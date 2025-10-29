Racing vs. Flamengo, en vivo por la Copa Libertadores: el minuto a minuto del partido por las semifinales
La Academia se enfrenta en Avellaneda a un rival poderoso, en busca de un lugar en la final
Costas: "Hay que estar tranquilos"
“Sabemos lo que nos jugamos. Pasaron muchos años. Sería la segunda final de Racing en la Copa, pero hay que ganar. No es un partido difícil. Estamos bien. Los chicos están ansiosos, como todos. Estoy orgulloso de este grupo, los jugadores pueden quedar todavía más en la historia del club. Los chicos van a dejar todo. Hay que estar tranquilo, no desesperarnos, tenemos que estar bien parados”, destacó Gustavo Costas minutos antes del comienzo del partido.
¡Atención! El partido empezará más tarde
El encuentro entre Racing y Flamengo comenzará con 20 minutos de demora, producto de la tardanza en la llegada del ómnibus que transporta al plantel del Flamengo al Cilindro de Avellaneda.
La vuelta de semifinales entre Racing y Flamengo comenzará 21.50 por las demoras en la llegada del equipo brasileño al estadio.
Los titulares de la Academia
Gustavo Costas eligió estos once para el desquite de las semifinales: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo y Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Bruno Zuculini y Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Estos son los once que van a buscar el pasaje a Lima 💪🏻— Racing Club (@RacingClub) October 29, 2025
Los 11 de Flamengo
La siguiente es la formación de Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira y Alex Sandro; Erick Pulgar y Jorginho; Giorgian de Arrascaeta,Luiz Araújo y Jorge Carrascal – Gonzalo Plata. DT: Filipe Luís.
Cómo llega Racing
Racing volvió con un sabor agridulce de Rio de Janeiro. La derrota 1 a 0 en la ida pareciera ser accesible para remontar de local, pero bien pudo haber terminado empatado. Sin actividad el fin de semana por las elecciones legislativas en la Argentina, la Academia igualmente recibió un golpe duro: Santiago Sosa sufrió una fractura en el seno maxilar superior derecho, producto de un choque involuntario con Marcos Rojo, y su baja obliga a Gustavo Costas a rearmar el mediocampo para el duelo decisivo.
El partido en Avellaneda será mucho más que una revancha: se trata del encuentro más trascendental para la Academia en lo que va del Siglo XXI. El club sueña con volver a disputar una final internacional después de 58 años, algo que solo logró en 1967, cuando conquistó la Copa Libertadores y la Intercontinental. “Si estamos juntos, lo vamos a poder lograr. Vamos con todo, la Academia, carajo”, arengó el entrenador, en un mensaje dirigido a los hinchas que rápidamente se viralizó.
Cómo llega Flamengo
Flamengo cayó el sábado 1-0 ante Fortaleza como visitante, en un partido en el que utilizó a varios titulares. Esa derrota le hizo perder la punta del Brasileirao, que hasta entonces compartía con Palmeiras, y encendió algunas alarmas sobre su rendimiento en tramos decisivos de la temporada.
Sin embargo, en la Copa Libertadores muestra otra cara: es un equipo sólido, compacto y difícil de vulnerar. Apenas recibió cinco goles en toda la competición, lo que lo posiciona como una de las mejores defensas del torneo. Ese dato es el que enciende la alerta en Racing, que tendrá la misión de quebrar una estructura defensiva casi impenetrable y está obligado a derrotarlo por dos goles de diferencia si quiere pasar a la final sin depender de los penales.
Bienvenidos
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Racing y Flamengo, válido por la vuelta de una de las semifinales de la Copa Libertadores. El encuentro está programado para las 21.30, será arbitrado por el chileno Piero Maza y televisado por Telefé.
