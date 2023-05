Facundo Mura, jugador de Racing apuntó contra los futbolistas de Boca con ironía y duras palabras: “Que se queden tranquilos que estoy bien”

escuchar

No pasó una semana desde que Boca venciera a Racing en la Bombonera por 3 a 1, en un partido que dejó mucha tela para cortar sobre todo en cuanto a los fallos arbitrales. La actuación del referí Andrés Merlos quedó en el ojo de la tormenta sobre todo del lado de la Academia, desde donde llovieron las quejas por sentirse perjudicados. Varias acciones puntuales, sobre todo infracciones o actos de indisciplina, quedaron bajo la lupa y en el club de Avellaneda no ahorraron críticas. Si bien corrió bastante agua bajo el puente y en el medio estuvieron los compromisos por la Copa Libertadores, en Racing no se olvidan de lo que -a jucio de ellos- padecieron en la noche del sábado último, en la cancha del Xeneize.

Racing puso el ojo en tres jugadas puntuales: los tumultos que terminaron con las expulsiones de Martín Payero y Juan Nardoni, la durísima entrada de Valentín Barco a Facundo Mura que terminó con amonestación para el juvenil de Boca y el golpe con el brazo de Villa al mismo lateral de la Academia, que terminó con el rostro de este último cubierto de sangre por un corte (y que Merlos no juzgó ni siquiera como tarjeta amarilla para el colombiano).

La acción entre Villa y Mura, en la que el defensor de Racing terminó con un profundo corte en la cabeza

Finalizado el encuentro en el Cilindro de Avellaneda entre Racing y Flamengo, en la noche del jueves, Facundo Mura realizó un descargo sobre lo vivido en la Bombonera y apuntó duramente contra sus colegas de Boca. “Si la patada de Barco me agarra con el pie apoyado, lo estoy mirando en el sanatorio en este momento el partido con Flamengo”, declaró el lateral derecho.

Después, hizo referencia a la acción en la que recibió el golpe de Villa, que el árbitro juzgó como involuntario. “Este corte que tengo arriba no me terminó de sangrar hasta que terminó el partido. Me tocó una arteria. Tuve que hacerme tomografías de control que, por suerte, dieron bien”, explicó Mura, y contó que recibió “dos puntos internos y cinco externos” en la herida.

En la entrevista con el canal Fox, Mura no ahorró dardos contra los futbolistas de Boca. “No se habló mucho... La verdad, de nuestro lado no lo hicimos porque hoy teníamos un partido importante. No se habló mucho porque Boca jugaba Libertadores y ahora viene el Superclásico. Está a la vista. Se pusieron en duda muchas cosas. Como futbolista, el otro día, hice hincapié en que, más allá de ganar o perder, como colegas tenemos que ser leales y respetar al rival. Eso es importante tenerlo en cuenta. Aprovecho para avisarles a los jugadores de Boca que estoy bien”. Y agregó: “No me lo esperaba tampoco. No me sorprendió. Hablé con la gente que se preocupó por mí. Me pregunto si realmente como futbolistas estamos protegidos”.

Mura reconoce que se asustó bastante cuando quedó su rostros cubierto de sangre (”y ni te digo mi familia”), y le pegó directamente Andrés Merlos, árbitro del encuentro: “Parecía que valía todo. La jugada de la patada fue sólo amarilla y ni siquiera me miraban la pierna cuando les mostraba a los árbitros el golpe que tenía. Me pregunto si estaba protegido, si la tarea de un árbitro no es proteger al futbolista. Yo intento tratar al rival con respeto y espero lo mismo”.

“Pasaron las horas y, como se viene el Superclásico tuvieron en cuenta alguna que otra cosa, pero por lo menos díganles a los jugadores de Boca que no sean tan malos. Si saben que no los van a echar, que no sean tan malos. Estoy bien, que se queden tranquilos de que estoy bien. Por suerte hoy pude jugar”, disparó.

