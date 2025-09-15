LA NACION

Real Madrid - Olympique de Marsella, en la Champions League

Real Madrid-Olympique de Marsella
Real Madrid 0 puntos y Olympique de Marsella 0 puntos se miden este martes 15 de septiembre a las 16:00 (hora de Argentina) en el estadio Santiago Bernabéu (city), en un partido de la fecha 1 de la Champions League.

