El grito de Banega que abrió el marcador a solo tres minutos antes del final ante Alianza Lima

Ante Alianza Lima, Racing intentó 19 remates dentro del área, pero el gol recién llegó a los 87 minutos, con una arremetida del juvenil Tiago Banega. Ya con el triunfo en el puño, tres minutos después. el que convirtió dentro del área chica fue Benjamín Garré. Los dos gritos para dejar a la Academia asomada a los octavos de final de la Copa Libertadores llegaron desde el banco y sobre la hora.

A esta altura, con 12 partidos de ciclo, parece ser una característica del equipo de Beccacece, que apenas convirtió cuatro de sus 17 tantos en el primer tiempo, ninguno en el primer cuarto de hora del partido. En cambio, siete de esos 17 fueron en los diez minutos finales de juego. "No tengo una respuesta, no puedo decir por qué se da eso. Pero puedo decir que este equipo juega al fútbol, tiene situaciones y busca hasta el final. Para mi eso es un motivo de orgullo", dijo el entrenador Sebastián Beccacece, luego del triunfo en Perú.

La parte llena del vaso marca que Racing muestra una identidad definida, que repite más allá de los nombres y del rival. Los goles, entonces, llegan más por decantación que por contundencia. Ese parece ser el sello de su entrenador, que dos años atrás hizo sufrir a los hinchas académicos con la misma fórmula cuando dirigía a Defensa y Justicia. Aquel equipo que peleó hasta el final el título de la Superliga 18/19 con el de Coudet logró sus puntos en los últimos diez minutos de juego en 12 de las 25 fechas.

Aunque el técnico no pueda explicar el por qué en una conferencia de prensa, hay una línea de continuidad en los goles agónicos que acaso se pueda interpretar desde cómo trabaja y planifica este cuerpo técnico. "Venimos desarrollando un juego muy lindo, lo que se ve es lo que venimos trabajando en los entrenamientos. Tanto el cuerpo técnico como este grupo estamos muy convencidos de la idea, de que esta es la manera. Por eso sabíamos que tarde o temprano el triunfo iba a llegar", dijo Leonardo Sigali. "Lo importante en el fútbol es definir un estilo y tener las situaciones. Creo que eso este equipo lo tiene. Cuando pudimos hacer el gol, enseguida hicimos el segundo", agrega Beccacece. Esos festejos alocados, como en el tanto de Banega ante Alianza o de Alcaraz ante Aldosivi, antes del parate, también fueron uno de los sellos del rosarino cuando dirigió a Defensa y Justicia.

Racing se llevó un triunfo vital ante el conjunto peruano de Alianza Lima para avanzar a los octavos de final

La mitad vacía es que los gritos sobre la hora evidencian una clara falta de contundencia en los primeros ochenta minutos, donde las situaciones aparecen pero los festejos no. Ante Nacional de Uruguay, la semana anterior, habían acumulado 12 remates desde dentro dentro del área, aunque nunca pudo mover el cero del arco uruguayo. Y en esa falencia mucho tienen que ver que los delanteros: de los 17 gritos, sólo tres fueron de los cuatro nueves que tiene Beccacece en el plantel: dos de Nicolás Reniero, uno de Jonatan Cristaldo y ninguno de Lisandro López ni de Darío Cvitanich.

Benjamín Garré, uno de los jóvenes valores que le dio el segundo gol de Racing ante Alianza Lima

Hasta ahora, el entrenador no apostó especialmente por ninguno de los cuatro. La demostración estuvo en Lima. Con Licha y Cristaldo lesionados, después de la mala actuación de Cvitanich ante Nacional, apostó por Reniero. El ex San Lorenzo, que había errado un penal, salió reemplazado en el entretiempo. En el cuerpo técnico explicaron que estaba amonestado y no querían repetir lo que ocurrió con la expulsión de Augusto Solari ante Nacional. Y que el cambio no fue pieza por pieza para hacerle lugar a Benjamín Garré por la derecha, y que no comparta el perfil cambiado con el también zurdo Lorenzo Melgarejo, que debió jugar como referencia.

En la maquinaria de Beccacece, donde no hay nombres fijos pero sí funciones y roles, la del 9 aun parece ser la única pieza que no encaja. Y no se trata sólo de nombres ni de confianza. Con el pase a octavos casi asegurado, más allá de buscar el primer puesto en el Grupo F que pelea con Nacional, esa será la tarea de Racing de acá a finales de noviembre cuando comiencen las llaves eliminatorias.

