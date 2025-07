Real Madrid sigue interesado en Alexis Mac Allister para darle un salto de calidad al equipo

El impacto de la goleada que sufrió en la semifinal del Mundial de Clubes ante Paris Saint-Germain (4-0) retumbó en el ambiente Merengue, que en medio de los primeros pasos que da el ciclo del entrenador Xabi Alonso reflexiona junto con la secretaría técnica qué jugadores (y puestos) necesita para que su estelar conjunto sea todavía más completo.

Con una delantera bastante nutrida, ya tiene el nombre deseado para la defensa y desde España aseguran que las charlas internas tienen claro qué mediocampista necesita: se busca efectuar un viejo anhelo de Liverpool, aunque hay varios obstáculos y una aparente única solución.

Xabi Alonso armó una revolución en Bayer Leverkusen, donde dirigió a otro volante argentino campeón del mundo: Exequiel Palacios se lució con el español, aunque ahora quiere a Alexis Mac Allister. INA FASSBENDER - AFP

Hace varios mercados de pases se vincula la posible llegada de Alexis Mac Allister a la Casa Blanca. El ‘10′ de Liverpool es la obsesión que perdura desde el trabajo futbolístico que se lleva a cabo desde las oficinas del club más ganador y poderoso del mundo. Fundamental para la estructura y estrategia impuesta por Arne Slot, técnico del último campeón de la Premier League, la institución inglesa ya hizo saber cuánto dinero deben poner sobre la mesa para llevárselo.

No sólo para Real Madrid: cualquiera que lo desee. Lo tasó en más de € 100.000.000, una clara exposición acerca de lo esencial que consideran al volante en Anfield. En efecto, prefiere perderse esa cifra millonaria con tal de mantenerlo entre sus filas para pelear todas las competiciones de la nueva temporada. Primera traba para Alonso y Florentino Pérez, el mandamás de los madrileños: si bien es conocida la soltura con la que se mueve la tesorería del Santiago Bernabéu (de hecho, los 45 millones de la moneda europea que gastaron en el joven Franco Mastantuono lo demuestra), creen que es otro número muy alto que, en este momento, no estarían dispuestos a ceder.

En caso de que Real Madrid acelere por el argentino, se reencontraría con el inglés Trent Alexander-Arnold, de extenso pasado en Liverpool y hoy nuevo lateral derecho de la Casa Blanca. Rui Vieira - AP

No porque el hombre, de 26 años, surgido en Argentinos Juniors y con pasado en Boca no lo valga, sino porque son varios los millones que llevan gastados en los últimos años y en este mercado mismo: además del ahora exRiver, están a punto de reactivar la compra del lateral izquierdo portugués Álvaro Carreras, de Benfica, por 50 millones de euros y apuntan al zaguero francés Ibrahima Konaté, también de Liverpool, otro que no les saldría barato).

¿Cuál sería la única llave que visualiza Real Madrid para incorporar al campeón del mundo? Desde antes del Mundial de Clubes se rumorea el interés de Arsenal por contar con los servicios de Rodrygo Goes, extremo que no ha sido considerado por Carlo Ancelotti en sus últimos encuentros al mando y que Xabi no tuvo entre sus primeras opciones durante la estadía en Estados Unidos: en seis encuentros, apenas le dio la chance de mostrarse 92 minutos repartidos en tres encuentros (Al-Hilal, Red Bull Salzburgo y Borussia Dortmund).

Rodrygo siente que tiene más por dar en Real Madrid, pero Xabi Alonso no lo tendría en cuenta y se transformaría en la solución económica para que Mac Allister se acerque al Merengue. PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Sin embargo, los “Gunners” -que ofrecerían hasta € 90.000.000 mientras Madrid también exige 100- no serían los únicos interesados. El propio equipo de Mac Allister habría puesto sus ojos en el brasileño y Bayern Munich sería otro de los que están expectantes del accionar del delantero. Es que no quiere salir de Real Madrid sin la posibilidad de demostrarle al entrenador español que puede confiar en su estilo, pero los medios del país ibérico dicen que ese brazo empieza a torcerse por recomendaciones de su entorno.

Empiezan a hacerle ver que su futuro, evidentemente, no está en Madrid y su crecimiento podría impulsarse en otro de esos lugares que también son soñados. Por eso es que la información trascendida habla de una inminente reunión trascendental entre Rodrygo y Alonso. Si en la misma el atacante recibe el pulgar hacia abajo con respecto a la consideración, hablará de que su preferencia pasa por llegar a Arsenal.

El partido (y gol) ante Real Madrid, por Champions

Entonces, la tesorería blanca podría volver a llenarse de múltiples ceros y la incorporación de Alexis no sería tan imposible, al menos desde lo económico. Sin embargo, habrá que ver cuál será la última palabra del propio Liverpool, que no tiene ganas de desmprenderse del talentoso argentino que porta su camiseta número ‘10′. En cambio, para Mac Allister, que está muy cómodo en su club, significaría el mayor paso de su carrera.

El mercado de pases europeo recién comienza y tiene su final el 31 de agosto. Entre tantos movimientos, Rodrygo puede ser la llave que vista a Alexis Mac Allister de blanco.