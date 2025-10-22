Real Madrid juega este miércoles con Juventus por la Champions y su DT se inspiró en Nico Paz

“Vi el partido del Como contra Juventus“, contó Xabi Alonso en la conferencia de prensa previa al encuentro entre su equipo, Real Madrid, y la Vecchia Signora por la Champions League que se disputará este miércoles a las 16 (hora de la Argentina) en el Santiago Bernabéu. Entre todos los futbolistas del equipo dirigido por Cesc Fábregas, uno llamó la atención del entrenador vasco: Nico Paz.

El 10 del Como, formado en la cantera blanca y que podría regresar la próxima temporada a la capital española, tiene un espectacular inicio de temporada en la Serie A: segundo máximo goleador por detrás de Riccardo Orsolini, lleva cuatro tantos y la misma cantidad de asistencias. El 80% de los goles de su equipo tienen su firma. Paz es el futbolista que ha participado en la mayor cantidad de goles en esta temporada de la Serie A y, según informa la Gazzetta dello Sport, es uno de los tres futbolistas en las cinco principales ligas europeas con al menos cuatro goles y cuatro asistencias. Sólo lo superan Vinícius Jr (Real Madrid) y el colombiano Luis Díaz (Bayern): ambos tienen cinco tantos y cuatro asistencias. Paz, claro, es el más joven de los tres.

Nico Paz y uno de sus festejos ante Juventus, en un partido entre el Como y la Vecchia Signora por la Serie A Antonio Saiai� - LaPresse�

El explosivo uno contra uno del argentino mereció un destaque especial por parte del entrenador de Real Madrid en las sesiones de video para preparar el encuentro de esta tarde. Dicho de otra forma: Xabi Alonso puso de ejemplo a Nico Paz para que sus futbolistas supieran cómo encontrar huecos en la defensa de la Juventus; para que aprendieran a atacar a su rival.

“Ellos [por la Juventus] cambiaron su forma de jugar y el Como hizo un partido muy trabajado y planteado por Cesc. Esperamos que sea diferente, pero nos centramos en lo nuestro”, afirmó Alonso en la previa del partido ante los italianos. Los blancos llegan al choque con puntaje perfecto en la Champions: dos jugados, dos ganados. Juventus, no sabe lo que es ganar... ni tampoco perder: disputó dos encuentros y empató ambos.

El español Xabi Alonso, entrenador de Real Madrid VYACHESLAV OSELEDKO� - AFP�

“Nico Paz dio un paso muy inteligente por su parte por cómo y dónde cayó y cómo está evolucionando. No es el momento de hablar del futuro”, zanjó Alonso el debate sobre un eventual regreso del joven argentino -convocado por Lionel Scaloni en la última doble fecha FIFA de amistosos internacionales y llamado a ser un potencial recambio de Lionel Messi en la próxima Copa del Mundo-. Lo cierto es que si Real Madrid invierte unos ocho millones de euros, Paz podría pegar la vuelta a la capital española.

A juzgar por su valoración, el precio de su repesca es una verdadera ganga. Según el portal especializado Transfermarkt, la cotización del extremo nacido en Santa Cruz de Tenerife (España) hace 21 años es de ¡55 millones de euros! Tan solo con repatriarlo y venderlo, Real Madrid haría un negoción. Claro que en la Casa Blanca tienen otros planes: con Franco Mastantuono (18 años), el turco Arda Güler (20 años) y el propio Paz en el plantel se asegurarían un mediocampo con muy buen pie para los próximos años. Y ésa es, efectivamente, la apuesta de Florentino Pérez, el presidente del club.

Nicolás Paz domina la pelota, en su debut con la selección, durante el partido de Eliminatorias que disputan Argentina y Bolivia, en el Estadio Monumental, el 15 de octubre de 2024. Manuel Cortina - LA NACION

“Lo cierto es que Nico Paz ha encendido una luz en el camino del Real Madrid, justo antes de que la Juventus visite el Bernabéu, estadio que un día fue su casa”, se lee en el diario Marca, de Madrid. El artículo continúa: “Su despliegue es total: aparece en todas partes, genera peligro, sostiene la posesión y, sobre todo, juega con una personalidad que ayuda a entender su explosión mundial”.

Más allá del eventual interés en Real Madrid por volver a contar con el hijo del ex defensor de Newell’s y Tenerife Pablo Paz, otro gigante del fútbol mundial estaría tras los pasos del argentino. Inter de Milán planea una oferta cercana a los ¡58 millones de euros! La prensa italiana especula con las primeras charlas para que el futbolista cambie de camiseta ya en el próximo mercado invernal. Es decir, a comienzos de 2026 y antes de la Copa del Mundo. Claro que tendrán que hablar con Real Madrid: los blancos, como queda dicho, tienen la cláusula de repesca. Y también el derecho al 50% de una futura venta. Es decir que le corresponderían unos 29 millones de euros en el cas de que el traspaso se cierre en los números informados.

En el caso de que los blancos llamen a la puerta de Nico Paz será muy difícil que otro club pueda convencerlo. El argentino ya declaró que “es el club que me lo dio todo. El que me dio la oportunidad de crecer, donde debuté como profesional y donde he pasado la mitad de mi vida. Le tengo mucho cariño”.