Cinco remontadas, goles en contra y participación argentina: lo mejor de la jornada de Champions

Cinco equipos revirtieron sus partidos en una jornada de Champions League de martes cargada de emociones. Hubo goles insólitos, actuaciones destacadas de argentinos, definiciones curiosas y una constante: el resultado cambió en el segundo tiempo en casi todos los encuentros. Desde el doblete de Jules Koundé en tres minutos hasta el gol en contra de Joshua Kimmich, el comienzo de la sexta fecha dejó de todo.

Atlético de Madrid tuvo una difícil parada en los Países Bajos ante PSV Eindhoven, en un duelo que terminó 3-2 a favor del equipo de Diego Simeone. Comenzó en desventaja con un gol de Guus Til, pero logró el empate gracias a Julián Álvarez, que solo tuvo que empujarla tras el pase de Alexander Sorloth. La recuperación en ataque, generada tras un error en la salida de Yarek Gasiorowski, fue concretada por Giuliano Simeone, otro de los argentinos que fue titular.

Gol de Julián Alvarez

¡ERROR EN LA SALIDA DEL PSV Y GOL DE LA ARAÑA! Sorloth asistió a Julián Álvarez para que ponga el 1-1 del Atlético de Madrid.



También fueron titulares Nahuel Molina y Nicolás González, mientras que Thiago Almada, que ingresó unos minutos, y Juan Musso estuvieron en el banco. El 2-1 parcial llegó por medio de David Hancko, tras un rebote del arquero luego de un remate de Molina desde fuera del área. El tercer tanto, de Sorloth, contó con una buena participación de Álvarez, que habilitó con precisión a Pablo Barrios. Ricardo Pepi descontó para el local a los 85, y PSV tuvo el empate en el final con una chance increíble de Armando Obispo, que falló solo frente al arco.

En Bélgica, Olympique de Marsella venció 3-2 a Royale Union en un partido vibrante. Con Kevin Mac Allister como titular en el local y Gerónimo Rulli en el arco visitante, el encuentro comenzó con un gol tempranero de Anan Khalaili a los cinco minutos. El empate llegó rápidamente, a los 15, con un tanto de Igor Paixão tras un rebote del arquero Kjell Scherpen, luego de una jugada colectiva y un remate de Pierre-Emerick Aubameyang. Leonardo Balerdi estuvo en el banco del equipo francés y vería minutos en la segunda parte.

Gol de empate del Olympique de Marsella

¡LO EMPATÓ MARSELLA! Jugadón a puro toque y, de rebote, Igor Paixao anotó para el 1-1 frente al Royale Union SG.



El visitante lo dio vuelta con un doblete de Mason Greenwood, que ya suma tres goles en esta edición del torneo. Khalaili volvió a marcar para el 2-2 parcial, luego de aprovechar una salida fallida de Rulli, que igualmente sería figura en el tramo final. Mac Allister llegó a convertir el empate sobre el cierre, pero el tanto fue anulado por posición adelantada. Lo mismo ocurrió con un remate de Promise David.

En España, Barcelona se impuso por 2-1 ante Eintracht Frankfurt con un doblete de Jules Koundé en apenas tres minutos. El conjunto de Hansi Flick empezó en desventaja tras el gol de Ansgar Knauff, pero respondió en el segundo tiempo con dos cabezazos del defensor francés, a los 50 y 53 minutos, que le dieron la victoria al conjunto catalán. Koundé se convirtió en el primer jugador en la historia de los catalanes en marcar un doblete de cabeza en un mismo partido de Champions.

Resumen de la remontada de Barcelona

Tottenham también festejó como local con un claro 3-0 ante Slavia Praga. Cristian Romero fue titular, capitán y protagonista en el primer gol. El encuentro arrancó con un errático Richarlison, que desperdició una situación inmejorable frente al arco. A pesar de venir de convertir en la última fecha de la Premier League, tuvo la oportunidad para poner en ventaja al equipo de Londres luego de un centro rasante de Wilson Odobert, que lo dejo al delantero solo frente al arco. Pero, la definición fue justo donde estaba el arquero checo, Jindrich Stanek, que reacciono a contra pierna con su mano derecha.

Gol errado de Richarlison

IMPRESIONANTE REACCIÓN DE STANEK PARA EVITAR EL GOL DE RICHARLISON.



Aunque, luego, llegó la apertura del marcador: córner desde la izquierda de Pedro Porro, peinada de Cuti Romero y gol en contra de David Zima. Desde el palco, Heung-min Son —en descanso por el receso de la MLS— aplaudía la actuación de su equipo.

Gol en contra para Tottenham

GOL EN CONTRA Y FESTEJO ESPECIAL EN LA TRIBUNA: el Cuti Romero peinó la pelota y Zima cabeceó a propia puerta para el 1-0 del Tottenham ante Slavia Praga.



En el complemento, Mohammed Kudus y Xavi Simons marcaron de penal. Entre las curiosidades, además de los dos penales consecutivos, quedó el festejo de Kudus, que improvisó una postal con sus compañeros sentados en sillas junto al banderín del córner.

Penal, gol y festejo especial de Kudus

GOL Y FESTEJO TOP: Kudus marcó el 2-0 del Tottenahm al Slavia Praga.



En Alemania, Bayern Munich se impuso con autoridad ante Sporting de Lisboa por 3-1, en otro partido con un gol en contra en el día. Tras un primer tiempo sin goles —en el que le anularon un tanto a Lennart Karl por off side—, el equipo de Vincent Kompany quedó en desventaja con un gol en contra de Kimmich, uno de los referentes del equipo bávaro, tras un centro de João Simões.

La reacción fue inmediata: Serge Gnabry igualó el marcador, Karl tuvo su revancha y convirtió su tercer gol en la Champions League con apenas 17 años —convirtiéndose en el más joven en marcar en tres partidos consecutivos de la copa de Europa— y Jonathan Tah cerró el resultado. Una nueva muestra del poder de fuego del conjunto bávaro.

El gol en contra de Kimmich

En Italia, Atalanta se sumó al festival de remontadas con un triunfo por 2-1 frente a Chelsea. João Pedro había adelantado al conjunto inglés, pero en el complemento aparecieron Gianluca Scamacca y Charles De Ketelaere para revertir la historia. El arquero Marco Carnesecchi fue clave sobre el final, con una tapada decisiva que evitó el empate.

Tapada del arquero de Atalanta en el final

LO FESTEJÓ COMO UN GOL: impresionante tapada de Carnesecchi para evitar el empate agónico de Chelsea a Atalanta.



La jornada dejó algo más que resultados: cinco equipos lograron remontar sus partidos, varios argentinos fueron protagonistas directos o indirectos, y no faltaron ni los goles insólitos ni las emociones sobre el cierre. La Champions League, una vez más, confirmó que siempre hay espectáculo asegurado.