Adrián Maravilla Martínez sorprendió a unos hinchas en un semáforo y explotaron las redes sociales

Fue una noche perfecta e inolvidable para Racing. Los hinchas deliraron en el Cilindro de Avellaneda con el triunfo por 1 a 0 sobre Vélez y, por consiguiente, la clasificación del equipo a las semifinales de la Copa Libertadores, una instancia a la que no accedían desde hace 28 años. Uno de los jugadores más ovacionados fue Adrián Maravilla Martínez, pero afuera de la cancha el delantero de la Academia también concentró todas las miradas: en las redes sociales circuló un video de un diálogo con unos hinchas, de auto a auto, cuando estaban detenidos en un semáforo.

El atacante del equipo de Gustavo Costas estaba participando de una transmisión en vivo de Instagram desde la cuenta de su pareja, Anabella, y en en un momento se detuvieron en un semáforo. En ese instante, el delantero de Racing tomó la determinación de bajar su ventanilla y sorprender a dos hinchas que estaban en un vehículo junto al de él. “¡Aguante Racing, loco!”, sorprendió Martínez a los dos fanáticos que no podían creer lo que estaba pasando. “¡No, la p... madre! Me vuelvo loco. Sos un fenómeno, la rompiste toda”, le respondió uno de los hinchas.

El video tiene apenas 17 segundos, pero los hinchas aprovecharon para cruzar algunas palabras más con Maravilla, que ante los elogios los sorprendió con una frase: “Ganamos de pedo, pero bueno...”. La respuesta de los fanáticos fue contraria a la consideración del jugador de Racing: “No, estás loco ¿Por qué decís eso? Si Vélez no llegó nunca“. Y Martínez, antes de continuar con su marcha, aceptó: “Y bueno, se sufrió”.

El análisis de Gustavo Costas

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, intentó mantener la cautela a pesar del momento histórico que vivió en el Cilindro tras eliminar a Vélez y clasificar a su equipo a las semifinales de la Copa Libertadores tras 28 años de espera. “Estoy contento y orgulloso de los chicos, hicieron un partido bárbaro. Se ganó muy bien. Tendríamos que haberlo definido en el primer tiempo, pero pasó lo que queríamos”, aseguró el entrenador.

Y continuó: “Lo de los 28 años está lindo pero todavía no ganamos nada. Estamos entre los cuatro mejores de América pero nosotros queremos ganarla. Jugamos para ganarla“.

FETEJO DE COSTAS Y TODO RACING



pic.twitter.com/oJehhqwamz — ESTO ES RACING (@EstoesRacingOk) September 24, 2025

Costas, también valoró la inteligencia de su equipo para asumir un compromiso definitorio: “Hoy hicimos uno de los mejores partidos. Cada pelota que se perdía se recuperaba. Estuvimos juntos. Yo pienso que vamos recuperando el nivel. Con estos jugadores voy a la guerra. Estuvimos abajo de la tierra y salimos siempre. Tuvimos un bajón grande, pero lo más importante no era el esquema sino recuperar la confianza. Esos días que tuvimos, que fueron dos semanas, nos vinieron bárbaros para reponernos“.

Y ante la consulta acerca de las posibilidades que tienen de llegar al último partido de la competencia, el entrenador de Racing sostuvo su intención de llegar a la cima en la Copa Libertadores: “Yo no voy a decir que somos candidatos, la quiero ganar. Lo más importante es lo que demostremos en la cancha, en cada partido”. Y para cerrar, le dedicó unas palabras a los hinchas que acompañaron al equipo en cada instancia: desde las tribunas. “Hoy ganamos todos. Adentro estaban los 11 y los del banco, pero la gente alentó todo el partido“, reflexionó.