La jugada que salvó Facundo Cambeses, convalidó el VAR, ahogó el grito de Vélez y desató la locura de Racing

No fue la serie de Vélez. No pudo con Racing y se quedó en la puerta de las semifinales de la Copa Libertadores. Y en Avellaneda, así como hace una semana en Liniers, el VAR ahogó el festejo del conjunto de Liniers que pretendía torcer el rumbo de la historia y forzar los penales contra la Academia. Y la reacción de Facundo Cambeses, el arquero del conjunto de Liniers también resultó determinante para evitar la conquista y así fortalecer la clasificación de su equipo que finalmente accedió a las semifinales de la cita continental después de 28 años.

La acción sacudió la euforia del Cilindro de Avellaneda, por un puñado de minutos estuvo en silencio la casa de la Academia, porque el árbitro del encuentro, el uruguayo Esteban Ostojich, tuvo que esperar las indicaciones del VAR para determinar si el disparo de Imanol Machuca que no pudo contener Cambeses en un solo tiempo, efectivamente había cruzado completamente la línea.

¡SE SALVÓ LA ACADEMIA! Machuca marcaba el 1-0 de Vélez, pero la pelota no terminó de ingresar por completo y fue anulado.



¡SE SALVÓ LA ACADEMIA! Machuca marcaba el 1-0 de Vélez, pero la pelota no terminó de ingresar por completo y fue anulado.

— SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025

Tras la confirmación de los encargados de revisar la acción y determinar que el arquero de Racing pudo evitar que superara por completo la pelota la línea del arco, estalló nuevamente el Cilindro, ya que la serie le permitía seguir al frente por el gol que había marcado Maravilla Martínez, en el partido de ida en Liniers. Incluso, uno de las cámaras tomó a Cambeses besando la pelota.

Pero esta acción no fue la única que le negó la posibilidad a Vélez de anotar un tanto en la serie de cuartos de final de la Libertadores, ya que en el Amalfitani también, a instancias del VAR, el conjunto de Guillermo Barros Schelotto se frustró porque no fue convalidado el gol de Aarón Quirós que entonces significaba el 1-1, ya que tras revisar la acción previa pudieron determinar que hubo un tiro de esquina ejecutado por Maher Carrizo, antes del gol, que había traspuesto la línea de fondo y la pelota, por el efecto del disparo, volvió a ingresar.

“No la vi la jugada, no andaba el IPad. En ese momento impactó, en la gente, en los jugadores, pero evidentemente no entró”, aceptó Barros Schelotto después sobre esa acción.

¡NO VALIÓ EL GOL DE VÉLEZ! La pelota no ingresó y el VAR anuló el 1-1 del Fortín ante Racing.



¡NO VALIÓ EL GOL DE VÉLEZ! La pelota no ingresó y el VAR anuló el 1-1 del Fortín ante Racing.

— SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Luego del encuentro, el entrenador de Vélez fue consultado en la conferencia de prensa acerca de la jugada que anuló Wilton Sampaio y le bajó los decibeles a la situación tras su queja en el campo de juego: “Uno debería confiar naturalmente en la decisión del VAR porque tiene el análisis de la tranquilidad y la regla. Me someto a eso”, dijo entonces Guillermo sobre el gol anulado a Quirós.

Y también, explicó que pasó en el cruce que mantuvo con Bruno Arleu, el cuarto árbitro, en ese momento en el que la terna arbitral esperaba indicaciones del VAR. “Ahí era una discusión. No se entendía qué cobraba. Al tener otro idioma, tampoco era claro el mensaje del árbitro. Tampoco habla español u otro idioma en el que cual nos podríamos haber entendido. Hablaba portugués nada más, así que no entendimos nada“.