Quién es Luis Lobo Medina, el árbitro del poder que “hace los deberes”, saltó de gremio y quedó salpicado por los chats

El árbitro tucumano Luis Lobo Medina (41 años) siempre soñó con llegar a la máxima categoría del fútbol argentino. Escaló en la pirámide desde el Torneo Federal -cuyos dirigentes responden políticamente a Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA-, llegó a la Liga Profesional en 2022 y exportó sus servicios al resto del continente en 2025: dirige partidos de la Conmebol desde ese año. Quienes lo conocen hablan de un referí “altanero” y que “se cree mucho más de lo que es”. Este tucumano nacido en Banda del Río Salí, la capital nacional del azúcar, el 14 de octubre de 1981, ya estaba en la boca de los hinchas de varios clubes por sus actuaciones adentro de la cancha. Ahora lo está por otros motivos: la difusión de supuestas conversaciones de WhatsApp con Juan Pablo Beacon, quien lo habría contactado en nombre de Toviggino para, supuestamente, favorecer a Tigre en un partido con Mitre, de Santiago del Estero.

A lo largo de sus más de 16 años de carrera -está en relación de dependencia con la AFA desde 2010-, Lobo Medina cosechó enemigos. Quienes no lo quieren refieren que pertenecía al Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (Sadra), que dirigía Guillermo Marconi ,y que pegó el volantazo -con la luz verde de la AFA, que pretendía desarmar al gremialista- hacia la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA), cuyas cabezas son Sergio Pezzotta y Juan Pablo Pompei. Ambos tienen muy buena relación con Claudio “Chiqui” Tapia y Toviggino. El secretario gremial es Andrés Merlos, otro árbitro de polémicas actuaciones en los últimos años, sospechado de favorecer a equipos en sintonía con el poder de la AFA.

Luis Lobo Medina expulsa a Federico Fattori durante el encuentro entre Huracán y Argentinos Juniors, por el Clausura 2025 JUAN MANUEL BAEZ

“¿Lobo Medina? ¡Es un piojo resucitado!“, cuenta a LA NACION un directivo que discutió varias veces con él. ”Me llevo muy mal de toda la vida", agrega el dirigente. Al árbitro tucumano (como a Merlos, su compañero de sindicato) las críticas lo envalentonan. Más allá de lo que digan de él, Lobo Medina se transformó en uno de los protagonistas del arbitraje en Tucumán, su tierra. “No tiene ni rol ni función, pero es el referente en esa provincia”, asegura una fuente del interior. De algo parecido se jacta Fernando Espinoza, quien maneja la Asociación de Árbitros de Fútbol de la provincia de Mendoza (Acama). Espinoza, claro, también está en la comisión directiva de la Uada, el sindicato al que pertenece Lobo Medina: es el secretario de Cultura y Deportes.

Los antecedentes del árbitro tucumano en la Primera Nacional y la Liga Profesional hablan por sí solos. La señal TN divulgó este jueves presuntos chats suyos con Juan Pablo Beacon, mano derecha de Toviggino, en 2021. Las conversaciones habrían ocurrido antes y después del partido entre Tigre y Mitre (Santiago del Estero) en la cancha del Matador, por la Primera Nacional. Y se sugiere que el contacto original de Beacon al referí era para favorecer al Matador de Victoria, cuyo hombre fuerte era Sergio Massa, por entonces presidente de la Cámara de Diputados.

Los supuestos chats entre el árbitro Luis Lobo Medina y Juan Pablo Beacon Captura TV

“Juan Pablo. Laburé una banda. Jugó mal Tigre”, le dice (supuestamente) Lobo Medina a Beacon, con quien habría acordado el pago de $400 mil. “Dejaste todo, hermano. Tranquilo, que esas cosas se ven. Mi amigo [por Toviggino, a cuyo nombre se había presentado ante el árbitro] está muy conforme”, le responde Beacon. En aquel partido, disputado el 12 de octubre de 2021 en el estadio José Dellagiovanna de Victoria, Lobo Medina expulsó por doble amarilla a Sebastián Corda, del equipo santiagueño, a los 27 minutos del primer tiempo. Y, a los 28 de la segunda parte, le dio un penal inexistente al Matador. Pablo Magnín lo transformó en gol y fue el tanto del definitivo 3-3.

