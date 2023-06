Ramón Sosa, la figura inesperada de Talleres, el equipo que quiere darle pelea a River, ya tiene canción propia: “Demonio paraguayo”

escuchar

Tiene 23 años y es uno de los mejores delanteros de la Liga Profesional 2023. No se trata de Darío Benedetto, tampoco de Miguel Borja, menos de Paolo Guerrero. La mención corresponde a Ramón Sosa Acosta, atacante paraguayo que, con sus goles y asistencias, impulsa a Talleres con la ilusión de darle pelea a River. Rápido, encarador y con explosión, hace la diferencia mediante lo que más le gusta: ganar los duelos mano a mano con los defensores. Su figura creció tanto que hasta le hicieron una canción.

Llegó a Talleres a fines de enero de este año, en silencio. Había llamado la atención en Gimnasia, pero tampoco tanta. Y antes de eso, se había puesto las camisetas de Olimpia y River Plate de Paraguay. Nació el 31 de agosto de 1999 en Maracaná (Paraguay) y se desempeña como extremo. En el Lobo platense, Ramón disputó 42 encuentros y convirtió 6 goles . En Olimpia y River había sumado 53 partidos y convertido 6 goles. El destape vino ahora, a tal punto que está en el radar de Guillermo Barros Schelotto para la selección mayor.

🔥 "Fuerte como un rayo, demonio paraguayo"



😈🇵🇾 Ramón Sosa conquistó a la afición de Talleres de Córdoba, quienes lo homenajearon con la canción "El demonio paraguayo".

#NPYDeportes #NosConectaSiempre pic.twitter.com/yIRcO1mD3M — NPY Oficial (@npyoficial) June 1, 2023

Fue una de las compras más caras en la historia de la T, que desembolsó 2,3 millones de dólares por el 70% de su pase. “Los dirigentes la verdad es que hicieron muchas cosas para que se diera mi llegada, fue un quilombo, digamos”, se sinceró Sosa no bien arribó a Córdoba. El presidente Andrés Fassi y el entrenador Javier Gandolfi lo venían siguiendo para que se transforme en el reemplazante de Diego Valoyes en el mediano plazo. Pero lo hizo antes, este es el punto central de su explosión.

Sosa se transformó en el delantero titular para Gandolfi por encima de tres “pesos pesados” como Michael Santos, Nahuel Bustos y el propio Valoyes, que en más de un mercado de pases habían estado en el radar de River, Boca y Racing, los tres equipos más poderosos de la Argentina en la actualidad. Además, hay otros delanteros picantes en el plantel como Francisco Pizzini y Valentín Depietri; además tiene lesionado a Federico Girotti. Por lo general, en el esquema 4-2-3-1 de Gandolfi, juegan tres de los primeros cuatro mencionados, ya que quien aparece por detrás del 9 como un falso enganche es Rodrigo Garro, la joya que llegó de Instituto. Sosa, que mide 1m79, jugó 15 de los 19 partidos y en 14 de ellos fue titular.

Ramón Sosa, delantero que llegó a Talleres en enero de 2023 luego de buenos rendimientos en Gimnasia Prensa Talleres

“Yo, como cualquier jugador del equipo, trabaja y se entrena toda la semana para ser titular. Es lindo tener que pelear el puesto con jugadores como Diego y Francisco (Pizzini). No es nada fácil, pero tenemos una competencia linda y sana. Tenemos un buen plantel, todos los jugadores son buenos. El que juega aporta y el que entra también. Esto demuestra que acá hay solidaridad y que pensamos en el equipo. Tenemos un gran grupo y creo que eso se nota en la cancha”, dijo en declaraciones a La Voz del Interior.

Michael Santos es uno de los máximos anotadores del torneo con 11 festejos (igual que Pablo Vegetti, de Belgrano) y Nahuel Bustos suma 6. Ramón Sosa hizo cuatro (dos a Barracas, Instituto y Argentinos), pero además aportó 4 asistencias. Este es otro detalle del estilo de juego de Talleres, ya que sus atacantes no sólo convierten, sino que también asisten: Garro y Santos generaron 4 pases gol (como Sosa) y Valoyes 6. Por estilo pero también por el “realismo” de sus delanteros, todos cumplen roles de acuerdo a cada jugada y todos pueden moverse por afuera o también llegar a definir como centrodelanteros. Por eso no sorprende que Talleres sea el equipo más goleador de la Liga Profesional 2023 con 34 festejos , arriba en el podio que completan River (31) y Rosario Central (29).

Ramón Sosa, desequilibrando y agarrado por un defensor de Belgrano, en el clásico cordobés; el delantero de Talleres pasa un muy buen momento Prensa Talleres

En la goleada ante Barracas Central por 3-0 en Córdoba, en la que anotó dos goles y aportó una asistencia para Michael Santos, se llevó un cheque por 50.000 pesos por ser el mejor jugador del partido, algo que suele hacer Talleres como premio para motivar a sus futbolistas. “Tengo que preguntar si es verdad que me gané esa plata, porque si es así mañana tempranito (por hoy) me voy a comprar unas zapas o unos botines, no sé. No voy a perder el tiempo”, les dijo entre risas a los periodistas que lo esperaban en la zona de vestuarios. Claro, su evolución iba acompañada de recompensas.

Como todo delantero desequilibrante y diestro, prefiere jugar por la banda izquierda, para poder encarar hacia el centro y quedar perfilado para rematar y convertir o aportar un centro o pase filtrado para la diagonal de un compañero. Vale como ejemplo el mapa de calor de su último encuentro ante Tigre, en el cual Talleres se impuso 3-1. “Vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora para seguir así, porque queremos terminar en los primeros puestos y clasificar a una copa internacional”, repite Sosa luego de cada victoria de Talleres, pero la situación también lo anima a poder pelearle el título a River. ¿Por qué no? Al fin y al cabo, el equipo de Gandolfi fue uno de los pocos que pudo vencer al Millonario en la actual Liga Profesional.

El mapa de calor de Ramón Sosa en la victoria ante Tigre; como se ve, se movió preferentemente por la izquierda del ataque de Talleres Opta Stats Perform

Uno de los mejores goles del campeonato fue el que le marcó Sosa a Argentinos Juniors, en una jugada de papi fútbol que encontró al paraguayo resolviendo como “9″. Ese tanto es un fiel reflejo del entendimiento que se generó entre los futbolistas ofensivos de la T. Frente a Tigre, Sosa erró un solo pase de los 22 que dio, tocó 46 pelotas, le hicieron dos infracciones y remató una vez. En los duelos individuales, ganó 7 de los 11 que intentó. En el medio del certamen tuvo dos lesiones, pero regresó como si llevara disputados cincuenta partidos seguidos.

“Fuerte como un rayo, demonio paraguayo”, es el estribillo de la canción que le hizo el grupo Los Tabaleros a Sosa para reconocer su gran momento. El fútbol argentino no deja de sorprender y si bien por momentos es desorganizado y caótico, siempre genera figuras que le sacan una mueca de admiración. Cuando comenzó el campeonato, Talleres -por constancia y continuidad del plantel-, más los refuerzos mencionados y un cuerpo técnico codiciado, podía aspirar a ser uno de los mejores. Ahora confirmó que se anima a pelear el torneo, despojó del segundo puesto a San Lorenzo, grita muchos goles y disfruta de uno de los delanteros del momento. Un delantero hecho canción.

El golazo de Sosa a Argentinos

El golazo de Sosa a Argentinos