Rafa Benítez, nuevo entrenador de Panathinaikos de Grecia

El entrenador español Rafael Benítez firmó este viernes como técnico del Panathinaikos de Grecia, con el que emprenderá una “nueva era” y será decimoquinto club al que haya dirigido el preparador madrileño que estuvo, entre otros equipos, en los bancos del Liverpool y Real Madrid.

“Panathinaikos FC anuncia el inicio de su colaboración con uno de los entrenadores más exitosos del fútbol mundial y el mejor entrenador que jamás haya llegado a un equipo griego, Rafa Benítez. Los innumerables títulos que ha ganado a lo largo de su carrera, así como su trayectoria futbolística en general, demuestran el alcance y la talla del entrenador español”, anunció la entidad ateniense en un comunicado.

El entrenador español, de 65 años, comenzó su carrera en el banco de suplente con tan solo 26, en las inferiores del Real Madrid. En estos 39 años dirigiendo equipos, ha ganado 1 Champions League, 2 Copas de la UEFA (una de ellas con la actual denominación de Liga Europa), 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 2 ligas en España, 1 FA Cup, 1 Supercopa de Inglaterra, 1 Copa de Italia y 2 Supercopas de Italia.

Benítez estaba libre desde que fue destituido en Celta en marzo de 2024 y el club heleno será el decimoquinto que entrene en su carrera, tras Real Valladolid, Osasuna, Extremadura, Tenerife, Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Nápoles, Real Madrid, Newcastle, Dalian Yifang (China) y Everton, además del equipo vigués. A título personal, fue nombrado mejor entrenador del año de la UEFA en 2004 y 2005, y de la liga española en 2002.

Rafa Benítez en su primera práctica como DT de Panathinaikos de Grecia, el 24 de octubre de 2025 Prensa Panathinaikos

El madrileño llega a Grecia en una etapa complicada para el equipo verde de la ciudad de Atenas, que prescindió del técnico portugués Rui Vitoria el mes pasado para poner como interino al griego Christos Kontos. El equipo está séptimo en la Superliga de Grecia tras seis partidos y ocupa el vigésimo segundo puesto en la clasificación de la Europa, League con una victoria y dos derrotas consecutivas.

DPA