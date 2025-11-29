Flamengo - Palmeiras, en vivo, la final de la Copa Libertadores
En Lima, los clubes de Río de Janeiro y San Pablo se enfrentan para determinar el nuevo campeón de Sudamérica
Una final con historia: la revancha de 2021
Palmeiras y Flamengo ya definieron la Copa Libertadores en 2021: fue triunfo 2-1 para el Verdao en tiempo suplementario, con gol de Deyverson. Hoy repiten el duelo en Lima, en la que será la primera final que se reedita en la era del partido único. En el historial reciente, Flamengo domina (18 PJ sin perder en 21 cruces), pero Palmeiras ganó los dos duelos decisivos entre ambos en este ciclo (además de la final de Libertadore, le ganó la final de la Supercopa de Brasil 2023).
La previa toma temperatura en Lima
Los planteles de Palmeiras y Flamengo ya están en el campo del Monumental para la entrada en calor. Mientras tanto, el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, se hace presente para las fotos oficiales y muestra el balón con el que se disputará la final de la Copa Libertadores 2025. La cuenta regresiva sigue su curso, con inicio demorado para las 18.15.
Ferreira y Filipe Luís, cara a cara por la gloria
Abel Ferreira busca su tercera Libertadores como DT de Palmeiras, un logro que solo superó Carlos Bianchi (4), con dos clubes distintos. Si gana, igualará a Osvaldo Zubeldía, histórico entrenador de Estudiantes, con tres. En el otro banco, Filipe Luís intentará ser campeón como entrenador tras haberlo sido como jugador. Si lo consigue, se unirá al selecto grupo que integran Marcelo Gallardo, José Pastoriza, Roberto Óscar “Pipo” Ferreiro, y Renato Gaúcho, entre otros.
Una rivalidad que define todo
Palmeiras y Flamengo no solo pelean por la Copa Libertadores: también lideran el Brasileirao, con 70 y 75 puntos, respectivamente. El mengao es el puntero, a falta de tres fechas, y podría consagrarse entre semana, post final.
Retraso en el inicio de la final
La CONMEBOL informó que el partido entre Palmeiras y Flamengo comenzará 15 minutos más tarde de lo previsto. Estaba programado para las 18, pero el inicio se reprogramó para las 18.15. No se dieron detalles oficiales sobre los motivos de la demora, pero según averiguó LA NACION, se debe a la llegada tarde del micro de Palmeiras al estadio (una hora antes del inicio del partido).
‼️🇧🇷 ¡Atención! El partido comenzará 15 minutos más tarde del horario establecido.
🏆 CONMEBOL #Libertadores | #GloriaEterna
Formaciones confirmadas para la final
El argentino José Manuel López será titular en el equipo de Abel Ferreira; Agustín Giay y Aníbal Moreno esperan su chance en el banco. La formación de Palmeiras: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez (capitán) y Murilo; Khellven, Raphael Veiga, Andreas Pereira y Joaquín Piquerez; Allan, Vitor Roque y José Manuel López.
ESTAMOS PRONTOS PRA FINAL! 👊
Del lado de los dirigidos por Filipe Luís, Agustín Rossi y otros cuatro argentinos dirán presente en una definición histórica. La alineación de Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira y Alex Sandro; Erick Pulgar y Jorginho; Giorgian De Arrascaeta; Jorge Carrascal, Samuel Lino y Bruno Henrique (capitán).
NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! Confira a escalação do #Flamengo para enfrentar o Palmeiras, pela FINAL da @libertadores!
Demoras en las llegadas
Los equipos tardaron en llegar al estadio, debido a la congestión en las aproximaciones. Puede atrasarse el inicio.
Una final que también mira la Argentina
Con Palmeiras y Flamengo en la definición, Brasil alcanzará a la Argentina con 25 conquistas de Copa Libertadores. Pero hay más: el campeón igualará a River y Estudiantes, con cuatro consagraciones. En finales entre sí, Argentina mantiene una leve ventaja histórica (9-7), pero desde 2021 los equipos brasileños ganaron 16 de los últimos 19 cruces de eliminación directa. La hegemonía actual es total.
Séptima final entre brasileños
Flamengo llega tras eliminar a Estudiantes y a Racing; Palmeiras dejó en el camino a River en los cuartos de final y a Liga Deportiva Universitaria en las semifinales. Esta es la séptima definición entre brasileños y ambos procuran su cuarta Libertadores.
Bienvenidos a la cobertura en vivo
Desde las 18, Palmeiras y Flamengo definirán hoy el nuevo campeón de la Copa Libertadores, en Lima. Transmiten Telefe, Fox Sports, Mitelefe.com, Mi Telefe App, PlutoTV, Disney+ Premium y Telefe YouTube. LA NACION seguirá minuto a minuto el partido en el Monumental de la U, de la capital de Perú.
