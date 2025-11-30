Récord polémico en Paraguay: es futbolista de primera división con 51 años... y presidente del club

El fútbol paraguayo alcanzó un récord que para buena parte del ambiente no fue un motivo de orgullo y además fue señalado como un hecho que le quita seriedad al torneo de primera división. Desde la última fecha del Torneo Clausura, la plusmarca del futbolista de más edad en participar en un partido le corresponde a Luis Vidal, que con 51 años, 11 meses y 20 días ingresó para jugar los últimos dos minutos y medio del encuentro en el que Recoleta terminó 0-0 con Nacional.

La particularidad es que Vidal es el presidente de Recoleta, en el que juega su hijo Thiago, reemplazado al final del primer tiempo. ¿Se trató del gusto o el capricho de quien es la máxima autoridad del club? Fue interpretado de esa manera, más allá del buen estado atlético de Vidal y de que su aspecto es el de alguien de menor edad.

Contra quienes lo critican, Vidal invocó su carrera como futbolista profesional: “La gente cree que debuté anoche, que por ser presidente entré a jugar. Pero yo jugué en Ameliano, Trinidense, Luqueño, Sol de América... Y hace 7 años volví a jugar en Tacuary, y desde entonces no paré. Entiendo la confusión. Estoy lejos del figuretismo”. De hecho, hace dos años, cuando Recoleta estaba en la segunda categoría, Vidal, por entonces de 49 años, convirtió un penal decisivo contra Atyra en la clasificación para los cuartos de final de la Copa Paraguay.

El delantero Santiago Salcedo, que pasó por Newell’s, River y Lanús, es el máximo goleador del fútbol paraguayo, con 160 tantos. A los 44 años, Salcedo extiende su carrera en 12 de Junio, de la segunda. Fue una de las voces que cuestionaron a Vidal: “Vi en las redes que decía ‘histórico’, pero a mí no me parece que lo sea. Anecdótico puede ser, pero histórico no. Histórico es que Roque [Santa Cruz] haya hecho un gol con 44 años, jugando activamente, entrenándose, superando lesiones, con victorias, derrotas, empates".

En declaraciones a 970AM, Salcedo continuó: “En las redes decía ‘el presidente de tal club’, no decía ‘el futbolista’. Inclusive yo a Luis [Vidal] lo conozco desde hace años. No es nada contra él ni mucho menos, pero estamos hablando del fútbol profesional paraguayo, clasificado al Mundial. ¿Vos pensás que el presidente Robert Harrison [de la Asociación Paraguaya de Fútbol] está contento? ¿Vos pensás que Gustavo Alfaro [director técnico de la selección] está contento con lo que pasó?“. Las críticas de Salcedo estuvieron en línea con lo expresado por varios medios de comunicación.

Jorge González, el entrenador de Recoleta, comentó sobre la peculiaridad de hacerle un lugar al presidente: “El partido estaba como para que él ingresara. Desde hace tiempo, Luis se entrena con nosotros una o dos veces por semana. Quería hacer el cambio padre por hijo, pero teníamos un objetivo: ganar por 1-0 para quedar cuartos, o terceros si ganábamos 2-0″.

Con buen estado atlético y una apariencia de menor edad, Vidal jugó los últimos dos minutos y medio de un partido oficial. Captura de TV

El director técnico no descartó futuras participaciones de Vidal: “Mientras el presidente tenga las piernas suficientes para seguir jugando, siempre va a estar acompañándonos. Es un líder positivo, siempre quiere ganar".

Vidal siguió presumiendo de sus antecedentes como futbolista: “Cuando volví al fútbol en 2019 me llamó la gente de Tacuary. Yo era presidente de Recoleta y goleador de torneos de exjugadores, y me dijeron que necesitaban que jugara en la B. Me fui, hice un gol en Copa Paraguay y jugué todo el torneo. Subimos y también convertí en los últimos partidos. Me tocó ser campeón en la B, hacer un gol en la consagración, jugar Copa Paraguay con mi hijo y partidos oficiales con mis dos hijos. Lo único que faltaba era volver a jugar en primera, como hace 20 años en Luqueño. Se dio, aunque la idea era que entrara antes. Pero el profe me metió, ya al final".

Vidal superó el récord de longevidad registrado en la época de la pandemia. El 20 de febrero de 2021, el entrenador de arqueros de 12 Octubre Nelson Bernal se anotó para completar la planilla del partido contra Sol de América debido al masivo contagio de Covid-19 entre los integrantes del plantel. Con 49 años y 28 días, ingresó a los 42 minutos del segundo tiempo, cuando su equipo perdía por 5-0.

El antecedente de Juan Sebastián Verón, con 42 años

En la Argentina, un caso similar, de presidente-jugador, se encuentra en Juan Sebastián Verón, que en 2017, siendo la máxima autoridad de Estudiantes de La Plata y con 41 años, afrontó cinco partidos de la Copa Libertadores.

La Brujita se había retirado del fútbol en el Pincha a mediados de 2014, cuando presentó su candidatura a presidente. “Siempre voy a sentirme jugador de fútbol”, decía Verón antes de volver a ponerse los pantalones cortos, en un equipo que dirigía Nelson Vivas.

Juan Sebastián Véron, a los 41 años, jugando por Estudiantes la Copa Libertadores mientras también era presidente. MARCOS BRINDICCI - X90087

Su regreso a la actividad estuvo enmarcado en su promesa de la venta del 65 por ciento de los palcos en la reconstrucción del estadio Uno. Antes de competir oficialmente en la Copa Libertadores, Verón jugó amistosos contra Bahía (Brasil) y Sport Boys (Perú).

En la etapa de grupos de la Libertadores, Verón se enfrentó dos veces con Barcelona, de Guayaquil (una asistencia); dos con Nacional, de Medellín, y completó los 90 minutos solamente ante Botafogo, de Brasil, en el que resultó su último encuentro oficial.