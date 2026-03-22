Racing resistió un penal y se sobrepuso al encumbrado Belgrano y al propio Marcos Rojo

Con una gran tarea de Facundo Cambeses, que hasta atajó un penal, Racing venció por 2-1 a Belgrano en Córdoba, donde Adrián Fernández y Marco Di Césare hicieron los goles del triunfo. Lucas Zelarayán había empatado transitoriamente para el Pirata, que no logró llegar a la cima del grupo B del torneo Apertura. La Academia, en lo previo al clásico de Avellaneda, acumuló su octavo partido sin derrotas y quedó entre los cuatro primeros de su zona.

El visitante llegó diezmado a Córdoba, porque había agregó tres lesionados a la lista: los mediocampistas Baltasar Rodíguez y Matías Zaracho, que habían salido por motivos físicos frente a Estudiantes, de Río Cuarto, y el delantero Duván Vergara. A una hora del encuentro en Barrio Alberdi, la Academia reportó que el atacante colombiano había sentido una molestia en la última práctica previa al partido; los estudios revelaron que Vergara se había desgarrado.

Con las bajas obligadas, más la idea de dosificar las cargas para el goleador Adrián Martínez, cuya reaparición apenas 18 días después de un esguince de tobillo de grado 2 había sido sorpresiva, Gustavo Costas debía reconfigurar el equipo y, también, pensar en la cargada agenda que espera al equipo en tres frentes: Copa Argentina, Apertura y Copa Sudamericana.

En ese contexto, el entrenador dispuso el regreso a la titularidad de Gastón Martirena, que se sumó a la línea de mediocampistas, con Santiago Sosa más retrasado, Bruno Zuculini instruido para adelantarse más por el centro y Adrián Fernández para actuar sobre la izquierda. Sosa, en el primer minuto, perdió la pelota ante una presión de Adrián Sánchez, que habilitó a Nicolás Fernández; Uvita se apuró al definir desde lejos y su remate mordido terminó con la pelota afuera.

Ezequiel Cannavo y Julián Mavilla en plena disputa. Captura x

Belgrano, mejor plantado, asumió el rol protagónico durante el primer tramo del encuentro e incomodó a Racing, que prácticamente no lograba sostener la pelota ni cortar los circuitos del local, en el que Lucas Zelarayán era el jugador más incisivo. A los 19 minutos, el capitán del Pirata obligó con un derechazo bajo a una volada de Cambeses, que tras el rebote también respondió, ante un tiro defectuoso de Franco Vázquez. Así, el arquero empezaba a dar señales de la participación preponderante que tendría.

Durante la primera media hora, como le había ocurrido en sus visitas a Banfield y Atlético Tucumán en este certamen, Racing no llegó al área ajena. Sin embargo, como en esos partidos, lograría convertir.

En la búsqueda de bajar el ritmo de Belgrano, en una jugada que incluyó 27 toques, Marcos Rojo cruzó la mitad de la cancha y abrió para Gabriel Rojas, que prolongó para Tomás Conechny. Éste envió desde la izquierda un centro bajo para Adrián Fernández, que exhibió una gran resolución: amortiguó la pelota con la cara interna del pie derecho, y con el lado externo sacó un latigazo que resultó inatajable para Thiago Cardozo, cuya volada fue estéril porque el balón se clavó rápido en el fondo del arco, al lado del poste izquierdo.

A los 37, un remate de Leonardo Morales impactó en una mano de Santiago Solari. Desde el VAR llamaron a Andrés Merlos, que corroboró que el delantero había desviado el balón con la mano separada del cuerpo, y entonces cobró penal. Cambeses, ante el pedido de su compañero de ser “salvado”, respondió: se arrojó sobre su derecha y sacó con las piernas el imperfecto disparo de Uvita Fernández.

Álvaro Ocampo va a pegarle a la pelota ante una llegada de Bruno Zuculini para marcar. @Belgrano

El guardameta atajó 5 de los 12 penales que le ejecutaron desde que llegó a la Academia (los otros fueron de Central Córdoba, Tigre -dos- y Estudiantes de La Plata), y así permitió que el primer tiempo concluyera con ventaja para el visitante.

Para la etapa complementaria Ricardo Zielinski sacó a Emiliano Rigoni, de muy floja prestación, e incluyó a Ramiro Hernandes. Racing apostaba a encontrar espacios, pero un error derivó en la igualdad transitoria: Marcos Rojo hizo un pase hacia adentro, Belgrano recuperó y la pelota llegó a Zelarayán, que fuera del área, sobre la derecha, enganchó hacia adentro y con un fortísimo remate vulneró a Cambeses para el 1-1.

Como para sumar problemas, Racing se quedó sin Zuculini, que pidió el cambio por dolor en los gemelos izquierdos; lo reemplazó Alan Forneris, que llevaba 14 partidos sin ingresar. Sin embargo, cuando más difícil parecía ponerse la noche, Racing golpeó otra vez: de tiro libre, Gabriel Rojas centró, Sosa bajó de cabeza el balón y Marco Di Césare, también con la testa, empujó debajo del travesaño para poner nuevamente en ventaja a la Academia.

Compacto de Belgrano 1 vs. Racing 2

A partir de entonces, Belgrano fue desazón adentro y nervios afuera. Racing, en cambio, aguardó agazapado y contó con situaciones para extender la ventaja, pero la impericia propia o las intervenciones de Thiago Cardozo no modificaron el marcador. Después de esas jugadas en las que Conechny ni Maravilla (ingresó a los 15 del complemento) pudieron sentenciar, Belgrano retomó la búsqueda con más vergüenza deportiva que claridad.

Cambeses, entonces, volvió a emerger como figura: a los 44, cara a cara con Zelarayán, fue puro reflejo para mover rápido el brazo derecho y negarle el 2-2 al capitán del Pirata. Así, la Academia se llevó un triunfazo pese a tener momentos de sufrimiento.