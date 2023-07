Quién es Linda Caicedo, la joven promesa del fútbol que brilló en el debut de Colombia en el Mundial

escuchar

Todos los ojos estaban puestos en ella, “uno de los talentos más fascinantes del mundo”. Y lo cierto es que Linda Caicedo respondió, y de qué manera. La joven futbolista colombiana controló el balón desde la izquierda, encaró a las defensoras de Corea del Sur, cortó hacía el centro y sacó un potente remate de derecha que no pudo detener la arquera Yoon Young-Geul. Fue el segundo gol de la victoria 2 a 0 de Colombia en el Sydney Football Stadium, en su debut en el grupo H del Mundial de Fútbol Femenino que se disputa en Australia y Nueva Zelanda.

Ese tanto selló la espectacular actuación de Caicedo, elegida en su debut en una cita ecuménica femenina como la “mejor jugadora del partido”. Con 18 años, se convirtió de paso en la segunda futbolista más joven en marcar en una Copa del Mundo, por detrás de la leyenda brasileña Marta, quien anotó con 17 años en Estados Unidos 2003 y ahora es la máxima artillera en la historia de los mundiales.

El debut de Linda Caicedo en el Mundial 2023 fue con un golazo y sueña con llevar lejos a Colombia FRANCK FIFE - AFP

De Villagorgona al Mundial, vía Madrid

“Es de otro planeta, totalmente única”, dijo tras el partido Angelo Marsiglia, asistente del seleccionador colombiano Nelson Abadía. Pero para Caicedo, nacida en el corregimiento de Villagorgona en el departamento del Valle, es tan solo el comienzo de una carrera que está avanzando a pasos vertiginosos desde que a los 6 años le suplicó a sus padres que “la pusieran a jugar fútbol”.

En febrero de este año se concretó el que se podría calificar como el fichaje más importante para un futbolista colombiano en 2023 al ser presentada como nueva jugadora del Real Madrid. El Merengue la contrató para ser una de las líderes de un proyecto que tiene como objetivo destronar la hegemonía del Barcelona, su gran rival en la liga española. “Me siento humildemente agradecida con el Real Madrid por hacer el sueño de esta niña una realidad”, escribió la nueva número 19 del conjunto blanco en su cuenta de Instagram. Y agregó: “Es un honor y orgullo representar los colores de mi patria, mi pueblo Villagorgona y su linda gente”.

El interés del Madrid estaba más que justificado después de un 2022 de ensueño para Caicedo: anotó el gol decisivo para Colombia en la victoria contra la Argentina en las semifinales de la Copa América femenina 2022 y fue elegida la mejor jugadora del torneo en el que su combinado fue subcampeón al caer en la definición con Brasil; anotó dos tantos para ayudar a su país a clasificarse a los cuartos de final del Mundial Sub 20; y brilló en el combinado cafetero Sub 17 que logró el segundo puesto en el Mundial de la categoría.

Por esas actuaciones fue elegida como la segunda mejor jugadora del mundo en los premios Globe Soccer Awards, la mejor futbolista menor de 20 años por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol y, también, fue la más joven en formar parte de la lista de las 100 mejores futbolistas del mundo que publicó el diario británico The Guardian.

“Momento muy difícil de mi vida”

El presente que está viviendo Linda Caicedo estuvo en suspenso cuando fue diagnosticada con cáncer de ovarios a los 15 años. “En ese momento no pensé que podría volver a jugar profesionalmente, debido a todos los tratamientos y cirugías por los que tuve que pasar”, contó en una entrevista publicada por la FIFA en junio de este año. “Mentalmente, fue un momento muy difícil de mi vida. Estoy eternamente agradecida de que ocurriera cuando era muy joven. Pude recuperarme, también tuve el apoyo de mi familia. Y ahora me siento muy bien, lo que pasó me hizo crecer. Me siento agradecida y feliz de estar aquí”, añadió.

A los 15 años, Linda Caicedo fue diagnosticada con cáncer y creyó que no iba poder continuar su carrear como futbolista FRANCK FIFE - AFP

La felicidad la volvió a transmitir este martes tras las victoria contra Corea del Sur: “Muy, muy feliz, fue un gran trabajo realizado por el equipo. Siempre trato de dar lo mejor por mi selección y por mi país. La verdad que muy feliz de poder anotar y seguir en este torneo con paso firme”.

El próximo rival de Colombia será Alemania y cerrará la fase de grupos frente a Marruecos. ¿El objetivo? Clasificarse a los octavos de final por segunda vez en su historia y soñar con algo más. Con Caicedo, Colombia tiene con qué ilusionarse.

BBC Mundo