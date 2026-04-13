Bayern Múnich vs. Real Madrid, por la Champions League 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online

La serie de cuartos de final de la Champions League 2025-2026 entre Bayern Múnich y Real Madrid se definirá el próximo miércoles con la revancha en el Allianz Arena de Alemania. El encuentro está programado a las 16 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al partido que arbitrará el esloveno Slavko Vinčić, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.59 contra 5.63 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que le daría la clasificación a semifinales al anfitrión, paga hasta 5.38.

En la ida, en el estadio Santiago Bernabéu, el elenco alemán se impuso 2 a 1 con goles de Luis Díaz y Harry Kane. Kylian Mbappé descontó en el perdedor.

El conjunto teutón comandado por Vincent Kompany es uno de los grandes favoritos al título y lo demostró en el juego de ida, donde logró una importante victoria que no es definitiva pero si un gran paso hacia la siguiente instancia. Su poderío ofensivo es tal que el fin de semana pasado goleó en la Bundesliga a St. Pauli 5 a 0 y, con 105 tantos en el torneo, batió su propio récord de anotaciones en un mismo certamen a falta de cinco fechas para concluir el fixture. Es un agregado que se encamina al título número 13 en las últimas 14 ediciones.

El Merengue dirigido por Álvaro Arbeloa y que tiene a Franco Mastantuono en su plantel está obligado a ganar para tener posibilidades de clasificar a las semifinales. Si bien está en desventaja, es un rival al que no se lo puede menospreciar porque en la historia sobran antecedentes de resultados revertidos y, sobre todo, porque es el máximo campeón del campeonato continental del Viejo Continente.

El historial entre ambos equipos en certámenes de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) es muy amplio y parejo, con 12 triunfos de Bayern Múnich, 13 de Real Madrid y cuato empates. Es el duelo que más se repitió en la historia de la Champions League y el próximo miércoles sumará otro capítulo.

Quien se imponga en la llave avanzará a las semifinales y enfrentará al ganador de PSG vs. Liverpool, que chocan este martes en el duelo de vuelta tras el triunfo de los parisinos 2 a 0 como local.