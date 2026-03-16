Cuántos equipos juegan el Mundial 2026

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 viene a romper un paradigma: será una Copa del Mundo ampliada. Es que, el formato tradicional de 32 equipos quedará de lado para darle lugar a una comptencia más larga de participantes, lo que llevará a muchos conjuntos por primera vez a la gran cita ecuménica del fútbol. Desde el 11 de junio, día en que se llevará a cabo la Ceremonia Inaugural, será 48 los equipos que empiecen a recorrer el camino de la ilusión para levantar el máximo galardón de la FIFA. Todos los detalles están en canchallena.com.

De esta manera, habrá 16 participantes más que en la anterior edición, la de Qatar 2022 en la que se consagró la selección argentina que intentará defender su corona partiendo desde el Grupo J.

A su vez, aumentará el número de partidos: serán 104 partidos, 40 más que hace cuatro años y también una instancia más, los 16vos de final que se interpondrán entre la zona de grupos y los octavos. Los seleccionados se dividieron en 12 zonas de cuatro integrantes cada una y en la primera etapa se enfrentarán todos contra todos a una ronda (tres juegos cada uno). Los dos líderes más los ocho mejores terceros a esos 16avos de final, el cruce de eliminación directa que se añadió.

La Copa del Mundo de la FIFA será el desvelo de las 48 selecciones participantes SERGEI KARPUKHIN� - X00944�

Desde entonces, se irán eliminando hasta las semifinales, pasando por octavos y cuartos. De ellas decantarán los dos conjuntos que competirán por el título el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y los dos que pelearán por el tercer puesto. En síntesis, para ser campeón un equipo debe disputar ocho encuentros, contra los siete que se necesitaban anteriormente.

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México.

Sudáfrica.

Corea del Sur.

UEFA D (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda).

Grupo B

Canadá.

UEFA A (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia & Hezergovina).

Qatar.

Suiza.

Grupo C

Brasil.

Marruecos.

Haití.

Escocia.

Grupo D

Estados Unidos.

Paraguay.

Australia.

UEFA C (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo).

Grupo E

Alemania.

Curazao.

Costa de Marfil.

Ecuador.

Grupo F

Países Bajos.

Japón.

UEFA B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania).

Túnez.

Grupo G

Bélgica.

Egipto.

Irán.

Nueva Zelanda.

Grupo H

España.

Cabo Verde.

Arabia Saudita.

Uruguay.

Grupo I

Francia.

Senegal.

FIFA 2 (Irak, Bolivia o Surinam).

Bolivia o Surinam). Noruega.

Grupo J

Argentina.

Argelia.

Austria.

Jordania.

Grupo K

Portugal.

FIFA 1 (República Democrática del Congo, Nueva Caledonia o Jamaica).

Uzbekistán.

Colombia.

Grupo L

Inglaterra.

Croacia.

Ghana.

Panamá.

Los seis lugares vacantes a la Copa del Mundo se definirán en los repechajes que se llevarán a cabo en marzo. Cuatro boletos serán para la UEFA, que tendrá cuatro llaves diferentes con un ganador en cada una. Los otros dos cupos decantarán de los repechajes intercontinentales de la FIFA.

Repechajes de Europa

Repechaje A

Semifinales

Italia vs. Irlanda del Norte - Jueves 26 de marzo.

Gales vs. Bosnia & Hezergovina - Jueves 26 de marzo.

El ganador del repechaje A irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

Repechaje B

Semifinales

Ucrania vs. Suecia - Jueves 26 de marzo.

Polonia vs. Albania - Jueves 26 de marzo.

El ganador del repechaje B irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

Repechaje C

Semifinales

Turquía vs. Rumania - Jueves 26 de marzo.

Eslovaquia vs. Kosovo - Jueves 26 de marzo.

El ganador del repechaje C irá al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia.

Repechaje D

Semifinales

Dinamarca vs. Macedonia del Norte - Jueves 26 de marzo.

República Checa vs. Irlanda - Jueves 26 de marzo.

El ganador del repechaje D irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Repechajes intercontinentales

Repechaje 1

Semifinal

Nueva Caledonia vs. Jamaica - Jueves 26 de marzo en Guadalajara, México.

Final

República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica - Martes 31 de marzo en Guadalajara, México.

El ganador del repechaje 1 irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Repechaje 2

Semifinal

Bolivia vs. Surinam - Jueves 26 de marzo en Monterrey, México.

Final

Irak vs. Bolivia o Surinam - Martes 31 de marzo en Monterrey, México.

El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.