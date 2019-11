Fuente: Reuters - Crédito: Sergio Perez

Ya lo había avisado el diario español 'Mundo Deportivo', y este fin de semana el horizonte aclaró. "Le dije que que íbamos a buscar un jugador ofensivo", fueron las palabras que le llegaron de manera directa al delantero de Barcelona, Luis Suárez, y así una lluvia de nombres dominaron la escena. Por eso es que la figura de Lautaro Martínez llegando a Barcelona, ahora sí que no parece algo descabellado.

El secretario técnico del club catalán, Eric Abidal confirmó el diálogo que mantuvo con Suárez, terminó por confirmar lo anunciado hace algunos meses atrás sobre el futuro del uruguayo y sobre la posible llegada de un nuevo delantero. Si bien no expuso ningún nombre, no se guardó elogios para el delantero argentino, Lautaro Martínez, quien se destaca en Inter y en la selección nacional.

"No hay prioridad, la planificación siempre estará hecha, da igual la posición en el campo, el único cambio será la decisión. Puede ser el primer fichaje, el segundo... depende de si hay lesiones, salidas...", dijo Abidal en diálogo con 'Mundo Deportivo'. Luego hizo referencia a Martínez, un jugador que esta en carpeta: "Es un jugador completo, creo que está rindiendo a un gran nivel. Es un jugador que conocemos, hay otros jugadores que también tienen mucha calidad. Yo conozco el Barça, sé cómo es la adaptación."

Suárez no parece estar afectado por estas situaciones, ya que su hambre por mejorar y seguir en su máximo nivel, lo motivan y empujan a más. En una entrevista con 'Ovación', de Uruguay, aclaró las cosas: "La exigencia de Barcelona es inmensa. Acá cada tres días tenés que estar rindiendo un examen, no hay descanso, porque no te perdonan ni siquiera un partido malo. No es fácil venir a jugar a un club como el Barcelona, adaptarse y ganarte tu lugar. Hay que valorar que yo llevo cinco años en el club conviviendo con la misma presión y siempre intentando responder de la misma manera. Que el club esté buscando o quiera traer otro número 9 no es nada extraño, es la realidad del fútbol."

Abidal, encargado de las contrataciones en Barcelona fue claro y sincero: "El año pasado ya le dije que iba a ser así, que íbamos a buscar un jugador ofensivo y lo aceptó porque quiere lo mejor para el equipo."

Y Suárez, lejos de sentirse afectado, se mostró cauto y optimista: "Ya lo dije hace tiempo, va a llegar un tiempo en que mi edad no me va permitir estar a la altura de lo que precisa Barcelona para competir, pero mientras pueda, mientras tenga la fuerza, que me traigan competencia es mucho mejor. Me exigirá, será mejor para el club porque se alimentará la competencia y será positivo para el futuro porque podrán ir preparando a un futbolista con la ayuda de todos los grandes futbolistas que tiene Barcelona."

Los números de Suárez

Lleva cinco temporadas en Barcelona, suma 185 goles y 13 títulos, entre los que se destacan cuatro Ligas de España, cuatro Copas del Rey, una Champions League y un Mundial de Clubes. Además pasó por Groningen (13 goles), Ajax (80 goles en cuatro temporadas) y Liverpool (69 tantos en cuatro temporadas).

Los números de Martínez

En su primera temporada, a sus 22 años, en 27 partidos (13 de titular) por la Serie A marcó seis goles, mientras que en la actual temporada lleva cinco en diez encuentros (8 de titular). Además de los dos goles anotados por Champions League (uno frente a Barcelona) y los cinco celebrados con la camiseta argentina.