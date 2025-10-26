El clásico entre Real Madrid vs. Barcelona, en vivo: toda la tensión en el Santiago Bernabeu
El equipo merengue no se detiene y gana 2-1
Final del primer tiempo
Tras los primeros 45 minutos, Real Madrid se impone por 2-1 en el clásico ante Barcelona. El conjunto merengue contó con la furia de Mbappé, la velocidad de Vinicius y la conducción de Bellingham para un Barcelona que intentó imponer su juego, pero sufrió algunos desajuste defensivos que pagó caro.
42' PT. Bellingham apareció en escena y gana Real Madrid
Un centro muy pasado que logró extender bien Militao en el segundo palo, Bellingham entró solo para definir sin problemas y marcar el 2-1.
¡REAL MADRID, OTRA VEZ ARRIBA! ¡JUDE BELLINGHAM MARCÓ EL 2-1 EN #ELCLÁSICO!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2025
📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FAKXJZKHOw
37' PT. Fermín igualó el clásico
Tras una pérdida de Arda Güler, Balde jugó con Rashford, que se internó en el área y se sacó una magnífica asistencia para Fermín, que definió perfecto y Courtois no pudo detener el disparo.
¡QUÉ MOMENTO PARA EL PIBE! ¡¡FERMÍN LÓPEZ MARCÓ EL 1-1 DEL BARCELONA EN #ELCLÁSICO!!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2025
📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ax5DmY21BT
34' PT. Vinicius, por muy poco
Tras otra gran pelota de Güler para Mbapé comenzó una acción de peligro que le permitió al francés dejar en buena posición a Vinicius que buscó definir cruzado, pero se encontró con las manos del arquero de Barcelona.
33' PT. Responde Barcelona
Ferrán Torres recibió un pelta perfecta dentro del área, libre de marca, pero el disparo del delantero de Barcelona no tuvo demasiada potencia y logró Courtois bloquearlo sin problemas.
28' PT- Szczesny le gana el duelo a Mbappé.
Mbappé es un dolor de cabeza para Barcelona, ya que nuevamente recibió una pelota filtrada de Güler dentro del área azulgrana, pero su potente disparo lo pudo contener Szczesny.
21' PT. Un indomable Mbappé abrió el marcador
Con la furia de Mbappé y la precisión de Jude Bellingham, Rea Madrid se impone por 1-0 en el clásico. El volante inglés filtró un pase perfecto para el francés que quedó mano a mano y definió con enorme categoría.
¡QUÉ ASISTENCIA DE BELLINGHAM! Jude y se la sirvió a Mbappé, para el 1-0 del Real Madrid sobre Barcelona.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2025
📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gD35eUYzun
11' PT. Golazo de Mbappé, pero el VAR...
El VAR sigue jugando un papel determinante, porque lo que podía ser un tremendo golazo de Kylian Mbappé que aprovechó una desinteligencia del fondo de Barcelona y sacó un derechazo violento desde afuera del área grande, fue invalidado tras revisar la posición del francés y advertir que estaba en fuera de juego.
ESTO NO VALE: el VAR anuló este GOLAZO de Mbappé por OFFSIDE.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2025
📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/IvGJnn0SDU
9' PT. Barcelona crece y domina
El conjunto de Flick comenzó a tomar el control del balón y maneja los tiempos antes la postura de Real Madrid que se agazapa esperando conectar una salida rápida con el vértigo de Vnicius y Mbappé.
4' PT. Intervino el VAR y anuló la sanción del penal
El árbitro del encuentro Cesar Soto Grado se acercó hasta el VAR para revisar la acción y pudo advertir que finalmente Vinicius es quien golpea a Lamine Yamal y por eso determinó dar marcha atrás en su determinación de sancionar penal.
¡NO HAY PENAL PARA REAL MADRID! El árbitro revisó la jugada en el VAR y cobró infracción de Vini sobre Lamine.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2025
📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ki1jzp9aX3
2' PT. Penal para Real Madrid
Lamine Yamal intentó quitarle el balón a Vincius, pero terminó por tocar al delantero brasileño de Real Madrid que, tras la sanción, festejó con euforia la determinación del árbitro Cesar Soto Grado.
