Racing vs. Independiente, en vivo

Independiente presentó a Gustavo Quinteros como nuevo DT antes del 1-1 ante San Lorenzo, conducido por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio. Será el quinto técnico en debutar en un clásico ante Racing. “Me sedujo que éste es un club grande. Buscaré devolverle la confianza a los jugadores. Le dije a los dirigentes que quería armar un equipo para ser campeón”, afirmó el ex Vélez. De cara al duelo en el Cilindro, Gabriel Ávalos se entrenó a la par pese a que parecía descartado, aunque Quinteros aún no confirmó la formación de un Rojo que sigue sin ganar en el Clausura.