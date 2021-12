Quiénes son los dos entrenadores “reyes del mercado de pases” y una duda: ¿quién decide en Independiente?

Los impactos en la danza de los entrenadores, sin duda, fueron dos que no se movieron de sus lugares. Por el peso específico de su figura, ya a estas alturas un especie de gerente general en River, el sí de Marcelo Gallardo no solo fue movilizador en el Monumental y sus alrededores, sino que significó un cimbronazo para el fútbol argentino en general, más acostumbrado a perder a sus figuras, en cualquier ámbito, que a poder retenerlas. Y la decisión de Boca, en la figura de un Consejo de Fútbol encarnado por Juan Román Riquelme y sus laderos, de confirmar a Sebastián Battaglia en el cargo fue una lógica consecuencia del título en la Copa Argentina y la clasificación directa para la Copa Libertadores, algo que se había complicado a la luz de los resultados.

En el caso de Battaglia vale hacer una salvedad: el club, en off, dejó trascender el acuerdo de palabra con el director técnico y la voluntad de la institución para la continuidad, pero aún no hubo comunicaciones oficiales ni se difundió la tradicional foto de la firma del nuevo contrato. Llamativo, aunque se le atribuyó a la imposibilidad para reunirse de una de las partes, aparentemente, por un contacto estrecho de coronavirus.

Uno de los impactos del receso: la firma del contrato de Marcelo Gallardo con River, con el presidente Jorge Brito Twitter @RiverPlate

Pero hay varios clubes que no definieron sus situaciones y que están a la espera de respuestas. Un mismo DT puede tener varias propuestas. ¿Un club conocido u otro que jugará la Copa Libertadores? ¿El poderoso caído en desgracia o la entidad ordenada con un perfil más bajo y menos presión? Los contextos, los criterios y, sobre todo, las tesorerías dirán.

Las despedidas nunca son fáciles, pero se hacen tanto más difíciles cuando lo que se despide ocupa un lugar en tu corazón. Hoy me toca despedirme de este gran club como es Talleres. Tomo esta decisión siendo consciente que, en este momento, es lo mejor para mí y para el club. — Alexander Medina (@CaciqueMedina) December 23, 2021

San Lorenzo, todos “no”

La crisis institucional y deportiva arrastró al Ciclón. La búsqueda de entrenador comenzó hace rato, pero la butaca en el banco de suplentes sigue vacía. Hernán Crespo, Gabriel Heinze, Luis Zubeldía y Alexander Medina –ayer se despidió de Talleres y asumiría en Inter, de Porto Alegre– rechazaron la propuesta de San Lorenzo. Todos, más o menos, pensaron lo mismo: lo riesgoso de asumir un club en medio del desorden, con la impaciencia de los hinchas hacia los dirigentes y con la nebulosa figura de Marcelo Tinelli. El presidente pidió licencia, pero una y otra vez amaga con volver. Todo es demasiado incierto y las deudas agobian y condicionan los próximos pasos.

Al parecer, ahora los dirigentes intentarán la vuelta de Leandro Romagnoli, que, junto con Hugo Tocalli y Alberto Acosta, dirigió interinamente a San Lorenzo tras la renuncia de Diego Dabove. Romagnoli, que ganó cinco partidos y perdió uno, quería continuar al frente del plantel, pero se fue del club con cierta tirantes con los dirigentes, que eligieron a Paolo Montero. Hoy, el cortocircuito quedaría a un costado.

Leandro Romagnoli volvería como director técnico de San Lorenzo LA NACION/Mauro Alfieri

También se podría hacer un intento por Eduardo Domínguez, que no seguiría en Colón, pero parece una opción complicada. Domínguez aún tiene contrato con el club santafesino, que, de todos modos, no tuvo ninguna confirmación de parte del entrenador. Eso sí: la familia ya habría retirado las pertenencias de la casa que ocupaban en la provincia.

¿Quién decide en los Rojos?

El club de Avellaneda también atraviesa un complicado momento interno, con una complicada situación financiera. Con las elecciones postergadas aún sin fecha, nadie se atreve a decir quién tomará las decisiones deportivas más urgentes: la elección del entrenador y las altas y bajas del plantel.

