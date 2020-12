Real Madrid recibe a Borussia Mönchengladbach y debe ganar para poder clasificarse a los octavos de final de la Champions League Fuente: AFP

Real Madrid, el máximo ganador histórico de la Champions League, necesita ganarle a Borussia Mönchengladbach, en el partido correspondiente a la última fecha de la ronda de grupos. Para no quedar eliminado del torneo europeo que conquistó 13 veces, debe quedarse sí o sí con el triunfo. El encuentro, que se juega en el estadio Alfredo Di Stéfano, comienza a las 17, hora de Argentina, y es televisado por ESPN 2.

El equipo español integra el grupo B con Borussia Mönchengladbach, Inter de Italia y Shakhtar Donetsk. Los alemanes lideran la zona con 8 puntos, Real Madrid y Shakhtar tienen 7 y cierra el Inter con 5. Todos tienen chances de clasificarse para los octavos de final.

Real Madrid, dirigido por el francés Zinedine Zidane, pasará si gana. Con un empate deberá esperar el resultado del Shakhtar Donetsk frente al Inter de Lautaro Martínez y una derrota lo dejará afuera de la competencia.

Zidane, cuestionado por estas horas, aseguró hoy que no piensa en la presión que pesa sobre su cuerpo técnico y el equipo. "Yo no entro en eso. No pienso en esas cosas. Sólo pienso en pasar de ronda. Nos preparamos para hacer un gran partido. Soy positivo y pensamos sólo en la victoria. Queremos sumar los tres puntos y finalizar primeros en el grupo", declaró el francés, ganador de tres 'Orejonas' como DT del Real.

"Acá todos estamos acostumbrados a jugar bajo presión. Sabemos lo que nos jugamos. Hay que saber gestionar las emociones y sobre todo preparar bien el partido", agregó Zizu, quien podría ser despedido en caso de perder. Hasta suena el rosarino Mauricio Pochettino como un posible reemplazante.

Probables Formaciones

Real Madrid: Courtois - Lucas Vázquez (o Carvajal), Varane, Sergio Ramos, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Vinicius, Benzema, Asensio. Entrenador: Zinedine Zidane (FRA)

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Elvedi, Ginter, Wendt - Neuhaus, Kramer - Lazaro, Stindl, Thuram - Pléa. Entrenador: Marco Rose

Hora: 17

TV: ESPN2

