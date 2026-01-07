Centurión rompió el silencio sobre su relación con Riquelme y contó que casi vuelve a Boca

Ricardo Centurión, exjugador de Boca, Racing y otros equipos del fútbol argentino, habló en Radio Continental y contó cómo fue su reciente experiencia en Oriente Petrolero de Bolivia, donde cumplió un aceptable desempeño que no solo le renovó la confianza, sino que le abrió nuevamente la puerta para volver al país y tener una nueva oportunidad en el plano local donde su último equipo fue Barracas Central en el año 2023.

Ricardo Centurión brilló en Bolivia y se ilusiona con volver al fútbol argentino

Al abordar diferentes temas en la entrevista, Centurión recalcó su amor por Boca Juniors donde ganó el campeonato argentino en 2017 y dejó una buena imagen en los hinchas. “Yo soy bostero, pero mal”, dijo.

Acto seguido, contó cómo es su relación con Juan Román Riquelme, presidente de la institución: “Con Román hablábamos siempre, ahora cambié el número y se me perdió, lo tenía en el otro celular. Hablábamos siempre, me invitó a su casa. Hablar con él de fútbol es un orgasmo“.

Centurión elogió a Riquelme: "Hablar con él de fútbol es un orgasmo"

Mientras recordaba su pasado en Boca reveló que estuvo a punto de tener su segundo ciclo como jugador en 2020 cuando, por ese entonces, vestía la camiseta de Vélez Sarsfield. “Cuando yo estoy en Vélez, me llamó el Chelo Delgado para ir a Boca. Estaba en mi casa y le digo: ‘Yo me voy caminando’”, destacó el delantero de 32 años, quien mantuvo un vínculo cercano con quien hoy se desempeña como manager de la institución.

El gol de Ricardo Centurión contra River

Al citar el tema, el jugador no cerró las puertas a un posible regreso al equipo azul y oro: “No me quería ir de Boca, nunca me quise ir. Pero bueno, si así se da, se dará. Si no se da, no se dará, pero la ilusión siempre está intacta”.

El crecimiento profesional y personal fuera del país

“A mí en Bolivia se me abrió la cabeza muy fuerte después de los 30 años y empecé a pensar cosas diferentes. Uno por ahí no escucha o se la da de vivo. Y la verdad es que es así, como la gente que te quiere te dice ‘van a pasar los años y te vas a dar cuenta’. La verdad es que hoy me doy cuenta, pero tampoco me castigo”, contó, a modo reflexivo, Centurión, quien aguarda por posibles ofertas para continuar su carrera -nuevamente- en el fútbol argentino.

Desde abril del año pasado hasta diciembre, el nacido futbolísticamente en Racing encontró su lugar en el mundo en Oriente Petrolero, donde jugó una gran cantidad de partidos, convirtió goles y se alejó de distintos escenarios que perjudicaban su carrera.

Ricardo Centurión no le cerró las puertas a un posible retorno a Boca Aníbal Greco - LA NACION

“No lo dudé porque sentía que era el momento otra vez de trabajar. Uno cuando ya tiene un hijo ya piensa totalmente diferente. Fue una prueba que la superé. En las estadísticas me fue bien, hice varios goles y no cometí ningún error”, destacó.

Con un pasado ligado a equipos representativos de la Primera División, el futbolista no descartó bajar de categoría para demostrar que su calidad está vigente. “A mí no se me cae ningún anillo. Si tengo que jugar en el Nacional B, lo hago“, lanzó sobre su futuro, que aún no está definido, aunque se encamina para que sea en el país.