ser Estados Unidos o Qatar, con chances concretas de que se juegue en el recinto Jawaharlal Nehru.

Ya en 2026, el plantel albiceleste se reencontrará en marzo, entre el 23 y el 31, para jugar la Finalissima ante España. Según trascendió en las últimas horas, sería el sábado 28 en el estadio Lusail de Qatar, el mismo donde la albiceleste se coronó campeón del mundo en Qatar 2022.

El trofeo en cuestión pone cara a cara a los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa, y está pendiente desde 2024. De jugarse (el único impedimento sería que la Furia Roja tenga que disputar el repechaje), será la última prueba de fuego de ambos equipos antes de presentar la lista de convocados para el Mundial.