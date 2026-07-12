Resultado de Noruega vs. Inglaterra: quién ganó el partido del Mundial 2026

Inglaterra derrotó a Noruega por 2 a 1 y se metió en las semifinales del Mundial 2026. El seleccionado británico se impuso gracias a dos anotaciones de Jude Bellingham (Andreas Schjelderup convirtió el tanto de los Vikingos Rojos). Con esto, se aseguró disputar ocho partidos en el certamen ecuménico ya que si gana el próximo jugará la final, y si pierde afrontará el encuentro por el tercer puesto. El cuadro y todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

El primer festejo del compromiso que se disputó en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos, fue por un golazo del noruego Andreas Schjelderup. Fue a los 36′ de la etapa inicial, cuando el extremo de Benfica quiso mandarle un centro pasado a Erling Haaland y la pelota se metió de manera inesperada en el segundo palo del arco defendido por Jordan Pickford.

A partir de ahí, los ingleses empujaron y llegaron al empate a los 47′ gracias a Jude Bellingham, que resolvió de gran manera un pase complejo de Anthony Gordon, gambeteó a dos jugadores dentro del área y definió desde el piso para el 1 a 1 parcial. El propio mediocampista de Real Madrid se convirtió en figura cuando convirtió el 2 a 1 definitivo en el tiempo suplementario, a los 93′, tras aprovechar un mal despeje del arquero Orjan Nyland.

Inglaterra y Harry Kane celebran el pase a las semifinales del Mundial 2026 ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Resultados de Inglaterra en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo L: Victoria 4 a 2 vs. Croacia - Dos goles de Harry Kane y uno de Jude Bellingham y Marcus Rashford (Martin Baturina y Petar Musa anotaron los tantos croatas).

- Dos goles de Harry Kane y uno de Jude Bellingham y Marcus Rashford (Martin Baturina y Petar Musa anotaron los tantos croatas). Fecha 2 del Grupo L: Empate 0 a 0 vs. Ghana.

Fecha 3 del Grupo L: Victoria 2 a 0 vs. Panamá - Goles de Jude Bellingham y Harry Kane.

- Goles de Jude Bellingham y Harry Kane. 16vos de final: Victoria 2 a 1 vs. República Democrática del Congo - Dos goles de Harry Kane (Brian Cipenga puso en ventaja parcial a los africanos).

- Dos goles de Harry Kane (Brian Cipenga puso en ventaja parcial a los africanos). Octavos de final: Victoria 3 a 2 vs. México - Dos goles de Jude Bellingham y uno de Harry Kane (Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron los tantos mexicanos).

- Dos goles de Jude Bellingham y uno de Harry Kane (Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron los tantos mexicanos). Cuartos de final: Victoria 2 a 1 vs. Noruega - Dos goles de Jude Bellingham (Andreas Schjelderup convirtió el tanto de los Vikingos Rojos).

La ilusión de Noruega y Erling Haaland llegó al final; de todos modos, fue un gran Mundial Rebecca Blackwell - AP

El próximo rival de Inglaterra, que no gana la Copa del Mundo desde hace 60 años, cuando fue anfitriona en 1966, será el ganador de Argentina vs. Suiza.

Las semifinales están diagramadas para disputarse entre el martes y miércoles próximos. Primero, Francia jugará con España y luego Inglaterra con Argentina o Suiza. Ambos encuentros están programados para llevarse a cabo a las 16 (horario argentino).