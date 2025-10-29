Racing vs. Flamengo, en vivo por la Copa Libertadores: el minuto a minuto del partido por las semifinales

Racing volvió con un sabor agridulce de Rio de Janeiro. La derrota 1 a 0 en la ida pareciera ser accesible para remontar de local, pero bien pudo haber terminado empatado. Sin actividad el fin de semana por las elecciones legislativas en la Argentina, la Academia igualmente recibió un golpe duro: Santiago Sosa sufrió una fractura en el seno maxilar superior derecho, producto de un choque involuntario con Marcos Rojo, y su baja obliga a Gustavo Costas a rearmar el mediocampo para el duelo decisivo.

El partido en Avellaneda será mucho más que una revancha: se trata del encuentro más trascendental para la Academia en lo que va del Siglo XXI. El club sueña con volver a disputar una final internacional después de 58 años, algo que solo logró en 1967, cuando conquistó la Copa Libertadores y la Intercontinental. “Si estamos juntos, lo vamos a poder lograr. Vamos con todo, la Academia, carajo”, arengó el entrenador, en un mensaje dirigido a los hinchas que rápidamente se viralizó.