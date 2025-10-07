Qué se sabe de la salud de Miguel Ángel Russo hoy, martes 7 de octubre

Miguel Ángel Russo atraviesa un delicado momento de salud, en medio de su lucha contra un cáncer de próstata detectado en 2017. Por eso, y como consecuencia de un debilitamiento general en las últimas semanas, el domingo volvió a ser reemplazado por Claudio Úbeda como entrenador interino al frente de Boca, en su partido ante Newell’s en la Bombonera, por la fecha 11 del torneo Clausura.

El lunes, pasadas las 21.30, Boca emitió el primer comunicado oficial desde que el entrenador empezó a tener ausencias en los entrenamientos y los partidos. El mismo dice: “El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.

La salud de Russo hoy

Según sus allegados, la situación del actual DT de Boca es “minuto a minuto”. Ausente desde hace varias jornadas en las prácticas diarias del primer equipo, Russo se mantiene al resguardo de sus familiares y cuerpo médico en su domicilio. El mundo del fútbol, en vilo.

El tuit de Tapia

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, citó un posteo de Boca y escribió: “Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos”.

La última vez de Russo en la Bombonera

El 21 de septiembre, cuando Boca empató 2 a 2 contra Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera fue la última vez que Russo dirigió al equipo sentado en el banco de suplentes. A partir de aquella jornada quien tomó las riendas del plantel fue su ayudante principal, Claudio Úbeda.

El apoyo del capitán de Boca

“Queremos dedicarle la victoria a él [por Miguel Russo], porque es la cabeza de nuestro grupo y le mandamos mucha fuerza”. Eso dijo Leandro Paredes al finalizar el partido que Boca le ganó por 5 a 0 a Newell’s en la Bombonera el último domingo.