Racing vs. Independiente, en vivo
Tras el pase a semis en la Libertadores, la Academia busca otra alegría; en el Rojo debuta Gustavo Quinteros
¡Lo tuvo Racing!
La Academia salió con todo y por poquito no encontró el primer gol. Zabala sacó en la línea un remate de Conechny y en el rebote Almendra remata por encima del travesaño.
¡LO TUVO RACING A LOS 30 SEGUNDOS! MILAGROSA SALVADA EN LA LÍNEA DE ZABALA Y DESPUÉS SE LO PERDIÓ ALMENDRA— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 28, 2025

¡SE JUEGA!
Movió Racing y comenzó el clásico en Avellaneda.
PRIMER TIEMPO
Salen los equipos
Racing e Independiente salen a la cancha. El clima en el Cilindro es espectacular.
¡EL MARCO ES ESPECTACULAR! EN UN CILINDRO QUE EXPLOTA, ASÍ FUE EL RECIBIMIENTO PARA RACING EN EL CLÁSICO ANTE INDEPENDIENTE.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025

Los 11 de Racing
Racing arranca el clásico de Avellaneda con: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Así forma Racing en el Clásico, desde las 15:15 en el Cilindro. pic.twitter.com/kPMJSl5nGx— Racing Club (@RacingClub) September 28, 2025
Los 11 de Independiente
Independiente formará ante Racing con: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Luciano Cabral, Matías Abaldo; Ignacio Pussetto y Santiago Montiel.
¡ASÍ VAMOS LOS ROJOS!— C. A. Independiente (@Independiente) September 28, 2025

Cómo llega Racing
Racing llega envalentonado al clásico tras eliminar a Vélez (2-1 global) y meterse en semifinales de la Libertadores después de 28 años, donde enfrentará a Flamengo. “Estamos entre los cuatro mejores, pero queremos llegar a Lima. Falta mucho, todavía no ganamos nada”, advirtió Gustavo Costas. Antes del cruce copero con River por la Copa Argentina, la Academia necesita ganarle a su clásico rival para acercarse a la cima. La mala: Juan Nardoni y Matías Zaracho no estarán por lesión. Además, generó malestar la designación de Nicolás Ramírez como árbitro.
Cómo llega Independiente
Independiente presentó a Gustavo Quinteros como nuevo DT antes del 1-1 ante San Lorenzo, conducido por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio. Será el quinto técnico en debutar en un clásico ante Racing. “Me sedujo que éste es un club grande. Buscaré devolverle la confianza a los jugadores. Le dije a los dirigentes que quería armar un equipo para ser campeón”, afirmó el ex Vélez. De cara al duelo en el Cilindro, Gabriel Ávalos se entrenó a la par pese a que parecía descartado, aunque Quinteros aún no confirmó la formación de un Rojo que sigue sin ganar en el Clausura.
La entrada en calor
Los equipos realizan los trabajos precompetitivos en el campo de juego y ante un marco imponente en el Cilindro de Avellaneda.
Probables formaciones
- Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
- Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Matías Abaldo, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.
Bienvenidos
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Racing e Independiente, válido por la fecha 10 del torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 15.15 y será arbitrado por Nicolás Ramírez, con televisación de TNT Sports e ESPN Premium.
