Racismo. El comunicado de Boca en repudio a los dichos de Atilio Costa Febre

Boca repudió los dichos de Costa Febre

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de enero de 2021 • 20:14

Horas después de que se difundiera un video en el que el relator partidario Atilio Costa Febre califica de "simio" y "mono" a un futbolista de Boca, el club de la Ribera publicó en su página web un comunicado en el cual repudia el hecho.

En ese breve texto, se lee: "Ante las expresiones discriminatorias y descalificantes del periodista Atilio Costa Febre contra un jugador de nuestro equipo durante el partido del pasado sábado, queremos compartir nuestra preocupación y repudio. Lamentamos profundamente que se sigan repitiendo este tipo de situaciones, porque la discriminación es un delito grave, que incita al odio y la violencia."

Y agrega: "Desde el Club Atlético Boca Juniors, mediante talleres, charlas y campañas específicas, venimos llevando adelante activas políticas para desterrar todo tipo de discriminación y lo seguiremos haciendo porque tenemos claro el rol que nos toca jugar como actores centrales de este espectáculo. Y consideramos que todo el fútbol debe asumir un fuerte compromiso para que nadie vea cercenados sus derechos por su condición de raza, religión, ideas, sexo o nacionalidad."

En su transmisión del último Superclásico, Costa Febre (relator de la campaña de River en FM TOP 104.9), se refirió a un jugador de Boca como "mono" y "simio", al ser enfocado por la televisión.

"Ay, qué mono, por favor", dice ante la aparición en pantalla de un futbolista xeneize, que la grabación no revela. "Digo por esa imagen que me daba la televisión en primer plano, ¿no? Todo un simio", agregó, ante la sonrisa de quien lo acompañaba en el estudio.

Inmediatamente, desde las redes sociales, llovieron los comentarios en repudio y solicitando al Inadi que tome cartas en el asunto.

El hecho, según se observa en el video, ocurre a los cinco minutos del segundo tiempo, cuando el partido lo ganaba Boca por 1 a 0, con gol de Ramón Wanchope Ábila.

Durante este lunes, el relator partidario ensayó una débil disculpa en su cuenta de Twitter, pero no se disculpa de sus dichos. "No quise ofender o agredir a nadie en particular y lamento si así fue interpretado", escribió. Y agregó: "En 30 años con River, mi audiencia y colegas saben de mi respeto a jugadores e hinchas de Boca".

Conforme a los criterios de Más información