Repechajes al Mundial 2026: cuándo juega Italia con Irlanda del Norte

Italia se juega todo para clasificarse al Mundial 2026. Para un país tetracampeón del mundo, quedarse afuera del torneo más importante por tercera vez consecutiva sería una catástrofe deportiva. Por eso, está obligado a mostrar su mejor versión en el repechaje europeo, donde deberá pasar por una semifinal ante Irlanda del Norte este jueves 26 de marzo a las 16.45 (horario argentino) en el Stadio di Bergamo, antes de la “final” por uno de los cupos vacantes ante Gales o Bosnia.

La Azurra finalizó en el segundo lugar del Grupo I de las eliminatorias de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA). Cosechó 18 puntos en ocho partidos y quedó muy lejos del líder Noruego, que terminó primero con 24 y se clasificó directamente a la Copa del Mundo. Levantó la Copa del Mundo en 1934, 1938, 1982 y 2006, pero no participa desde Brasil 2014, cuando fue eliminada en la etapa de grupos.

Mateo Retegui es el '9' titular de la selección de Italia, que quiere volver a un Mundial tras dos ediciones Jonathan Moscrop - Getty Images Europe

El Ejército Verdiblanco, por su parte, no logró meterse entre los primeros puestos de su zona en las eliminatorias europeas, ya que quedó tercero en el Grupo A por detrás de Alemania y Eslovaquia. Sin embargo, accedió al repechaje gracias a su desempeño en la UEFA Nations League, que otorga plazas adicionales a los equipos mejor posicionados en ese certamen. Allí no tuvo un gran desempeño, pero se vio beneficiado por la reasignación de cupos.

Italia vs. Irlanda del Norte: todo lo que hay que saber

Semifinal del repechaje UEFA A.

Día : Jueves 26 de marzo.

: Jueves 26 de marzo. Hora : 16.45 (horario argentino).

: 16.45 (horario argentino). Estadio : Stadio di Bergamo.

: Stadio di Bergamo. Árbitro : A confirmar.

: A confirmar. TV : ESPN.

: ESPN. Streaming : Disney+ Premium.

: Disney+ Premium. Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Italia corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a la final del repechaje UEFA A, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.34 contra los 12.62 que se repagan por un hipotético triunfo de Irlanda del Norte. El empate, por su parte, cotiza cerca de 5.40.

Las casas de apuestas ponen a Italia como favorita al triunfo en el duelo ante Irlanda del Norte STEFANO RELLANDINI - AFP

Repechajes de Europa

Repechaje A

Semifinales

Italia vs. Irlanda del Norte - Jueves 26 de marzo.

Gales vs. Bosnia & Hezergovina - Jueves 26 de marzo.

El ganador del repechaje A irá al Grupo B del Mundial 2026 con Canadá, Qatar y Suiza.

Repechaje B

Semifinales

Ucrania vs. Suecia - Jueves 26 de marzo.

Polonia vs. Albania - Jueves 26 de marzo.

El ganador del repechaje B irá al Grupo F del Mundial 2026 con Países Bajos, Japón y Túnez.

Repechaje C

Semifinales

Turquía vs. Rumania - Jueves 26 de marzo.

Eslovaquia vs. Kosovo - Jueves 26 de marzo.

El ganador del repechaje C irá al Grupo D del Mundial 2026 con Paraguay, Estados Unidos y Australia.

Repechaje D

Semifinales

Dinamarca vs. Macedonia del Norte - Jueves 26 de marzo.

República Checa vs. Irlanda - Jueves 26 de marzo.

El ganador del repechaje D irá al Grupo A del Mundial 2026 con México, Sudáfrica y Corea del Sur.