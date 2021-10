Relatos uruguayos: las durísimas críticas de a la selección charrúa tras el 0-3 ante la Argentina

Sin piedad. Las radios y los medios gráficos uruguayos no toleraron la manera en la que el seleccionado Celeste cayó por goleada ante la Argentina y criticaron duramente al equipo y a su entrenador, Oscar Washington Tabárez.

El entrenador uruguayo respondió con una frase que despertó muchas polémicas también. “Hay que cerrar los esfínteres”, dijo para pedir templanza a los suyos.

“Estrepitoso fracaso del equipo uruguayo. En circunstancias normales, es un resultado y un rendimiento saca técnicos. Si no fuera porque Tabárez tiene fecha de vencimiento después del Mundial y porque estamos en el medio del río y se viene Brasil, este cuerpo técnico vuelve a Uruguay y se tiene que ir. Pero además tampoco hay un técnico que deslumbre para hacerse cargo del seleccionado”, sentenciaron en la trasmisión de radio Universal 970, liderada por Alberto Kesman.

Y ampliaron su concepto: “Es el peor momento de Tabárez porque no emboca los cambios. Porque no acierta la estrategia. Para ir a jugar a Ecuador. Para enfrentar a Colombia. Y para jugar contra la Argentina.

Las fuertes críticas de los relatores uruguayos al seleccionado de Tabárez

El trío compuesto por Lali Sonsol, Oscal Belo y exarquero Jorge Fernando Seré fue más cauto con las palabras utilizadas, pero descargaron su fastidio al aire por la AM 810: “¡Qué dolor, qué desilusión, qué decepción!. Patético el rendimiento de Uruguay en defensa. Están muertos en la cancha, física y anímicamente. Lo único que había que tratar es de no recibir una goleada histórica. Hoy Messi nos pintó la cara y abrió el marcador ante un estático portero Muslera y una defensa uruguaya, encabezada por Godín, que no para absolutamente a nadie. Dentro del campo de juego, los jugadores con una pobrisima actuación. No es casualidad. Terrible lo que está pasando en Buenos Aires. Ahora vienen dos cambios. No se entiende, no se termina de entender. No es tan difícil el fútbol.”

El Maestro Oscar Tabárez, terminante en la conferencia de prensa post Argentina 3 - Uruguay 0

Los medios gráficos y digitales también cuestionaron lo expuesto por el equipo celeste en el Monumental. “Argentina se divierte con Uruguay”, y “El problema de Uruguay: su propuesta no le permite aguantar más de media hora”, titula el suplemento deportivo Ovación, del diario El País.

El experimentado Maestro Tabárez no se quedó callado y declaró: “No tenemos tantos jugadores parejos como tiene Argentina en cantidad. De Arrascaeta y Bentancur son jugadores base en eso, no estuvieron como otros que no pudieron estar y en este grupo de trabajo, jugadores incluidos, tenemos muy claro, como dijo alguna vez algún entrenador, hay que cerrar los esfínteres, todos, y el principal es la boca. Lo único que nos puede reivindicar o seguir luchando son los resultados y a eso nos vamos a dedicar a partir de mañana”.

La frase de la polémica del Maestro Tabárez

Oscar Washington Tabárez, histórico entrenador del seleccionado uruguayo, citó una llamativa frase relacionada a los “esfínteres” luego de la derrota de su equipo ante Argentina por 3-0 por las Eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022.

“Como dijo alguna vez algún entrenador, hay que cerrar los esfínteres. Todos, y el principal es la boca. Lo único que nos puede reivindicar son los resultados que podamos obtener en el futuro y a eso nos vamos a abocar”, dijo el Maestro en la conferencia de prensa que brindó en el estadio Monumental luego del partido pendiente de la fecha 5.

El Maestro Tabárez quedó en el ojo de la tormenta tras la derrota con la Argentina Ernesto Ryan - Pool Getty

La polémica frase de Tabárez despertó curiosidad en Uruguay. Tanto que el diario El País publicó una nota donde se pregunta: “¿La boca es un esfínter o no?”

Es más, citó la definición de la Real Academia Española (RAE): “El esfínter es un músculo anular con que se abre y cierra el orificio de una cavidad del cuerpo para dar salida a algún excremento o secreción, o para retenerlos”.

Como ejemplo de esfínter, la RAE señala: “El de la vejiga de la orina o el del ano”. En tanto el suplemnto Ovación del mismo periódico consultó a tres médicos para saber si la boca es un esfínter y todos respondieron de la misma manera: “No”.

Uruguay se mantiene en la cuarta posición de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas, con 16 puntos; los mismos que Ecuador (tercero) y uno más que Colombia (quinto).