"Tigre"



Porque este fue el partido donde fue ayudado por Luis Lobo Medina.

pic.twitter.com/rRmAojhL07 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 20, 2026

En la cancha del Matador había dirigentes del equipo santiagueño: por esos días jugaba la selección argentina por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Según testigos, el vestuario visitante estalló de bronca tras el encuentro por la actuación del árbitro. No hubo declaraciones ni de los futbolistas de Mitre ni de su entrenador, Gabriel Schurrer. “Estaban todos recalientes”, confirma a LA NACION alguien que estuvo en ese camarín aquel día. Desde mucho antes de aquel partido, y a partir de su salida de Sadra con el patrocinio de la AFA hay quienes piensan que Lobo Medina “hace los deberes”. El chat difundido, entonces, no haría más que confirmar esa presunción.

Lobo Medina, ajeno a todo lo que se decía -y se dice- de él, siguió dirigiendo. En octubre de 2024 fue al Nuevo Gasómetro para San Lorenzo vs. Barracas Central, el equipo de los Tapia (papá Chiqui y los hijos Matías e Iván). El Guapo llegaba pésimo: dos triunfos, seis empates y diez derrotas en aquel torneo largo. Debió haber expulsado a Rodrigo Herrera y a Rodrigo Insua en el visitante. “Siga, siga”, dijo el tucumano. Dos meses después le llegaría el premio: la designación como árbitro internacional. Y viáticos en dólares para dirigir partidos de la Conmebol.

Octubre de 2024. Cancha de San Lorenzo. Torneo largo. Barracas visitaba al Ciclón y llegaba con pésimos números (2 triunfos, 6 empates y 10 derrotas). Así dirigió Lobo Medina. Pocas veces vi algo igual. Aún así SL ganó. Pero miren las imágenes. pic.twitter.com/iuNj7WHv4B — Pablo Lamédica (@pablolamedica) March 20, 2026

En febrero del año pasado, Lobo Medina fue designado para Barracas Central vs. Banfield. Y convalidó el gol de Kevin Jappert para el Guapo cuando había offside. En la segunda parte, sin embargo, el árbitro obvió un ¡doble penal! para el Taladro. ¿Conclusión? Barracas se impuso 1-0 con aquel tanto convertido por el ex defensor de Atlético Rafaela. Más acá en el tiempo, el 9 de noviembre del año pasado, el propio Lobo Medina volvió a perjudicar a Banfield: con la colaboración inestimable del mendocino Espinoza dio un penal inexistente para Aldosivi, de Mar del Plata, que se impuso gracias al tanto de Federico Gino desde los doce pasos. Y a los 13 minutos de tiempo añadido.

Este viernes, Lobo Medina, hijo de un veterano de la guerra de Malvinas, está designado para dirigir. El partido parece armado por el destino. Juegan Banfield -el perjudicado en los últimos partidos del árbitro- contra Tigre -el beneficiado en aquel encuentro de 2021 con Mitre- en el Florencio Sola. En el medio, y mientras el juez de Campana Adrián González Charvay requería documentación en la sede de la AFA sobre la calle Viamonte, el SADRA de Marconi pidió que aparten a Lobo Medina del encuentro de esta noche. Se mantiene. Por ahora. Contactado por LA NACION para esta nota, Lobo Medina no contestó.

UNA POLÉMICA MÁS EN SARANDÍ: Banfield pidió penal sobre Nasif en esta jugada. ¿Debió actuar el VAR?



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No fue la única mala noticia que recibió el árbitro tucumano en las últimas horas. El legislador porteño Facundo Del Gaiso (Coalición Cívica) lo denunció penalmente por estafa y defraudación, y a raíz de los chats difundidos en la noche del jueves. Puede que lo que genera su actuación en las canchas ni siquiera lo afecte: en marzo de 2023 le dio una entrevista al diario tucumano La Gaceta y aclaró que tenía otro trabajo y podía cumplimentarlo con el arbitraje. “Trabajo en un neuropsiquiátrico con pacientes que estuvieron en rehabilitación”, contó en la entrevista.