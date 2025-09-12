Racing vs. San Lorenzo en vivo
En el estadio Presidente Perón, la Academia recibe al Ciclón por la octava fecha del Torneo, ambos queriendo volver a la victoria
Pedían penal pero había off side
Adrián Martínez cayó en el área tras un cruce de Jhohan Romaña y todo Racing reclamó penal, pero la jugada ya estaba invalidada por posición adelantada del delantero. El goleador quedó dolorido, pero se recuperó y sigue en cancha.
Crecen los errores en el juego
El partido atraviesa su tramo más impreciso: cada intento de aproximación, tanto de Racing como de San Lorenzo, se diluye por fallas en los pases o cortes defensivos oportunos. Avellaneda, sin emociones ni claridad.
Cerutti, el más claro en un partido discreto
En un trámite sin dominador ni situaciones de riesgo, Ezequiel Cerutti se destaca como el más activo: baja a mitad de cancha, pide la pelota e intenta construir juego desde allí. En una de esas intervenciones, fue golpeado al caer por Franco Pardo. Pero, luego de ser atendido brevemente, puede continuar el partido.
San Lorenzo anula a Maravilla Martínez
El goleador de Racing juega incómodo y lejos del área, bien contenido por la defensa del Ciclón, que no le permite recibir con claridad. En las tribunas, los hinchas de la Academia se levantan para alentar a un equipo que necesita cortar la mala racha en casa. Mientras tanto, Marcos Rojo mira a un costado, no convocado debido a su inhabilitación para el torneo local, pero por la expulsión tampoco podrá hacerlo por la Copa.
👀 MARCOS. R, FOCUS EN EL CLÁSICO 👀— SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2025
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/K78GNEBLcw
Amarilla para Racing ahora
Ahora, es Cerutti quien recibió la falta, de Matías Zaracho, que también fue amonestado. Uno para cada lado en 16 minutos del primer tiempo, que tiene más amarillas que disparos al arco.
Primera amarilla
El delantero de San Lorenzo, Ezequiel Cerutti, fue amonestado por un pisotón a Agustín Almendra en mitad de cancha. Primer amonestado del partido.
San Lorenzo empareja el juego
El equipo de Ayude comenzó a presionar más alto con Ignacio Perruzzi y encuentra espacios con los movimientos de Ezequiel Cerutti. De a poco, el Ciclón equilibra la posesión frente a una Academia que ya no domina con claridad.
Tramo impreciso, con dominio territorial de Racing
El partido se juega lejos de los arcos, pero es Racing el que intenta asumir el protagonismo. La Academia busca imponer condiciones con la tenencia, mientras San Lorenzo se repliega en campo propio y espera su oportunidad de contraataque.
Primer remate para la Academía
Facundo Mura probó desde afuera en la primera aproximación del partido. El remate fue controlado en dos tiempos por Orlando Gill, bien ubicado bajo los tres palos de San Lorenzo.
Comenzó el clásico
¡Ya se juega en Avellaneda! Movió Racing, que busca cortar una racha histórica de cinco derrotas consecutivas como local en torneos domésticos. San Lorenzo, en tanto, apunta a sumar nuevamente para escalar posiciones en el Grupo B y acercarse a la clasificación.
Salen los equipos
En un estadio que muestra claros en las tribunas, Racing y San Lorenzo ya están en el campo de juego. Santiago Sosa y Ezequiel Cerutti llevan la cinta de capitán en sus respectivos equipos. Todo listo para el inicio del clásico interzonal en Avellaneda.
Las formaciones confirmadas
En Racing, la principal novedad es la presencia de Facundo Cambeses en el arco en lugar de Gabriel Arias, una decisión de Gustavo Costas tras los errores del arquero chileno en los últimos partidos. Luego de hoy, Racing deberá jugar Copa Libertadores el martes, en el duelo de ida ante Veléz.
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa (capitán), Agustín Almendra, Matías Zaracho; Santiago Solari, Tomás Conechny y Adrián Martínez.
Así forma Racing, desde las 19:00, por la 8ª fecha del Torneo Clausura. pic.twitter.com/GnVlhDdBaM— Racing Club (@RacingClub) September 12, 2025
En San Lorenzo, Damián Ayude mantiene a Daniel Herrera en la zaga pese a la recuperación del capitán Gastón Hernández, que estará en el banco. Además, Orlando Gill regresa al once titular tras su paso por la selección de Paraguay.
San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Andrés Vombergar y Alexis Cuello.
☑️ Así forma #SanLorenzo 🆚 Racing— San Lorenzo (@SanLorenzo) September 12, 2025
💪 ¡Vamos, Ciclón!
🏆 #TorneoBetano Clausura 2025
📺 Seguilo en vivo por ESPN Premium
⚽ Suscribite al Pack Fútbol ➡️ https://t.co/NxaEt6okjc pic.twitter.com/Xj6Xwau5SL
¿Cómo llegan los equipos?
Racing atraviesa un momento crítico en el plano local: suma apenas cuatro puntos sobre 21 posibles y perdió los cinco partidos que jugó como local en este Clausura. A cuatro días del primer cruce por los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Vélez, el equipo de Gustavo Costas necesita dar una muestra de carácter. El técnico podrá estar en el banco tras la reducción de su sanción y apostó por Facundo Cambeses en el arco, dejando en el banco a Gabriel Arias.
San Lorenzo, por su parte, llega mejor en la tabla: acumula 12 unidades y, en caso de ganar, alcanzará transitoriamente a River, segundo detrás de Deportivo Riestra. El equipo de Damián Ayude viene de igualar sin goles el clásico ante Huracán, un partido que dejó sabor amargo por la superioridad numérica que no logró traducir en victoria. Pese a estar recuperado físicamente, el capitán Gastón Hernández irá al banco; en su lugar, sigue Daniel Herrera en la zaga.
Racing vs. San Lorenzo en vivo
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Racing vs. San Lorenzo, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Desde el estadio Presidente Perón, en Avellaneda, la Academia y el Ciclón se enfrentan en el clásico interzonal con realidades opuestas y necesidades urgentes. El encuentro, que comenzará a las 19, será arbitrado por Ariel Penel y contará con transmisión de ESPN Premium.
Más notas de Torneo Clausura 2025
Seguí leyendo
Un siglo y medio de polo nacional. Aquel Campo vs. Ciudad entre ingleses y argentinos que disparó la historia hasta la cima mundial
Jordania, Uzbekistán, ¿Nueva Caledonia? Los 18 países que llegaron al Mundial y la repesca que puede clasificar a equipos exóticos
Eran los peores en 2024. Sauber progresa en la Fórmula 1 antes de la llegada de Audi: "Somos capaces de grandes cosas"
- 1
Papu Gómez habló de Scaloni y de su paso por la selección, en la cuenta regresiva a su vuelta al fútbol tras la sanción por doping
- 2
Mundial 2026: se recibieron más de 1,5 millones de solicitudes en 24 horas en la preventa de las entradas
- 3
Rosario Central vs. Boca Juniors, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
- 4
Mundial Sub 18: Racing hizo honor al predio Tita Mattiussi en la derrota ante Barcelona y su Masía global