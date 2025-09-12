LA NACION
Racing vs. San Lorenzo en vivo

En el estadio Presidente Perón, la Academia recibe al Ciclón por la octava fecha del Torneo, ambos queriendo volver a la victoria

En un duelo apasionante de este viernes, Racing recibe a San Lorenzo con Facundo Cambeses en el arco sobre Gabriel Arias
En un duelo apasionante de este viernes, Racing recibe a San Lorenzo con Facundo Cambeses en el arco sobre Gabriel AriasDaniel Jayo

Pedían penal pero había off side

Adrián Martínez cayó en el área tras un cruce de Jhohan Romaña y todo Racing reclamó penal, pero la jugada ya estaba invalidada por posición adelantada del delantero. El goleador quedó dolorido, pero se recuperó y sigue en cancha.

Crecen los errores en el juego

El partido atraviesa su tramo más impreciso: cada intento de aproximación, tanto de Racing como de San Lorenzo, se diluye por fallas en los pases o cortes defensivos oportunos. Avellaneda, sin emociones ni claridad.

Cerutti, el más claro en un partido discreto

En un trámite sin dominador ni situaciones de riesgo, Ezequiel Cerutti se destaca como el más activo: baja a mitad de cancha, pide la pelota e intenta construir juego desde allí. En una de esas intervenciones, fue golpeado al caer por Franco Pardo. Pero, luego de ser atendido brevemente, puede continuar el partido.

San Lorenzo anula a Maravilla Martínez

El goleador de Racing juega incómodo y lejos del área, bien contenido por la defensa del Ciclón, que no le permite recibir con claridad. En las tribunas, los hinchas de la Academia se levantan para alentar a un equipo que necesita cortar la mala racha en casa. Mientras tanto, Marcos Rojo mira a un costado, no convocado debido a su inhabilitación para el torneo local, pero por la expulsión tampoco podrá hacerlo por la Copa.

Amarilla para Racing ahora

Ahora, es Cerutti quien recibió la falta, de Matías Zaracho, que también fue amonestado. Uno para cada lado en 16 minutos del primer tiempo, que tiene más amarillas que disparos al arco.

Primera amarilla

El delantero de San Lorenzo, Ezequiel Cerutti, fue amonestado por un pisotón a Agustín Almendra en mitad de cancha. Primer amonestado del partido.

San Lorenzo empareja el juego

El equipo de Ayude comenzó a presionar más alto con Ignacio Perruzzi y encuentra espacios con los movimientos de Ezequiel Cerutti. De a poco, el Ciclón equilibra la posesión frente a una Academia que ya no domina con claridad.

Tramo impreciso, con dominio territorial de Racing

El partido se juega lejos de los arcos, pero es Racing el que intenta asumir el protagonismo. La Academia busca imponer condiciones con la tenencia, mientras San Lorenzo se repliega en campo propio y espera su oportunidad de contraataque.

Primer remate para la Academía

Facundo Mura probó desde afuera en la primera aproximación del partido. El remate fue controlado en dos tiempos por Orlando Gill, bien ubicado bajo los tres palos de San Lorenzo.

Comenzó el clásico

¡Ya se juega en Avellaneda! Movió Racing, que busca cortar una racha histórica de cinco derrotas consecutivas como local en torneos domésticos. San Lorenzo, en tanto, apunta a sumar nuevamente para escalar posiciones en el Grupo B y acercarse a la clasificación.

Salen los equipos

En un estadio que muestra claros en las tribunas, Racing y San Lorenzo ya están en el campo de juego. Santiago Sosa y Ezequiel Cerutti llevan la cinta de capitán en sus respectivos equipos. Todo listo para el inicio del clásico interzonal en Avellaneda.

Las formaciones confirmadas

En Racing, la principal novedad es la presencia de Facundo Cambeses en el arco en lugar de Gabriel Arias, una decisión de Gustavo Costas tras los errores del arquero chileno en los últimos partidos. Luego de hoy, Racing deberá jugar Copa Libertadores el martes, en el duelo de ida ante Veléz.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa (capitán), Agustín Almendra, Matías Zaracho; Santiago Solari, Tomás Conechny y Adrián Martínez.

¿Cómo llegan los equipos?

Racing atraviesa un momento crítico en el plano local: suma apenas cuatro puntos sobre 21 posibles y perdió los cinco partidos que jugó como local en este Clausura. A cuatro días del primer cruce por los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Vélez, el equipo de Gustavo Costas necesita dar una muestra de carácter. El técnico podrá estar en el banco tras la reducción de su sanción y apostó por Facundo Cambeses en el arco, dejando en el banco a Gabriel Arias.

San Lorenzo, por su parte, llega mejor en la tabla: acumula 12 unidades y, en caso de ganar, alcanzará transitoriamente a River, segundo detrás de Deportivo Riestra. El equipo de Damián Ayude viene de igualar sin goles el clásico ante Huracán, un partido que dejó sabor amargo por la superioridad numérica que no logró traducir en victoria. Pese a estar recuperado físicamente, el capitán Gastón Hernández irá al banco; en su lugar, sigue Daniel Herrera en la zaga.

Racing vs. San Lorenzo en vivo

Bienvenidos a la cobertura en vivo de Racing vs. San Lorenzo, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Desde el estadio Presidente Perón, en Avellaneda, la Academia y el Ciclón se enfrentan en el clásico interzonal con realidades opuestas y necesidades urgentes. El encuentro, que comenzará a las 19, será arbitrado por Ariel Penel y contará con transmisión de ESPN Premium.

