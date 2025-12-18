LA NACION

Rasmus Højlund guió a Napoli a la final de la Supercopa de Italia con una actuación consagratoria ante Milan

El delantero danés fue la figura del 2-0 que metió al conjunto de Antonio Conte en la definición del título en Arabia Saudita

Napoli's Rasmus Hojlund celebrates after scoring his side's second goal during an Italian Super Cup soccer match between Napoli and AC Milan in Riyadh, Saudi Arabia, Thursday, Dec. 18, 2025. (AP Photo/Altaf Qadri)�
Napoli's Rasmus Hojlund celebrates after scoring his side's second goal during an Italian Super Cup soccer match between Napoli and AC Milan in Riyadh, Saudi Arabia, Thursday, Dec. 18, 2025. (AP Photo/Altaf Qadri)Altaf Qadri - AP

En la primera semifinal de la Supercopa de Italia, sin demasiados matices colectivos, la figura de Rasmus Højlund se impuso con claridad. El delantero danés marcó un gol, dio una asistencia y lideró a Napoli en la victoria por 2-0 ante Milan, campeón defensor, para sellar el pase a la final del certamen. El equipo dirigido por Antonio Conte enfrentará el próximo lunes al ganador del cruce que el viernes sostendrán Bologna e Inter.

Después de una temporada opaca en Manchester United, en la que logró convertir 26 goles en medio de una crisis colectiva, Højlund encuentra en Napoli un contexto ideal para recuperar su mejor versión. En Riad, fue decisivo: primero, con una maniobra por derecha que derivó en el error del arquero Mike Maignan y el gol de su compañero sudamericano, David Neres. Luego, en el complemento, con una definición cruzada que sentenció el partido.

Desde el inicio, Napoli se mostró más preciso e intenso. Con Eljif Elmas como nexo y Neres como eje ofensivo, el conjunto partenopeo encontró superioridad en el mediocampo y obligó a retroceder a Milan. El primer gol llegó a los 39 minutos del primer tiempo, tras una jugada confusa: centro raso de Højlund, Maignan no capturó con firmeza, y Neres empujó con el arco vacío.

El segundo tiempo mantuvo la tónica, y a los 63 minutos llegó la sentencia. De nuevo Højlund, habilitado en profundidad por Leonardo Spinazzola, controló dentro del área y definió con precisión de zurda al segundo palo. Con el 2-0, Napoli manejó el ritmo y anuló los intentos de reacción de Milan, que se encontró desbordado por momentos y apenas inquietó al arquero Vanja Milinkovic-Savic. Ni siquiera la entrada de la leyenda Luka Modrić, con 40 años, pudo cambiar el marcador.

Con este partido, el delantero llegó a los siete goles y tres asistencias en 18 partidos desde su llegada a Napoli, en el último mercado de fichajes, en un préstamo con opción de compra obligatoria de 44 millones de euros, si se clasifican para la próxima Champions League. Cifra muy inferior a los más de 77 millones que le costó al United.

Fue la tercera derrota en 19 partidos para Milan en esta temporada, en la que marcha segundo en la Serie A, apenas un punto por encima de Napoli, el último campeón. La caída deja expuesto al equipo de Massimiliano Allegri, que no contó con Rafael Leão, lesionado, y tampoco encontró respuestas en sus figuras ofensivas, Christian Pulisic y Christopher Nkunku. Por su parte, Napoli tuvo la baja de Kevin De Bruyne, también por lesión.

A los 22 años, Rasmus Højlund protagoniza una historia de resurrección. El delantero no logró consolidarse en Old Trafford. En un equipo que finalizó 15º en la Premier League y quedó afuera de todas las competencias europeas, su aporte fue discreto: 10 goles en 52 partidos durante la temporada pasada.

Sin embargo, la llegada al Napoli en calidad de cedido le permitió recuperar terreno. Antonio Conte apostó por él ante la ausencia prolongada de Romelu Lukaku, y el danés respondió. El reencuentro con Scott McTominay, también ex United, parece haber sido otro de los factores positivos. Ambos han conformado una dupla que, sin ser brillante, le ha dado solidez al equipo que busca revalidar su título local con una campaña sostenida en la Serie A y, ahora, con la posibilidad de levantar un trofeo en Medio Oriente.

Napoli volverá a jugar el lunes 22 de diciembre, en la final de la Supercopa de Italia. Espera al ganador del duelo entre Bologna, campeón de la Copa Italia, e Inter, subcampeón de la Serie A, que se enfrentan este viernes en Riad, desde las 16. Con una dotación récord de 23 millones de euros, de los cuales 11 serán para el campeón, el torneo representa no solo un objetivo deportivo, sino también económico para los clubes italianos.

Resumen del partido

