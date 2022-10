Racing: veinte días, cinco finales, y un asalto que alimenta el sueño de campeón

“El mensaje que quiero dejar es que este equipo en las 11 finales que quedan va a querer ser campeón. No tengo miedo. Estoy convencido de lo que hago”. Desde que Fernando Gago dijo esas palabras el último día de agosto, Racing ya disputó seis fechas. Ganó cinco de esas “finales” de las que hablaba Gago. Esa buena racha de triunfos es la que le permitió meterse en la pelea en este tramo decisivo del campeonato, que lo encuentra en el tercer puesto, dos puntos debajo del líder Boca y a uno del escolta Atlético Tucumán.

Todas esas victorias fueron por la mínima diferencia. Y con un rasgo en particular: en los cinco tuvo aportes clave de los refuerzos que llegaron a mitad de este año. Ante Argentinos Juniors fue victoria por 1 a 0, con un cabezazo agónico de Jonathan Galván. Emiliano Vecchio dibujó la jugada para el 1 a 0 ante Patronato y también fue el héroe en la remontada (4-3) contra Rosario Central. Maxi Romero se anotó con su cuota goleadora en el triunfo ante Platense, en Vicente López. Y Johan Carbonero marcó el tanto de la victoria cuando la Academia le dio vuelta el partido a Unión, por 2 a 1.

Emiliano Vecchio, después de perderse varios juegos por lesión, es una de las piezas determinantes en el tramo final del campeonato: fútbol y goles Maximiliano Luna - télam

Justo cuando más lo necesitaba, Gago pudo echar mano al amplio plantel para que entreguen soluciones que valieron puntos. Aún en esta racha de triunfos, la Academia no pudo volver a ser aquel equipo arrollador que fue a inicios de año. Más allá del funcionamiento, el plantel ya no cuenta con algunos nombres que fueron valiosos en aquella histórica racha de 10 victorias consecutivas como Javier Correa, Nery Domínguez, Tomás Chancalay, Benjamín Garré o Fabricio Domínguez. Racing los extrañaba, sobre todo porque sus reemplazos parecían no estar a la altura de las expectativas. Romero no convencía en la delantera pese a las muchas oportunidades que le había dado Gago. Vecchio se perdió nueve partidos por una lesión muscular, entre la fecha 7 y la 16. Y Carbonero ya había comenzado a levantar algunos murmullos cuando agarraba la pelota. En el tramo final del campeonato, llegaron las respuestas de esos futbolistas por los que apostó en el mercado de pases de invierno.

Fernando Gago, el director técnico que descubrió en los refuerzos de media temporada las soluciones para el asalto de Racing JORGE MATIAS BARAVALLE

En los próximos veinte días se resolverá quién es el campeón de la Liga de Fútbol Profesional. Aún restan cinco partidos, con dos jornadas entre semana. Un trajín importante, como lo fue todo el 2022, con un calendario apretado por la inusual fecha en que se disputa la Copa del Mundo. La amplitud del plantel es uno de los puntos en los que Racing busca hacerse fuerte para poder llevarse el título sin sentir el cansancio. “Acá no hay titulares ni suplentes. Todos compiten por el mismo lugar y dependiendo del rival yo elijo los jugadores. A veces veo mejor a uno que a otro en la semana, o imagino que el partido está más para las características de alguno. Lo digo siempre: necesito de todos los jugadores”, es la fórmula que repite el DT en cada conferencia de prensa. No es un latiguillo ni un lugar común: la Academia no repitió su formación de un partido a otro en lo que va de este campeonato. Una rotación y una variante de nombres que incluso llega al arco: en estas 22 fechas tanto Gabriel Arias como Gastón “Chila” Gómez y Matías Tagliamonte tuvieron sus atajadas importantes que sostuvieron al equipo en la pelea.

Para visitar este miércoles a Defensa y Justicia, otra vez Gago tendrá que meter mano. No podrá contar con Leonardo Sigali y Eugenio Mena, ambos suspendidos por haber acumulado cinco tarjetas amarillas. Sus reemplazantes serían Jonathan Galván y Gonzalo Piovi. Más allá de eso, y de algunos nombres que son inamovibles como Aníbal Moreno, Emiliano Insúa, Enzo Copetti o Arias, es difícil adivinar cuál será el 11 que salga a jugar en Florencio Varela. En un equipo que viene de cuatro victorias en fila, y que no cuenta con lesionados, parece ser un buen síntoma.

Johan Carbonero, gol y desequilibrio en la Academia Luna Alfredo

Para acompañar a Moreno en el mediocampo, Gago cuenta con un amplio abanico de variantes: Vecchio, Leonel Miranda, Jonathan Gómez, Carlos Alcaraz o Nicolás Oroz, que se anotó con dos asistencias en la remontada del viernes pasado ante Rosario Central. Algo similar ocurre en los laderos que tendrá en la delantera Enzo Copetti, que regresa tras ausentarse ante Central por una intoxicación: el capitán Gabriel Hauche, Romero, Carbonero o Matías Rojas, de buenas actuaciones en los últimos dos partidos, pueden completar el tridente.

En la última conferencia de prensa tras la victoria ante Rosario Central, incluso, el técnico cruzó opiniones con un periodista que le consultó si Vecchio iba a ser titular en Florencio Varela: “Puede ser que sí o puede ser que no. Hay partidos que necesito que ingrese en el segundo tiempo”. Más allá de los nombres particulares, parece una política común de Gago: “El grupo está muy comprometido y todos saben que los necesito hasta el final del campeonato. “Los rendimientos individuales son virtud del jugador. Hay que aprovechar al que mejor esté, que es el que va a jugar”.

En esos cinco triunfos por la mínima que consiguió en las últimas seis fechas, hay otra cualidad en común: la Academia se llevó el partido en la última media hora de juego. Es más: ante Argentinos, Unión y Central fue en los minutos finales. Más allá del empuje emocional y de las respuestas que llegan desde el banco de suplentes, también habla de un resto físico en los instantes decisivos. Otro de los datos que suele repetir Gago es que, según los GPS que analiza el cuerpo técnico, sus futbolistas corren más en el último tramo de los partidos. A esa fórmula y a su plantel con variantes se aferra Racing para sostener la ilusión de pelear hasta la última fecha.