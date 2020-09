Ramón Díaz se fue de Libertad de Paraguay. Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de septiembre de 2020 • 13:07

Dos golpes letales en la Copa Libertadores. Primero ante Boca, en Asunción, llenó de dudas su proyecto, y este miércoles tras la caída con Caracas (2-1) terminó por demoler su proceso. Es por eso que Ramón Díaz tomó la determinación de terminar su ciclo como entrenador de Libertad tras la derrota en Venezuela, y este jueves cuando llegó a Paraguay, los dirigentes se reunieron con el riojano y le aceptaron la renuncia.

"En el fútbol todo pasa y hay que seguir proyectándose para el futuro. Desde mi punto de vista, hay muchas cosas por corregir. Cuando llegue a Paraguay me voy a reunir con los dirigentes porque quiero hablar algunas cosas", había dicho Ramón Díaz, tras la derrota con Caracas, en Venezuela.

Ramón Díaz y su hijo Emiliano, en un entrenamiento de Libertad. Crédito: @libertad_Guma

La situación parecía insostenible, porque la caída llegó tras la pandemia. Es que antes de que se suspendieran todas las actividades deportivas, Libertad era puntero en el torneo Apertura de Paraguay y también estaba en la cima del Grupo H de la Copa y con puntaje ideal. Sin embargo, el conjunto guaraní en el campeonato local perdió el rumbo y quedó a seis puntos del primer escalón y en la Copa encadenó dos derrotas y depende de una victoria en la próxima fecha, justamente en la Bombonera, para no quedar prematuramente eliminado del certamen continental.

El ex técnico de River acordó su salida de Libertad sin ningún tipo de contratiempos con los dirigentes y no dirigirá el partido del martes frente a Boca. En su reemplazo estará Juan Samudio, ex goleador del club que conduce la reserva. Libertad cerrará su participación en el grupo contra Independiente de Medellín en Asunción, luego del parate por el comienzo de las eliminatorias..

Un final cantado

"El Profesor Ramón Díaz ha dejado de ser el entrenador del Club Libertad. Agradecemos su profesionalismo y el de su Cuerpo Técnico y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos", fue el mensaje que publicó la cuenta oficial del equipo paraguayo.

Libertad perdió el miércoles por la noche ante Caracas por 2-1 en Venezuela y, con seis puntos, quedó en la tercera posición del grupo H.

"Decidimos aceptar la renuncia de Ramón Díaz, quien nos agradeció todo lo que les dio Libertad pero después de la pausa (por coronavirus) no volvimos a ser el mismo equipo", dijo el presidente Rubén Di Tore a la radio Monumental de Paraguay apenas terminó la reunión con el entrenador.

El ex DT de River Plate asumió en Libertad a fines del año pasado y en total dirigió 22 encuentros: 13 victorias, 3 empates y 6 derrotas. En el torneo local, Libertad está tercero con 40 puntos, a seis del líder, Cerro Porteño, y el próximo domingo recibirá a San Lorenzo con un nuevo cuerpo técnico.

Conforme a los criterios de Más información