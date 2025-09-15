Real Madrid - Olympique de Marsella, en la Champions League

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Real Madrid 0 puntos y Olympique de Marsella 0 puntos se miden este martes 15 de septiembre a las 16:00 (hora de Argentina) en el estadio Santiago Bernabéu (city), en un partido de la fecha 1 de la Champions League.
