El clásico entre Real Madrid vs. Barcelona, en vivo: toda la tensión en el Santiago Bernabeu

Real Madrid llega a este partido como líder de la Liga de España con 24 puntos, con un andar contundente, ya que ganó ocho partidos y perdido apenas uno ante Atlético Madrid, en el Wanda Metropolitano, por 5-2. Además, la temporada anterior perdió los cuatro clásicos contra Barcelona, incluidas las finales de la Copa del Rey y la Supercopa de España. El equipo catalán figura como escolta del Merengue, a dos puntos.