Flamengo - Palmeiras, en vivo, la final de la Copa Libertadores

El argentino José Manuel López será titular en el equipo de Abel Ferreira; Agustín Giay y Aníbal Moreno esperan su chance en el banco. La formación de Palmeiras: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez (capitán) y Murilo; Khellven, Raphael Veiga, Andreas Pereira y Joaquín Piquerez; Allan, Vitor Roque y José Manuel López.

Del lado de los dirigidos por Filipe Luís, Agustín Rossi y otros cuatro argentinos dirán presente en una definición histórica. La alineación de Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira y Alex Sandro; Erick Pulgar y Jorginho; Giorgian De Arrascaeta; Jorge Carrascal, Samuel Lino y Bruno Henrique (capitán).