República Checa vs. Sudáfrica, Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre República Checa y Sudáfrica correspondiente al grupo A se disputará este jueves 18 de junio a las 13.00 h en el Atlanta Stadium, ubicado en la ciudad de Atlanta, Georgia.

El presente de ambos equipos

Ambos seleccionados llegan al compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras un estreno complicado. En su presentación previa, la República Checa cayó derrotada ante República de Corea por 2-1, mientras que Sudáfrica no pudo sumar en su debut frente a México, perdiendo por 2-0.

Estadísticas y antecedentes

El partido es fundamental para las aspiraciones de ambos conjuntos en la zona. Tras los resultados de la primera jornada, tanto los europeos como los africanos llegan sin unidades al enfrentamiento, por lo que este duelo directo será determinante para definir quién mantiene chances reales de avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026.

Lo que está en juego

El resultado final será vital para no quedar prematuramente fuera de competencia. El ganador del partido logrará acomodarse en la tabla de posiciones del grupo A, mientras que el perdedor quedará al borde de la eliminación matemática antes de la última jornada de la fase de grupos.