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Fechas de los repechajes para el Mundial 2026

Las seis plazas que restan para la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Norteamérica se definirán en las cuatro repescas de Europa y en las dos intercontinentales

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Mateo Retegui es el '9' titular de la selección de Italia, que quiere volver a un Mundial tras dos ediciones
Mateo Retegui es el '9' titular de la selección de Italia, que quiere volver a un Mundial tras dos edicionesJonathan Moscrop - Getty Images Europe

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 será el más grande de la historia, ya que tendrá 48 participantes por primera vez. De ellos, hay 42 confirmados y los seis restantes se definirán en los repechajes, programados para disputarse desde el 26 de marzo, durante la primera doble fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales.

Cuatro plazas saldrán de las repescas de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA). Allí se disputarán cuatro semifinales. En la A competirán Italia vs. Irlanda del Norte y Gales vs. Bosnia & Herzegovina; en la B Ucrania vs. Suecia y Polonia vs. Albania; en la C Turquía vs. Rumania y Eslovaquia vs. Kosovo; y en la D Dinamarca vs. Macedonia del Norte y República Checa vs. Irlanda.

Kasper Schmeichel es el arquero de Dinamarca, una de las favoritas a meterse en el Mundial 2026
Kasper Schmeichel es el arquero de Dinamarca, una de las favoritas a meterse en el Mundial 2026TOBIAS SCHWARZ - AFP

Los otros dos cupos decantarán de los repechajes intercontinentales, que tendrán un formato similar al de los del Viejo Continente, aunque habrá una única semifinal por llave y el ganador se enfrentará a una selección preclasificada. En el 1, será Nueva Caledonia vs. Jamaica y el ganador se medirá ante República Democrática del Congo; mientras que en el 2 jugarán Bolivia vs. Surinam y el equipo que se imponga jugará vs. Irak.

Bolivia jugará el repechaje con el sueño latente de volver a una Copa del Mundo
Bolivia jugará el repechaje con el sueño latente de volver a una Copa del MundoAIZAR RALDES - AFP
  • Las 10 semifinales están programadas para el jueves 26 de marzo de 2026, y las seis finales serán cinco días después, el martes 31.

Repechajes de Europa

Repechaje A

Semifinales

  • Italia vs. Irlanda del Norte - Jueves 26 de marzo.
  • Gales vs. Bosnia & Hezergovina - Jueves 26 de marzo.

El ganador del repechaje A irá al Grupo B del Mundial 2026 con Canadá, Qatar y Suiza.

Repechaje B

Semifinales

  • Ucrania vs. Suecia - Jueves 26 de marzo.
  • Polonia vs. Albania - Jueves 26 de marzo.

El ganador del repechaje B irá al Grupo F del Mundial 2026 con Países Bajos, Japón y Túnez.

Con Robert Lewandowski como figura, Polonia quiere volver al Mundial; en 2022 fue rival de la Argentina
Con Robert Lewandowski como figura, Polonia quiere volver al Mundial; en 2022 fue rival de la ArgentinaPressFocus/MB Media - Getty Images Europe

Repechaje C

Semifinales

  • Turquía vs. Rumania - Jueves 26 de marzo.
  • Eslovaquia vs. Kosovo - Jueves 26 de marzo.

El ganador del repechaje C irá al Grupo D del Mundial 2026 con Paraguay, Estados Unidos y Australia.

Repechaje D

Semifinales

  • Dinamarca vs. Macedonia del Norte - Jueves 26 de marzo.
  • República Checa vs. Irlanda - Jueves 26 de marzo.

El ganador del repechaje D irá al Grupo A del Mundial 2026 con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Repechajes intercontinentales

Repechaje 1

Semifinal

  • Nueva Caledonia vs. Jamaica - Jueves 26 de marzo en Guadalajara, México.

Final

  • República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica - Martes 31 de marzo en Guadalajara, México.

El ganador del repechaje 1 irá al Grupo K del Mundial 2026 con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Repechaje 2

Semifinal

  • Bolivia vs. Surinam - Jueves 26 de marzo en Monterrey, México.

Final

  • Irak vs. Bolivia o Surinam - Martes 31 de marzo en Monterrey, México.

El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I del Mundial 2026 con Francia, Senegal y Noruega.

Irak disputará una de las finales de los repechajes intercontinentales ante Bolivia o Surinam
Irak disputará una de las finales de los repechajes intercontinentales ante Bolivia o SurinamHadi Mizban - AP
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