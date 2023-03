Real Madrid-Liverpool: el optimismo de Jürgen Klopp para el duelo en el que sus dirigidos deben golear si quieren seguir en la Champions League

escuchar

Todo parecía soñado en aquellos primeros minutos. Jactándose del poder de las tribunas de Anfield, Liverpool había convertido rápidamente dos goles aprovechando errores defensivos para ponerse arriba ante Real Madrid, el rival que les arrebató la última Champions League en la final en París. Pero tan rápido como asomó, la ilusión se desvaneció: los Reds se fueron al entretiempo con el partido empatado, y en la segunda mitad los dirigidos por Carlo Ancelotti remataron el duelo, sellando un 5-2 que fuerza al equipo inglés a buscar este miércoles, desde las 17, una remontada histórica en el Santiago Bernabéu.

Pero si alguien tiene experiencia en lograr este tipo de hazañas es el director técnico del hexacampeón europeo, Jürgen Klopp. Fue bajo su mandato que, en el mismo torneo en 2019, Liverpool cayó por 3-0 ante un Barcelona voraz en España, pero de regreso a Inglaterra un plantel diezmado por las lesiones consiguió lo imposible y le propinó un 4-0 a los catalanes de camino a ganar aquella Champions, el primer título del alemán en el club.

Karim Benzema durante el partido frente al Liverpool. Jon Super - AP

A esa posibilidad se aferra el exconductor de Mainz y Borussia Dortmund para afrontar el duelo de vuelta contra la Casa Blanca, a jugarse este miércoles: “Aunque sólo hubiera un 1% de probabilidad, me gustaría intentarlo, así que estamos aquí para jugar contra un oponente muy fuerte e intentar ganar”, aseguró en la conferencia de prensa anterior al encuentro. “Es posible, no probable, pero posible y ya veremos qué sucede”.

Hubo un resultado reciente que contribuyó también a entusiasmar a los simpatizantes Scousers de que su equipo tiene la capacidad goleadora para montar un desafío similar. Hace nueve días, Liverpool firmó una de las goleadas más sorprendentes de su historia cuando aplastaron a su máximo rival, Manchester United, por 7-0, un resultado que incluyó dobletes de sus delanteros Cody Gakpo, Darwin Núñez y Mohamed Salah. Pero el último fin de semana el equipo volvió a tierra, revivió las frustraciones que fueron usuales a lo largo de esta temporada y cayó inesperadamente ante Bournemouth, que pelea por mantenerse en la Premier League, por 1-0. Para tratar de remontar la eliminatoria, Liverpool apuntará a su delantero egipcio, Mohamed Salah, máximo goleador de la actual edición de la Champions con ocho goles. Salah debería ir acompañado en el ataque por el uruguayo Darwin Núñez, autor de 14 goles en 32 partidos oficiales esta temporada.

En 2019, Liverpool consiguió remontar un déficit de 3-0 ante Barcelona, en la semifinal de la Champions League; hoy los Reds quieren repetir esa hazaña en el Santiago Bernabéu, ante Real Madrid DPA - LA NACION

Klopp no desconoció esa realidad ciclotímica que vive su equipo, pero no le quita las ganas de encarar el desafío europeo: “Es difícil, evidentemente, porque no estamos en una situación muy buena, pero estamos deseando jugar este partido. Está claro que no estamos diciéndole al Madrid ‘cuidado, que aquí estamos’, esa no es la situación, pero estamos aquí para intentar ganar el partido”, continuó, y luego explicó la exigencia que impondrá sobre sus jugadores: “Tenemos que jugar extremadamente bien, un partido normal o bueno no bastará. Tenemos que dar el máximo y eso es lo que intentaremos. Hay que estar muy activos con y sin balón, presionar muy bien en el centro del campo, atacar y tratar de evitar sus contraataques”.

Una eventual remontada para mantenerse vivo en esta Champions League tendría una importancia mayúscula para Liverpool, que está aún luchando por decir presente en la próxima edición del máximo torneo de clubes europeos. En la liga inglesa marcha sexto, ocupando un puesto de entrada a la Europa League, a seis puntos de Tottenham en la cuarta posición, aunque con un partido menos. También debe competir con otros aspirantes a tomar ese lugar, como los sorprendentes Brighton, Fulham y Brentford, y el resurgente Chelsea.

Karim Benzema, carta de gol del Real Madrid

Del otro lado, Real Madrid busca sentenciar la llave en su torneo preferido antes del clásico del domingo contra Barcelona, en un duelo que podría definir la Liga española. Los hombres de Carlo Ancelotti saben que no pueden confiarse. “El mensaje es simple: no hay que hacer cálculos, jugar lo mejor que podamos, plantear un partido como en la ida. Intentaremos entrar en el partido desde el primer minuto, jugando con la máxima intensidad”, dijo Ancelotti. El DT merengue cuenta para este encuentro con Karim Benzema, ausente el sábado pasado contra Espanyol en la Liga por molestias en un tobillo.

Benzema irá acompañado por Vinicius, tercer mejor goleador del torneo continental con seis tantos, que también marcó un doblete en la ida y el sábado abrió la cuenta del Real Madrid contra Espanyol (3-1). ”Será un desafío pararlo, pero si queremos tener chances de pasar la eliminatoria, hay que dejar menos espacio a ‘Vini’ e intentar detenerlo”, advirtió el volante del Liverpool Fabinho.

Las posibles formaciones:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba y Nacho; Modric, Tchouaméni y Kroos; Valverde, Benzema y Vinicius. Entrenador: Carlo Ancelotti.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk y Robertson; Fabinho, Bajcetic; Salah, Jota y Núñez; Cody Gakpo. Entrenador: Jürgen Klopp

Ábitro: Felix Zwayer (Alemania)

Hora: 17

Estadio: Santiago Bernabéu

TV: Fox Sports

LA NACION