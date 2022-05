Racing: los penales y una eliminación dolorosa tras una campaña invicta, pero con el valor del reconocimiento de los hinchas

Desde una mirada puramente resultadista se podría decir que Racing cerró esta Copa de la Liga como la empezó: un empate 0 a 0 en el que sufrió con los tiros desde el punto del penal. La primera fecha fue una igualdad en cero como local ante Gimnasia, en la que Javier Correa falló desde los doce pasos. Sus hinchas despidieron al equipo con silbidos aquella tarde de febrero, todavía dolidos por un 2021 olvidable. La última jornada fue esta dolorosa eliminación ante Boca: tras el 0 a 0, después de siete penales por lado, el que festejó fue el Xeneize. El equipo de Fernando Gago esta vez se fue cubierto en aplausos. Es, acaso, l a mejor forma de resumir el cambio que logró este plantel en lo que va de este 2022, en el que construyó una enorme campaña con partidos de alto vuelo.

Aún con el invicto a cuestas, sin haber conocido la derrota en las 15 fechas que disputó, a la Academia le tocará ver la final del próximo fin de semana por televisión. Pero no se termina el semestre aún. En el horizonte inmediato aparece otro partido definitorio el próximo miércoles, ante Melgar, como local, para poder avanzar de fase en la Copa Sudamericana. Deberá recuperar las piernas y el ánimo para mostrar la misma cara que este sábado.

Enzo Copetti se lamenta durante la tanda de penales de la semifinal de la Copa de la Liga Profesional que disputan Boca Juniors y Racing Club Marcos Brindicci - LA NACION

Por la semifinal de la Copa de la Liga, en una cancha de Lanús que hervía a dos aguas, Racing fue el mismo equipo que lo largo de todo el semestre. Salió a jugarle a Boca con la actitud avasallante que se volvió su identidad. Con el incansable Enzo Copetti como punta de lanza presionó la salida xeneize, que se pasaba a la pelota a ritmo cansino. Durante el primer tiempo fue una imagen repetida: por cada futbolista azul y oro había tres de la Academia, que sólo paraba para respirar. Fueron varias las ocasiones en las que los de Gago recuperaron la pelota en ataque. Pero Boca nunca cambió el libreto e intentó continuar con la salida a través de Zambrano, Rojo y Varela.

A esa actitud para presionar, Racing no le pudo agregar convicción en el área. Durante el primer tiempo tuvo nueve ocasiones dentro del área para ponerse en ventaja. Las más claras: un cabezazo de Carlos Alcaraz cuando le ganó la espalda a Zambrano y definió débil; un centro de Chancalay que Sigali no pudo aprovechar y una corrida del entrerriano que definió ancho.

La bronca de los futbolistas de Racing tras haber quedado afuera de la definición de la Copa de la Liga Profesional Marcos Brindicci - LA NACION

Una lesión muscular de Rojas obligó a Gago a meter mano en el equipo. Sorprendió: en lugar del natural ingreso de Fabricio Domínguez apostó por Javier Correa, el centrodelantero que llega con el botín cargado de goles. Copetti, que había sido un verdadero problema para Rojo y Zambrano, pasó a jugar por la derecha. Fue una jugada arriesgada del entrenador. No fue la única: cuando al partido le quedaban segundos mandó a Edwin Cardona a la cancha para la definición por penales. Justo Cardona. El colombiano fue el segundo jugador de la Academia en patear en la definición. Sacó un derechazo mordido, que pegó en el palo y se metió en el arco de Rossi pidiendo permiso.

La movida de pasar a Copetti, en cambio, a la banda modificó la dinámica de Racing. El platinado complicaba a los centrales ya amonestados, pero en la banda se diluyó. Y Correa no aportó el gol salvador. Más allá del bajón de intensidad no se modificó el mapa del partido. El centro de gravedad aún parecía estar en el arco que defendía Rossi. Aunque el ritmo de la presión de la Academia ya no tenía esa actitud avasallante de los primeros minutos de juego.

Lo mejor del partido

Las divididas en la mitad de la cancha todavía eran para los de Gago, que a medida que corría el reloj empezaron a buscar el grito salvador que no llegó el primer tiempo con envíos largos. Ahí sí jugaba cómoda la defensa de Boca. De a poco el 0 se hacía cada vez más grande. El clima era muy distinto a la última semifinal en San Juan, con las hinchadas como grandes protagonistas. El olor a penales era el mismo.