Comenzó el clásico español
Arrancó la acción en el Santiago Bernabeu y Real Madrid salió dispuesto a imponer condiciones en su casa.
Todo listo para el gran clásico
El Santiago Bernabeu explota y la tensión aumenta a cada segundo. Los fanáticos de Real Madrid le hacen sentir a sus rivales que son visitantes con una lluvia de silbidos cuando se escuchó la formación de Barcelona.
Tensión en Madrid
En las inmediaciones del estadio Santiago Bernabeu se vivieron momentos de mucha tensión, ya que los hinchas de Real Madrid y Barcelona se cruzaron en varias oportunidades. La Cadena SER captó el momento en el que ambas aficiones se enfrentaron y cruzaron insultos antes de el clásico.
‼️🏟️ Enfrentamiento entre aficiones de Madrid y Barça en los aledaños del Bernabéu— Carrusel Deportivo (@carrusel) October 26, 2025
🗣️🔈Gritos de "Guti Maricón", "Puta Real Madrid", "Puta Barça" y "Vinicius es diferente" pic.twitter.com/VljUJV2496
Cómo llega Real Madrid
Real Madrid llega a este partido como líder de la Liga de España con 24 puntos, con un andar contundente, ya que ganó ocho partidos y perdido apenas uno ante Atlético Madrid, en el Wanda Metropolitano, por 5-2. Además, la temporada anterior perdió los cuatro clásicos contra Barcelona, incluidas las finales de la Copa del Rey y la Supercopa de España. El equipo catalán figura como escolta del Merengue, a dos puntos.
Messi, el máximo goleador
Lionel Messi, que marcó una era usando la camiseta número 10 de Barcelona, es el artillero más destacado en el historial del clásico entre Real Madrid y Barcelona, ya que marcó 26 goles con la casaca del conjunto catalán.
El historial del clásico
Real Madrid y Barcelona se enfrentaron en 261 partidos, con 105 victorias de del conjunto merengue y 104 triunfos del equipo culé, a los que hay que sumar 52 empates. La entidad madridista acumulan 440 goles, superando los 435 tantos de los catalanes.
Los once de Barcelona para la visita al Bernabeu
El entrenador alemán Hansi Flick no confirmó todavía la formación de Barcelona para jugar en el Bernabeu, sin embargo, se cree que podría formar con: Wojciech Szczęsny; Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde y Jules Koundé; Pedri, Frenkie de Jong y Fermín López; LamineYamal, Ferrán Torres y Marcus Rashford.
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 pic.twitter.com/FwbSVJn6DK— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 26, 2025
Esta es la formación de Real Madrid
El entrenador Xabi Alonso confirmó la formación titular para el choque con Barcelona: Thibaut Courtois; Eder Militao, Dean Huijsen y Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler y Eduardo Camavinga; Jude Bellingham; Vinícius Junior y Kylian Mbappé. El argentino Franco Mastantuono figura entre los suplentes.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 26, 2025
🆚 @FCBarcelona_es
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/0hz6wKVqWi
Bienvenidos al minuto a minuto del clásico Real Madrid vs. Barcelona
Bienvenidos a la transmisión en vivo del clásico español entre Real Madrid y Barcelona, que se disputará en el estadio Santiago Bernabeu. El encuentro, por la fecha 10 de La Liga de España, comenzará a 12.15, hora de la Argentina, y se podrá ver en vivo por ESPN y Disney+ Premium.
Más notas de Real Madrid
Seguí leyendo
Todos juntos. Pieres-Heguy: rivalidad, polémicas y la intimidad de una unión que moviliza al polo en busca del sueño mayor
Tocó fondo. El ocaso de Tiger Woods: lejos de las canchas y destinado a desaparecer del ranking mundial
"No hay básquet en mi pueblo". Un tridente de “gigantes” para hacer historia: los Caffaro, tras la huella de los Ginóbili
- 1
Real Madrid vs. Barcelona, por la Liga de España 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 2
River perdió por penales con Independiente Rivadavia y quedó eliminado de la Copa Argentina
- 3
Independiente Rivadavia eliminó a River por penales y jugará la final de la Copa Argentina
- 4
Alejandro Garnacho convirtió su primer gol en Chelsea: enganche, zurdazo y celebración con estilo