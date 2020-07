Marcelo Gallardo, DT de River, había protestado por el tiempo que los clubes argentinos perdieron en relación a sus rivales de Libertadores. El 15 de septiembre, su equipo tiene que estar listo para jugar. Fuente: LA NACION

La certeza llegó desde afuera. Mientras la AFA mantiene a todos sus clubes parados , la Conmebol fijó fechas para el regreso de todos los torneos internacionales . La determinación del ente continental generará un efecto dominó : los clubes argentinos presionarán , con razón, para llegar lo mejor posible al 15 de septiembre o 27 de octubre , los días elegidos para que reinicien Libertadores y Sudamericana , respectivamente.

Argentina y Bolivia son los únicos países del continente sin un ápice de fútbol a causa del coronavirus. Ni entrenamientos grupales ni partidos oficiales. "Que Conmebol paute el regreso y nosotros no tengamos una sola fecha sería un papelón", había anticipado un dirigente de primera esta semana. Claudio Tapia, el presidente de la AFA, fue el primero en hablar en la reunión virtual por Zoom en la que se decidieron los días tentativos para la vuelta. "No podemos. Nuestra fecha es octubre", fue el mensaje del líder de Ascenso Unido al oponerse a la sugerencia del ente continental.

Tapia sabe que ahora tendrá un frente interno: el de los clubes que participan de los torneos continentales. "Los equipos argentinos saben desde la semana pasada que nuestra fecha era septiembre. Y están de acuerdo en jugar, siempre que se respeten todos los protocolos y se cumplan las medidas de seguridad", recordó un dirigente de Conmebol fuera de micrófono. Todas las instituciones argentinas sufren por la pandemia y también por la economía: la Libertadores otorga premios por pasar de etapa. Los octavos de final son un Rubicón que vale más de un millón de dólares. O cerca de cien millones de pesos, a la cotización oficial actual.

"Echanos toda la culpa", le dijeron a Tapia desde Paraguay ante la consulta sobre el cortocircuito que se viene. El presidente de la AFA quedó envuelto en sus propias palabras. En un mensaje grabado prometió que todos los clubes volverían a entrenarse en simultáneo y cuando todo el país estuviera en la fase 4 de la cuarentena. La Conmebol, con su decisión de ayer, sacudió ese status-quo. Para que la palabra de Tapia se cumpla todas las categorías deberían reiniciar las prácticas en simultáneo con los equipos que juegan la Libertadores (la Sudamericana volverá un mes después). Víctor Blanco, presidente de Racing, habló de "45 0 60 días de pretemporada" antes de jugar por los puntos. Así, equipos como la Academia, que compiten en la Libertadores, deberían retornar a los entrenamientos entre el 15 de julio (en 4 días) y el 30 de julio. El mismo Blanco también pidió que a los clubes que representan al fútbol argentino en el plano internacional los dejaran volver "diez o 15 días antes que al resto".

Marcelo Gallardo, DT de River, había adelantado que la situación podía cambiar con decisiones externas. "Me parece que el fútbol no volverá en el corto o mediano plazo, salvo que haya presiones para que se quiera activar para agosto y jugar para septiembre y me parecería raro. Esto viene para largo. No sé si vamos a jugar durante este año", dijo el Muñeco en declaraciones radiales que hicieron ruido en todos los clubes. La decisión de la Conmebol, en efecto, es una presión para la AFA y, en forma indirecta, para el Gobierno. Más allá de la evolución de la pandemia, será el Poder Ejecutivo el encargado de dar luz verde al protocolo sanitario que la AFA presentará el lunes. Y permitir, en algún momento, la vuelta a los entrenamientos.

El Gobierno que encabeza Alberto Fernández se autopercibe como "futbolero", tal como declaró Ginés González García, su ministro de Salud. Por lo tanto, no querrá pagar el costo político de una eventual eliminación de algún club argentino de una competencia internacional. Después de todo, en el continente hay otros países con mayor número de contagios y muertes por coronavirus que, sin embargo, tienen sus fechas tentativas de vuelta a la actividad. Y sus equipos, en mayor o menor medida, ya están entrenándose. "Hay nueve países que ya pusieron fecha a su calendario. Sólo uno no lo hizo", recordó un dirigente de la Conmebol. Ese país es Argentina, que hasta ayer estaba frenada.

"Teníamos que poner una fecha. Porque nos la pedían los tenedores de derechos, porque la reclamaban los clubes y porque estamos para eso", dijeron desde Paraguay sobre la reunión de ayer, de la que no participó Bolivia (el presidente de la asociación dio positivo de coronavirus) y en la que Venezuela estuvo como invitada, porque el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jesús Berardinelli, aún no pasó el test de idoneidad. En la Conmebol aseguran que hablaron con los clubes y los responsables sanitarios de todos los países, que además aprobaron días atrás el protocolo sanitario y el Manual de Operaciones para los traslados.

La postulación de las fechas para volver a jugar engendra, además, diferencias deportivas. La heterogeneidad del virus, de los contagios y de los abordajes sanitarios en el continente hace que la adaptación de los futbolistas sea diferente. Mientras los clubes de algunos países llegarán rodados al reinicio (Uruguay, Paraguay, Perú), es posible que otros equipos lo hagan sin siquiera saber qué tipo de torneo disputarán en lo que queda del año, como los clubes argentinos. O que jueguen por la gloria continental sin tener sobre sus espaldas ni un minuto de competencia oficial en sus competencias domésticas.

El Gobierno y la "arbitrariedad" de Conmebol

Hoy, el Gobierno argentino calificó de "un poco arbitraria" la fecha impuesta por la Conmebol, pero aclaró que tratará de cumplir con el calendario establecido. "Lo vamos a intentar (llegar a las fechas). Evidentemente ha sido una fecha un poco arbitraria que puso la Conmebol. Quizás habrá pensando que todo hubiera pasado, pero no pasó y lo estamos viendo en América. Sí hemos quedado con gente de la AFA que ni bien termine este episodio, después del 17 de julio vamos a empezar a conversar", dijo Ginés González García, ministro de Salud, en declaraciones a TN. Todo dependerá, entonces, de que comiencen a notarse los efectos de la cuarentena estricta iniciada el 1 de julio.