Racing vs. Independiente de Bolivia, por la Copa Sudamericana 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Tras caer en el clásico de Avellaneda ante Independiente 1 a 0, Racing Club debutará el próximo martes en la Copa Sudamericana 2026 frente a Independiente Bolivia como visitante en el estadio Olímpico Patria de Sucre. El encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo E está programado a las 19 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el peruano Augusto Menéndez, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.70 contra 4.76 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.87.

El conjunto boliviano accedió a la etapa de grupos tras disputar el repechaje y derrotar a Guabirá 3 a 2 por penales después de igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario. Este viernes debutó en el campeonato de su país con una caída ante Nacional Potosí 3 a 0 y buscará dar el golpe en su inicio en la competencia internacional con un plantel en el que sobresale Jonatan Cristaldo, argentino con pasado en la Academia.

El conjunto albiceleste dirigido por Gustavo Costas iniciará el certamen golpeado por la caída ante el Rojo y con la ambición de ser protagonista. Es uno de los máximos candidatos al título junto a River Plate, Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio y Botafogo, con el que comparte la zona; e intentará volver a conquistarlo tras hacerlo en 2024. De conseguirlo, quedará como uno de los máximos ganadores de la historia con dos estrellas al igual que Boca, el Rojo y Lanús.

En el Torneo Apertura de la Liga Profesional Racing marcha sexto con 18 puntos gracias a cinco triunfos, tres empates y cuatro derrotas y no puede relajarse para clasificar a octavos de final. En ese contexto, afrontará los próximos compromisos con los habituales titulares y sin rotar en demasía la formación inicial.