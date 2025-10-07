Qué se sabe de la salud de Miguel Ángel Russo hoy, martes 7 de octubre

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El DT xeneize atraviesa un delicado momento, en medio de su lucha contra un cáncer de próstata detectado en 2017; el lunes por la noche Boca emitió el primer comunicado oficial
- 2 minutos de lectura'
Miguel Ángel Russo atraviesa un delicado momento de salud, en medio de su lucha contra un cáncer de próstata detectado en 2017. Por eso, y como consecuencia de un debilitamiento general en las últimas semanas, el domingo volvió a ser reemplazado por Claudio Úbeda como entrenador interino al frente de Boca, en su partido ante Newell’s en la Bombonera, por la fecha 11 del torneo Clausura.
El lunes, pasadas las 21.30, Boca emitió el primer comunicado oficial desde que el entrenador empezó a tener ausencias en los entrenamientos y los partidos. El mismo dice: “El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.
El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club.— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 7, 2025
Acompañamos a Miguel y su familia en este momento. pic.twitter.com/T108lrmkUv
La salud de Russo hoy
Según sus allegados, la situación del actual DT de Boca es “minuto a minuto”. Ausente desde hace varias jornadas en las prácticas diarias del primer equipo, Russo se mantiene al resguardo de sus familiares y cuerpo médico en su domicilio. El mundo del fútbol, en vilo.
El tuit de Tapia
El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, citó un posteo de Boca y escribió: “Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos”.
Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos. https://t.co/XH4rOFt3CP— Chiqui Tapia (@tapiachiqui) October 7, 2025
La última vez de Russo en la Bombonera
El 21 de septiembre, cuando Boca empató 2 a 2 contra Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera fue la última vez que Russo dirigió al equipo sentado en el banco de suplentes. A partir de aquella jornada quien tomó las riendas del plantel fue su ayudante principal, Claudio Úbeda.
El apoyo del capitán de Boca
“Queremos dedicarle la victoria a él [por Miguel Russo], porque es la cabeza de nuestro grupo y le mandamos mucha fuerza”. Eso dijo Leandro Paredes al finalizar el partido que Boca le ganó por 5 a 0 a Newell’s en la Bombonera el último domingo.
Otras noticias de Miguel Angel Russo
- 1
En su mejor actuación del año, Boca edificó una goleada ante Newell’s y es líder de su zona
- 2
Ya no se puede jugar contra Barracas Central
- 3
Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial Sub 20 2025, con la Argentina
- 4
En qué canal pasan Racing vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clasusura 2025 hoy