Las reuniones son incesantes. Una postura es que todo quede en manos de Daniel Montenegro, asesor futbolístico. Pero hay otros dirigentes de la gestión de Hugo Moyano que no quieren dejar una determinación tan importante únicamente en las manos de Rolfi. Es, entonces, cuando sobrevuela la renuncia de Jorge Burruchaga, ex manager, porque se sintió “ninguneado” por los directivos, que hacía y deshacían sin consultarlo.

En Independiente están divididos por la continuidad de Julio César Falcioni; si fuera por Daniel Montenegro, asesor deportivo, no seguiría como entrenador Fotobaires

Si exclusivamente dependiera de Montenegro, Julio César Falcioni no renovaría el contrato. En la mente de Rolfi aparecen dos candidatos: Eduardo Domínguez y Jorge Almirón, pretendido por varios. La elección de Almirón sería curiosa. En su anterior paso por los Rojos no tuvo en cuenta al mismo Montenegro, que debió irse a Huracán. Al parecer, la situación se resolvería la semana próxima. El tiempo apremia.

Más clubes para Almirón

Es uno de los más buscados en el mercado de pases de los DT. El que primero lo tentó fue Lanús, con el que ganó el Transición 2016, la Copa Bicentenario 2016 y la Supercopa Argentina 2017. Para estas horas se espera su respuesta por el club del sur. No es fácil por la parte económica. Por si acaso, los granates tienen en carpeta a Gabriel Heinze, Hernán Crespo y Leandro Somoza, excolaborador de Miguel Ángel Russo.

Alexander Medina, uno de los DT más buscados, seguiría su carrera en Inter, de Porto Alegre Juan Jose Garcia

Talleres, con la fresca salida del “Cacique” Medina, también se fijó en Almirón. El conjunto cordobés ejerce una buena seducción con la disputa de la Copa Libertadores 2022. Eso sin contar la excelente relación entre el presidente Andrés Fassi y el representante del técnico, Christian Bragarnik.

Colón es otro de los clubes que le apuntará a Almirón –también tendría propuestas de Emiratos Árabes y México– no bien se confirme la despedida de Eduardo Domínguez. Por Santa Fe también se escuchó el nombre de un viejo conocido: Pablo Lavallén, que llevó al club a la final de la Copa Sudamericana 2019.

Barracas y Arsenal

Aunque consiguió un ascenso histórico, Rodolfo De Paoli no sabe si seguirá en Barracas Central. “Es mi deseo, pero no a cualquier precio. Me costaría mucho decirles ‘gracias por todo’ a estos jugadores, porque siento que estoy en Primera por ellos. De seguir, nos tenemos que reforzar para el proyecto que viene”, dijo el DT después de la victoria por penales ante Quilmes, en la que logró el segundo ascenso a la máxima categoría, después de Tigre. El futuro de De Paoli se resolverá tras una charla con el presidente Matías Tapia, hijo de Claudio “Chiqui” Tapia, en las próximas horas.

La emoción de Rodolfo De Paoli, entrenador de Barracas Central, que puso en duda su continuidad luego del ascenso ante Quilmes JORGE MATIAS BARAVALLE

En Arsenal, todos los caminos conducen a Leonardo Madelón, que tuvo un par de charlas positivas.

La grilla de los 28 equipos

Aldosivi: Martín Palermo

Argentinos: Gabriel Milito

Arsenal: Vacante

Atlético Tucumán: Juan Manuel Azconzábal

Banfield: Diego Davobe

Barracas Central: Rodolfo De Paoli

Boca: Sebastián Battaglia

Central Córdoba: Sergio Rondina

Colón: Eduardo Domínguez (*)

Defensa y Justicia: Sebastián Beccacece

Estudiantes: Ricardo Zielinski

Gimnasia: Néstor Gorosito

Godoy Cruz: Diego Flores

Huracán: Frank Kudelka

Independiente: Julio César Falcioni (*)

Lanús: Vacante

Newell’s: Javier Sanguinetti

Patronato: Iván Delfino

Platense: Claudio Spontón

Racing: Fernando Gago

River: Marcelo Gallardo

Rosario Central: Cristian González

San Lorenzo: Vacante

Sarmiento: Israel Damonte

Talleres: Vacante

Tigre: Diego Martínez

Unión: Gustavo Munúa

Vélez: Mauricio Pellegrino

(*) No continuarían en el cargo.