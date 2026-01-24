Valentín Carboni, el “Bebote” que dejó Italia para jugar en Racing y se ilusiona con el Mundial

Con ampollas en los talones, afectados notoriamente por las intensas jornadas de entrenamientos en el calor de Ciudad del Este, Valentín Carboni caminaba dolorido hacia una de las mesas donde el grupo descansaba durante esta pretemporada. El pibe de 20 años que sueña en grande y se destaca por su talento -y también por sus 1,88 metro-, se acerca para formular una pregunta que siente necesaria. No interrumpe y espera su momento, mientras jugadores e integrantes del cuerpo técnico charlan.

“¿Puedo viajar con pantuflas? Por las ampollas”, lanza el refuerzo top de Racing en este mercado de pases, cuyas lastimaduras están a la vista. Agrega, antes de recibir una respuesta, que entiende que no es “la mejor imagen”, pero que le ayudaría a no rozar más las heridas. Futbolistas e integrantes del cuerpo técnico que encabeza Gustavo Costas, el ídolo que se ilusiona con que Valentín muestre todo su talento con la celeste y blanca, esbozan una sonrisa.

“Bebote, ¡vos viajá como quieras! Te lo permitimos porque sos nuevo ¡y porque sos buenísimo!”, es la primera respuesta que surge como signo de aprobación. Otros jugadores observan la situación y le contestan con chistes: “Bebote, ¡¿querés algo para tomar en el despegue?!”.

Valentín Carboni durante la dura pretemporada con Racing Racing Club

Valentín, a quien Gabriel Rojas bautizó en la concentración como Bebote, debido a la combinación de una cara de niño y un físico portentoso, se sorprendió muchísimo en sus primeras horas como jugador académico. “¿Esto es así todos los días?”, preguntó con asombro y admiración por el clima interno con el que se encontró en las rondas de mates con el plantel.

“En Europa no hay mucho de esto, es todo más serio y sin muchas charlas”, les explicó Carboni, que dejó Italia para recalar en Avellaneda, a sus flamantes compañeros. “Es un chico muy humilde. Es más bien callado, muy correcto cuando habla”, le describieron a LA NACION todas las fuentes consultadas sobre el enganche devenido en extremo.

Antes de pelarse los talones en las arduas sesiones de trabajo de un equipo que pretende ir por el título en 2026, Carboni tuvo que subirse a una silla y cantar, en un ritual que es parte de la bienvenida a los nuevos integrantes. Eligió el tema “Sabes”, de Los del Fuego, mientras era aplaudido para romper el hielo. El zurdo intentará que los aplausos retumben en el Cilindro de Avellaneda, donde el fuego sagrado que supo mostrar el plantel generó una comunión con los hinchas tanto en 2024 como el año pasado.

Este pibe aplicado en la convivencia desata un caos ante sus marcadores cuando entra a la cancha. “Desde la primera pelota que tocó, mostró que es diferente”, coincidieron desde el plantel académico, cuyos referentes lo incorporan a las sobremesas también en un guiño para que se sienta como en casa.

Su hogar futbolístico fue Lanús, en el que también descolló desde infantiles. “Era muy notorio lo bueno que era. Siempre digo que es el mejor jugador de fútbol infantil que vi. Hacía mucha diferencia. Y tenía muchas cosas de jugador grande aunque era chiquito. Y le interesaba mucho el fútbol y la táctica, sorprendía lo que sabía de eso. Tenía pensamientos abstractos que los chicos no suelen tener a una corta edad, como dar un pase al vacío”, recuerda Leandro Escudero, uno de sus preparadores físicos en aquella etapa en el Granate, en diálogo con LA NACION.

Rodrigo Acosta, uno de sus entrenadores en las formativas del club del sur bonaerense, coincide ante la consulta de este medio: “Era claramente un jugador diferente desde chico”. En ese camino de crecimiento, Acosta y Escudero rememoran cómo fue para Valentín lidiar con los cambios corporales.

“Me acuerdo cuando lo llevamos al predio de la AFA a sacarse una foto con Messi, por intermedio de mi hermano Lautaro, que estaba citado a la selección. Ahí físicamente era mucho más chico, se nota en una foto con Messi. En los años posteriores, cuando creció tanto físicamente de golpe, lo sufrió un poco hasta volver a adaptarse”, evoca Acosta sobre el inicio del estirón del ahora bautizado Bebote.

Valentín Carboni junto a Lionel Messi, en una visita al predio de la AFA en Ezeiza en su niñez

Escudero, que lo califica como “un jugador que desde nene era un superdotado”, agrega que “una vez que hizo la readaptación corporal, Valentín volvió a hacer la diferencia de siempre”. Ambos remarcan que “Valentín y sus hermanos (Franco y Cristiano, también jugadores) son la muestra de una familia que respira fútbol y lo vive las 24 horas”. Hijo de Ezequiel Kely Carboni, ex mediocampista central de Lanús y entrenador, al ahora refuerzo de Racing le encanta mirar partidos y analizar.

“Kely es un loco de la táctica, la estrategia y el desarrollo, Valentín ya creció con eso”, sentencian Acosta y Escudero, que también recuerdan la disciplina del extremo categoría 2005: “Le gusta entrenarse, es consciente de la importancia del cuidado físico”. Con la camiseta de Lanús, Carboni fue campeón en la cancha auxiliar de Racing, ante Independiente, en Novena División.

Aquel fue el comienzo de su despedida del Granate, por una mudanza motorizada por el fútbol: Ezequiel, su papá, había sido contratado para dirigir en las formativas de Catania y toda la familia lo acompañó a Italia. El sueño de Valentín no se terminó, sólo cambió de lugar. Con 14 años, su talento fue advertido en Europa, donde un grande como Inter lo ficharía para su equipo primavera. Y la selección azzurra Sub 17, producto de sus actuaciones, también lo convocaría.

