Racing vs. San Lorenzo en vivo

Racing atraviesa un momento crítico en el plano local: suma apenas cuatro puntos sobre 21 posibles y perdió los cinco partidos que jugó como local en este Clausura. A cuatro días del primer cruce por los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Vélez, el equipo de Gustavo Costas necesita dar una muestra de carácter. El técnico podrá estar en el banco tras la reducción de su sanción y apostó por Facundo Cambeses en el arco, dejando en el banco a Gabriel Arias.

San Lorenzo, por su parte, llega mejor en la tabla: acumula 12 unidades y, en caso de ganar, alcanzará transitoriamente a River, segundo detrás de Deportivo Riestra. El equipo de Damián Ayude viene de igualar sin goles el clásico ante Huracán, un partido que dejó sabor amargo por la superioridad numérica que no logró traducir en victoria. Pese a estar recuperado físicamente, el capitán Gastón Hernández irá al banco; en su lugar, sigue Daniel Herrera en la zaga.