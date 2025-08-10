Marcos Rojo se entrenó por primera vez en Racing mientras espera resolver su situación reglamentaria

Después de su resonante desvinculación de Boca, este domingo el defensor Marcos Rojo realizó su primer entrenamiento con su nuevo club: Racing Club. El jugador de 35 años se sumó esta mañana en el Cilindro de Avellaneda a los ensayos del equipo que dirige Gustavo Costas, que ayer igualó 1-1 con Boca en la Bombonera y el martes se medirá con Peñarol, en Montevideo, por el desafío de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Rojo llegó al estadio de Racing en una camioneta y, antes de ingresar en el predio, bajó su ventanilla para saludar brevemente a los pocos presentes. El futbolista platense espera la resolución de su situación luego de conocerse que no tiene la habilitación para disputar el torneo Clausura con la camiseta de la Academia. El motivo del revés para el club de Avellaneda fue reglamentario, ya que el artículo 19 del reglamento de la competencia establece en uno de sus incisos que “en el caso de los jugadores libres, solamente podrán ser registrados con posteridad a las 18 horas del 24 de julio de 2025, en caso de que la libertad de contratación hubiera ocurrido con anterioridad a dicha fecha”.

¡LLEGÓ MARCOS! Así ingresó Rojo al Cilindro de Avellaneda, para su primer entrenamiento con RACING 🎓 pic.twitter.com/UurnrS5rvc — SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2025

Como Rojo rescindió su vínculo con Boca el 8 de agosto, excedió la fecha estipulada establecida por la Liga Profesional de Fútbol y por lo tanto está inhabilitado para ser fichado por Racing para afrontar lo que queda tanto en la fase regular como en eventuales duelos de playoffs del Apertura. El zaguero, sexto refuerzo académico en este libro de pases, sólo tiene la posibilidad de ponerse la casaca celeste y blanca en la Copa Libertadores y en la Copa Argentina, cuyos reglamentos no reparan en el momento en el que quedó libre de un club para arribar a otro.

El último viernes, mientras Rojo se realizaba la revisión médica luego del mediodía, desde Racing ya confeccionaron los cambios para la lista de la lista de buena fe de la Libertadores y lo incluyeron como uno de los cinco jugadores que se suman para los octavos de final. Para dicha instancia, que comenzará el martes en el estadio Campeón del Siglo, en Montevideo, no se descarta la presencia del excapitán de Boca, a quien Costas considera clave para apuntalar la defensa en ese tipo de compromisos.

Marcos Rojo, el viernes pasado, tras hacerse los estudios médicos antes de incorporarse a Racing

“A Rojo lo tenemos disponible para jugar la Copa, ese es el primer punto para nosotros y el martes Gustavo puede contar con él. También estará en la Copa Argentina y estamos viendo si hay una posibilidad de que afronte el Clausura. Como firmó un contrato por productividad, cobrará por lo que juegue, esta situación (de no estar habilitado en el campeonato) no significa que Racing le pagué más por menos partidos”, contestó ante la consulta de LA NACION una de las fuentes dirigenciales de la Academia. Sin embargo, puertas adentro del club de Avellaneda hay inquietud por la situación, que se suma al malestar expresado por una parte de los hinchas en las redes sociales.

El último partido de Rojo con la camiseta de Boca fue el 10 de mayo contra Lanús por los octavos de final del Torneo Apertura.

Marcos Rojo se fue de Boca para sumarse a Racing Augussto Famulari

“Me sorprendieron las ganas de Marcos de querer venir a Racing. No tuvimos que negociar nada. Dijo: ‘Quiero ir a jugar la Copa Libertadores con Racing’. Cuando vas a buscar un jugador de esa jerarquía, normalmente las negociaciones son difíciles. Pero encontramos una gran predisposición y un deseo de parte de él, por eso se dio todo rápido”, expresó Sebastián Saja, manager de Racing.