Valentín Carboni jugó en la Sub 17 de Italia antes de ser convocado a la selección argentina gabriele maltinti - Getty Images Europe

“Acepté la citación de Italia porque no me estaban llamando de Argentina. Quería mostrarme, pero en cuanto me llamó mi país, no lo dudé”, enfatizó Carboni –en una entrevista con el youtuber Ezzequiel- en relación a su anhelo permanente de vestir la camiseta de Argentina. Por eso, después de participar en 11 encuentros con la juvenil italiana, volvió a ponerse la celeste y blanca.

La selección no sólo volvió para él a nivel formativo, ya que Lionel Scaloni también advirtió su presente y futuro y lo llevó a la Copa América 2024, en la que fue parte del plantel bicampeón continental, liderado por Lionel Messi, su ídolo. El capitán de la Scaloneta no es el único referente de la nueva joyita de Racing, quien usa el 21 en honor a Paulo Dybala. “No sé si tengo cosas de su juego, pero siempre lo miré mucho, me gusta cómo juega”, refirió sobre su admiración por el cordobés de la Roma.

“El Mundial es una meta, un objetivo que todo jugador argentino tiene, pero no es lo principal. Primero hay que jugar, tener continuidad y hacerlo bien. No es que vine a Racing por la selección: creo que esta puede ser una gran oportunidad para mí”, sostuvo Carboni en ESPN sobre los motivos que lo hicieron optar por marcharse de Europa, donde no tuvo la continuidad esperada durante su préstamo en Genoa (15 partidos, con un gol y sin asistencias).

Valentín Carboni en la selección, junto a Lionel Messi y Ángel Di María

Su participación en ese conjunto de la Serie A fue de mayor a menor, sobre todo con el cambio de entrenador: cuando se fue el francés Patrick Vieira, el italiano Daniele De Rossi le dio aún menos chances (77 minutos disputados, distribuidos en cinco cotejos). Para Lionel Scaloni, quien tiene la mayor parte de la lista para el Mundial resuelta, los jugadores que aspiren a ser convocados deben tener continuidad.

“Valentín es un futbolista de los que hay pocos. Y está bueno que, como no tenía minutos, haya decidido salir de Genoa para mostrarse. En tanto y en cuanto vuelva a su nivel, puede tener la chance de estar con nosotros. Me pone contento su decisión, a esta edad es importante jugar. Lo vamos a tener cerca”, evaluó el técnico de la selección –en AFA Estudio- sobre el arribo del zurdo a Racing.

Gustavo Costas es el primero en entender la repercusión que se generó en la Academia por la llegada del pibe cuyo pase pertenece a Inter. Por eso, apela a la mesura. “No quiero elogiarlo mucho para no cargarle todavía más la mochila”, graficó el conductor del plantel, quien deposita muchas ilusiones en el salto de calidad que Carboni puede darle al equipo.

Valentín Carboni creció en Lanús, donde se destacó en las inferiores

Futbolero, además de futbolista, Valentín reveló que se puso a ver más partidos de Racing en detalle desde que surgió la posibilidad de incorporarse. “Decidí con el corazón, tenía otras opciones en Italia, pero sentí que Racing era el lugar para este momento de mi carrera”, dijo en ESPN sobre su firma por un año con la Academia.

En el amistoso que el equipo le ganó por 2-1 a Sportivo Ameliano, en Ciudad del Este, Bebote y Adrián Martínez hicieron los goles. El nuevo apodo no le disgusta a Carboni, pero sí le hacía ruido el mote de europibe: “Es algo que se dijo cuando salió una lista de la selección con muchos desconocidos que no jugábamos en Argentina. Pero si queremos jugar para Argentina, que es nuestra selección, no somos europibes”.

En el Viejo Continente tuvo un poco de amor francés cuando recaló en Olympique Marsella. Allí fue dirigido por el italiano Roberto De Zerbi, a quien considera un técnico que le ensenó “mucho en poco tiempo”, hasta que una rotura de ligamentos –en octubre de 2024- lo dejó fuera de competencia y provocó que regresara a Inter, dueño de su pase hasta diciembre de 2028.

Valentin Carboni jugando el Mundial de Clubes 2025 para Inter ante Urawa Red Diamonds BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el Neroazzurro pretenden que Carboni tenga rodaje con otra camiseta y, en función de que eso ocurra, poder aspirar a un futuro en el plantel que hoy tiene como capitán a Lautaro Martínez. El Toro, uno de los orgullos embajadores del predio Tita Mattiussi en el mundo, también respaldó la decisión de Valentín de optar por la Academia. “Me dijo dale para adelante”, contó Carboni sobre la consideración que tuvo uno de los goleadores de Argentina.

Luego de jugar oficialmente con Inter, Monza, Olympique Marsella y Genoa a nivel clubes, Carboni está listo para su primera experiencia a nivel profesional en el fútbol argentino. “Me parece que tiene un futuro bárbaro. Un presente y un futuro bárbaro y hay que aprovecharlo, como varios de los chicos que llegan con mucha fuerza, es un jugador diferente”, lo había bancado, en 2023, nada más ni nada menos que Lionel Messi.

Mientras el capitán de la Scaloneta apunta a jugar su sexta Copa del Mundo, Valentín Carboni iniciará este sábado, en la visita de Racing a Gimnasia por el Torneo Apertura, su recorrido con la celeste y blanca de los de Costas. Paso a paso, su objetivo será darle alegrías a la Academia. Y si eso ocurre, tal vez logre también teñir de albiceleste otro de sus sueños: ir al Mundial con Argentina.